Qué fue de Vaitiare, la expareja de Julio Iglesias que se atrevió a denunciar los abusos sexuales del cantante en un libro

Corrían los años 80 cuando Julio Iglesias (82 años) se fijó en una belleza de piel canela y dulces rasgos polinesios. Se llamaba Vaitiare Bandera (61) y con ella viviría una historia de amor marcada por los celos, el control y el sometimiento sexual.

La joven tenía solo 17 años cuando fue elegida para participar en un rodaje con el cantante en Tahití -su isla natal- hace ya 45 años.

En esa época el artista rondaba los 38 años. Era 21 años mayor que ella. Que ella no hubiera cumplido aún la mayoría de edad no fue impedimento para que le echara el guante a aquella adolescente que se abría hueco como modelo y soñaba con convertirse en actriz.

Obligada a participar en tríos

Nacida en 1964, de padre estadounidense y madre tahitiana, Vaitiare cayó rendida al poder de seducción de la estrella más internacional de nuestro país.

La relación sentimental entre ambos tuvo lugar en los años 80 y se prolongó durante unos seis años, entre 1983 y 1989. Durante ese tiempo, Iglesias se comportó como un auténtico obseso del control: vigilaba de manera minuciosa qué comía, cómo vestía y cómo se comportaba.

La propia Vaitiare habló de ello en su libro de memorias, Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias, publicado en 2010. En él relata que él se definía como machista y que era muy posesivo con su aspecto.

Le prohibía llevar tacones altos, maquillarse de determinada manera o ir sin sujetador porque "parecía una prostituta" y ejercía un fuerte control sobre su vestuario: "Me decía que no usara tacones de más de 7 centímetros porque eran de ordinaria".

También le daba indicaciones constantes sobre cómo debía ser su conducta en público.

Incluso la obligó a someterse a prácticas sexuales degradantes. En su autobiografía, Vaitiare Hirshon revela que la obligaba participar en tríos con otras mujeres.

"Son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo. Son sombras que me abrazan, me hacen el amor, me comparten con él", recoge en su libro.

Las revelaciones de Vaitiare cobran auge a raíz de las denuncias que han puesto dos exempleadas de Julio Iglesias en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas.

Dos mujeres que trabajaron en el servicio doméstico del cantante han presentado una demanda en la Audiencia Nacional. Lo acusan de supuestas agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal.

Su sentencia pública

Según su relato, "cada noche había una mujer distinta en nuestra cama". Como consecuencia de todo ello, se sentía "sucia" y humillada en esas situaciones.

Además, asegura que Julio Iglesias le ofrecía drogas y la inducía al consumo de estupefacientes, incluido hachís y cocaína.

Su retrato es el de un hombre obsesionado con el sexo con el que vivió escenas de infidelidades, mentiras y episodios en los que se sentía utilizada y cosificada.

"Todas comenzamos siendo únicas, pero con el tiempo nos convertimos en un estorbo para tus sueños de conquista, donde caben todas las mujeres del mundo. Y lo sé, no soy sino una más entre esos millones de mujeres, una mujer que te acompaña, te hace el amor, te quiere y sufre tus infidelidades, tus retorcidos deseos", destaca en sus memorias.

Vaitiare vivió su tormentosa historia con Julio Iglesias en la etapa posterior a su separación de Isabel Preysler (74). Estos se habían separado en 1978 , siete años después de contraer matrimonio, en 1971.

La tahitiana siempre alegó que escribió el libro para reconciliarse consigo misma tras un idilio que, según sus palabras, mezcló el glamour de la fama y el éxito con dolor, dependencia y abusos.

Nunca tuvo la intención de "hacer daño" a Julio Iglesias. Pero lo cierto es que con su testimonio se convirtió en la primera expareja del cantante que sentenció públicamente los abusos y las vejaciones a las que fue sometida.

