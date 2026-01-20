Brooklyn Beckham rompe su silencio y pone fin a la relación con sus padres: los 11 ataques más duros a su familia

Brooklyn junto a su mujer y sus padres en una imagen de redes sociales. Gtres

Tras meses de distanciamiento, rumores y un sinfín de teorías, Brooklyn Beckham (26 años) ha roto su silencio. El primogénito de David (50) y Victoria (51) se ha pronunciado sobre la ruptura con su familia.

Ha dado su versión de los hechos a través de un extenso comunicado publicado en sus stories de Instagram. Un texto en el que pone por encima de todo y de todos a su mujer, Nicola Peltz (31).

El joven cocinero ataca directamente a David y Victoria Beckham. Pero también a sus hermanos, Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14).

Brooklyn Beckham en una imagen de archivo. Gtres

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", comienza Brooklyn, quien hace unos meses había pedido que la comunicación con sus padres se llevara a cabo únicamente a través de sus abogados.

En esta misma línea, desliza: "Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado".

A continuación, Brooklyn comparte una serie de ataques con las que deja clara su postura. El hijo mayor del famoso matrimonio, rompe así con todo tipo de relación con David Beckham, Victoria y sus tres hermanos.

1. Ruptura definitiva

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", asegura rotundo.

Según esta durísima declaración, no existe y en un futuro cercano, no existirá, contacto entre él y su familia.

2. El control de los Beckham

Sobre la forma de proceder de los Beckham, siempre según versión, explica: "Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací".

Y añade: "Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz".

Brooklyn y David Beckham en una imagen de 2019. Gtres

3. Su matrimonio

En su relato, Brooklyn asegura que David y Victoria Beckham nunca han visto con buenos ojos su relación con Nicola Peltz.

"Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", escribe en el comunicado.

4. La polémica del vestido

Respecto al traje nupcial de la modelo, un punto de inflexión en la relación de Brooklyn con sus padres, el joven cocinero defiende: "Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo".

Cabe recordar que el día del enlace Nicola se enfundó en un diseño exclusivo de Valentino.

En este punto, añade nuevos datos sobre el rechazo de sus padres a su mujer: "Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos".

5. La organización de la boda

En su momento también trascendieron informaciones sobre las tensiones entre suegra durante la organización de la boda. Ahora, Brooklyn lo confirma. "Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual".

Respecto a la organización del enlace, añade: "Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme 'malvado' porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido. Nuestros padres tenían sus propias mesas igualmente adyacentes a la nuestra".

6. "Ataques" de David y Victoria

Brooklyn insiste en la negativa de sus padres a que se casara con la modelo: "La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de sangre ni de la familia".

Tras ello, asegura, se ha sentido atacado: "Desde el momento en que comencé a defenderme con mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya. Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en las redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado".

Los Beckham en una imagen de redes sociales. Instagram

7. Humillaciones

El baile nupcial, uno de los momentos tensos sobre el que se hablado en los últimos meses, es otro de los temas que aborda Brooklyn: "Mi madre secuestró mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de anticipación con una romántica canción de amor".

El primogénito de David y Victoria se sintió humillado: "Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida".

Por esta razón, explica, decidieron hacer una 'segunda boda', en la que no estuvieron presentes los Beckham: "Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza".

8. La estrategia de Victoria

Según Brooklyn, en todo este tiempo, su madre ha ideado una suerte de estrategia para buscar la ruptura entre él y su mujer.

"Mi familia le ha faltado el respeto constantemente a mi esposa, por mucho que hayamos intentado unirnos. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos", asevera.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en la Semana de la Moda de París 2024. Gtres

9. El cumpleaños de David Beckham

Respecto a su ausencia en el 50 cumpleaños de su padre, ofrece su versión: "A pesar de esto, viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en la habitación del hotel intentando planear un momento de calidad con él".

Y añade sobre el exfutbolista: "Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todas partes. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que no invitaran a Nicola. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme".

10. La marca Beckham

Brooklyn da a entender que para sus padres, lo más importante es la imagen que proyectan: "Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales".

En este punto, comparte otra situación incómoda entre Victoria Beckham y su nuera: "Durante años nos hemos esforzado por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada evento de prensa para mostrar a nuestra familia perfecta. Pero la única vez que mi esposa le pidió a mi madre que apoyara a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó".

11. Control y ansiedad

Nicola Peltz es su prioridad y así lo reitera en el final del comunicado: "La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida". En este punto, asegura que ha sufrido episodios de ansiedad por culpa de sus progenitores.

"Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio", desliza Brooklyn, dando a entender que su vida es mejor al lado de Nicola Peltz.

"Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", zanja Brooklyn Beckham.