Los Beckham, un imperio dinamitado tras las acusaciones de su hijo Brooklyn: "Él ha creado ahora una marca propia"

David Robert Joseph Beckham y Victoria Caroline Adams dejaron de existir hace ya mucho tiempo. Al menos, en lo que a la esfera pública respecta.

Nadie, o muy poca gente, vincula tales nombres a dos de las figuras más importantes a nivel internacional.

Desde que ambos contrajeran matrimonio el 4 de julio de 1999, David (50 años) y Victoria Beckham (51) han creado un imperio con el apellido de él.

Un sello propio. Una prestigiosa marca que ni el paso de los años ni los rumores de infidelidad han conseguido dinamitar.

El universo Beckham parecía ser perfecto. Intocable. Intachable. Imborrable. Hasta ahora.

Este pasado lunes, 19 de enero, Brooklyn (26), el hijo mayor de David y Victoria Beckham rompía su silencio tras meses en el ojo del huracán por la ruptura familiar.

En el texto, compartido en sus stories de Instagram, el joven cocinero atacaba a todos los miembros de su familia, ensalzando la figura de su mujer, Nicola Peltz (31).

Entre otros aspectos, Brooklyn abordaba el control por parte de sus padres o las humillaciones de Victoria a Nicola.

También hacía alusión el primogénito de la familia a la marca 'Beckham'. "Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero", rezaba parte del escrito compartido por Brooklyn en su Instagram.

Y seguía: "El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales".

El joven, así, ponía en entredicho la veracidad y transparencia del imperio construido por sus padres, dando paso a la siguiente pregunta:

¿Peligra ahora la marca Beckham tras las graves acusaciones vertidas por Brooklyn?

"Ahora hay dos marcas. Está la marca Beckham y la marca que se ha creado Brooklyn en torno a su propia imagen, la de su mujer y su propia familia", comienza diciendo Arantxa Pérez, experta en imagen y directora de la agencia Influgency, a EL ESPAÑOL.

A ojos de la experta, los Beckham -sobre todo Victoria- siempre han tratado de demostrar "perfección", anteponiendo así su propia marca a la dinámica familiar.

"El hecho de que haya sucedido esto es algo inaudito, pues ninguno de los que seguíamos a esta familia nos lo esperábamos, pero leyendo el comunicado de Brooklyn no hay ningún punto en el que no lo vea creíble", prosigue Arantxa.

Según sostiene la experta a este periódico, Brooklyn Beckham no se ha equivocado relatando su historia públicamente. Eso sí, para Arantxa Pérez, "la otra parte no va a demostrar que se siente dolida ni ofendida por la respuesta que ha dado ni por el comunicado".

"No va a haber unos dimes y diretes, por eso creo que no va a afectar, tampoco va a afectar demasiado a la parte Beckham. Al final lo van a dejar pasar, es la forma habitual que tienen de hacer las cosas porque hasta el propio hijo lo dice", recalca la experta en una charla con este medio.

Para la profesional, la mera repercusión de estas acusaciones por parte de Brooklyn a su familia no va a afectar a la marca Beckham a corto o largo plazo. Sin embargo, considera Arantxa que entrar en una batalla pública sí marcaría otro rumbo.

"Eso sí podría afectar negativamente tanto a la marca Beckham como a la firma de ropa de Victoria", desliza Arantxa Pérez a EL ESPAÑOL.

Y remarca: "Si esto fuese una batalla entre familias sí que les afectaría, pero esto dentro de una semana dejará de hablarse de ello y es muy probable que se refuerce la imagen de Brooklyn precisamente por su cercanía y por su sinceridad con sus seguidores".

Las redes sociales tampoco han tardado en expresar su opinión con respecto al comunicado compartido por Brooklyn.

"Brooklyn acaba de romper la marca Beckham. Para siempre" o "Brooklyn Beckham acaba de quemar a sus padres. ¡Menuda escena!" son algunos de los comentarios que más likes atesoran en la plataforma X -anteriormente Twitter- al cierre de este artículo.

Cierto es que la marca Beckham atraviesa una crisis nunca antes vista. Eso sí, también hay quienes han mostrado su férreo apoyo a David y Victoria en medio de esta delicada situación.

"Digan lo que tengan que decir sobre Victoria y David Beckham, pero Nicola Peltz es una niña malcriada, una niña mala y, sobre todo, ¡es una sionista! Por eso, no me fío de nada de lo que digan ella ni Brooklyn", se lee en uno de los mensajes más destacados de la red social de Meta.

La reaparición de David Beckham

Este pasado martes, 20 de enero, David Beckham participó en el Foro Económico Mundial de Davos en una intervención en el programa financiero Swawk Box de la CNBC, para hablar de deporte y colaboraciones junto al presidente del Bank of America, Brian Moynihan.

Al mencionar lo que iconos como Beckham pueden representar para los niños y jóvenes, el exfutbolista fue preguntado por su opinión sobre el poder de las redes sociales.

"Siempre he hablado de las redes sociales y del poder de las redes sociales. Para bien y para mal. Lo malo es que el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso", señaló.

Y agregó que personalmente ha descubierto, especialmente con sus hijos, que las redes deben usarse por las razones correctas. "Yo he podido usar mi plataforma y mis seguidores para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en todo el mundo con los niños".

"He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores", reflexionó.