Madre de dos hijos

Con el tiempo, Vaitiare acabó cansada de no ser tratada con la dignidad y el respeto que merecía. Así que decidió cortar la relación.

"Tuve que dejarle porque me estaba convirtiendo en un objeto", aseguró en un programa de Telecinco muchos años después.

El destino le tendría deparadas gratas alegrías, como el nacimiento de sus dos vástagos: una hija nacida en 1998 fruto de su relación con el actor canadiense Michael Shanks (55) y un hijo de 21 años con el diseñador de moda Edgard Asars.

Se ha casado dos veces: primero con el productor Peter Bandera y, posteriormente, con Asars, con el que contrajo matrimonio en 2004.

En el terreno profesional, no le han faltado proyectos. Gran parte de su carrera como actriz la ha desarrollado en cine y televisión, en largometrajes como La chica de Tahití (1990), una comedia española dirigida por Mariano Ozores; o US Marshals (1998), un thriller de acción estadounidense. En él interpretó un pequeño papel como Stacia Vela.

Además de estas películas, ha participado en varias series de ficción, como Stargate SG-1, Agujetas de color de rosa, Pacific Blue, Acapulco HEAT o Married with Children.

Superó un cáncer

Vaitiare sufriría un nuevo revés en 2019, cuando le fue diagnosticado un cáncer de médula ósea. En julio de 2020 fue operada con éxito y recibió un trasplante de médula.

Aquel duro proceso lo vivió al margen de los medios de comunicación. No fue hasta octubre de 2020 cuando comunicó públicamente que estaba libre de cáncer y en recuperación.



"Después de tres meses, puedo decir gracias y adiós a la fabulosa vía Hickman de mi pecho", decía entonces a través de su cuenta de Instagram.

"Qué inventó tan increíble. Sin agujas para sacar sangre ni para recibir un gotero, plaquetas o sangre. Día 96", destacaba, junto a los hashtags "superviviente de cáncer" y "manteniendo la positividad".



Su vida en Los Ángeles

En la actualidad vive en Los Ángeles, centrada en su recuperación, sus proyectos como emprendedora (tiene su propia marca de moda), y bastante alejada del foco mediático.

Hace unos días, reapareció ante las cámaras en el especial de ¡De Viernes!' sobre Julio Iglesias, tras la acusación de agresiones sexuales de sus extrabajadoras.

"Estoy en shock y no sabía que ha pasado, mi teléfono explotó esta mañana todo el día, pero no he tenido tiempo de enterarme de la magnitud de lo que está pasando", empezó diciendo.

Ella, que asegura mantener una buena amistad con el cantante, no ocultaba su asombro ante las últimas noticias relacionadas con el artista: "Es un poco difícil hablar de esto ahora, no quiero hacerlo porque hay mucha confusión, no está muy claro lo que ha pasado".

"Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años. Mi relación con Julio nunca cambió, también éramos amigos cuando escribí el libro. Somos todos amigos también con su familia", sentenció.

Sobre los tríos con Julio Iglesias: "Yo tenía miedo"

Sus últimas declaraciones en televisión tuvieron lugar el pasado viernes, 16 de enero, cuando se sentó en el plató del programa de Telecinco. Allí matizó algunas de las palabras que plasmó sobre el papel en su libro de memorias.

"No hemos tenido una mujer cada noche en la cama", puntualizaba. "Lo hemos hecho algunas veces porque queríamos explorar. Lo hicimos, pero no había una mujer cada noche en nuestra cama".

En cuanto a los tríos sexuales que la pareja mantenía en su momento, Vaitiare confesaba que "él me los proponía" y que los hacían con mujeres que no formaban parte de su entorno.

Asimismo, explicó que Julio Iglesias nunca ha pagado a ninguna mujer para tener relaciones sexuales.

También desveló cómo se sentía al realizar estas prácticas sexuales: "Yo tenía mucho miedo. Los dos queríamos explorar, pero dentro tenía miedo".