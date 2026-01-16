Nick Reiner estuvo sometido a una tutela por salud mental en 2020: su "grave discapacidad" le impedía ocuparse de sí mismo

Nick Reiner (32 años), acusado de asesinar a sus padres, el director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en el año 2020.

Según señala el diario New York Times, un funcionario del Tribunal Superior de Los Ángeles ha indicado que esta tutela finalizó en 2021.

Una de las dos fuentes con las que ha hablado el citado medio, conocedoras ambas del acuerdo legal, ha señalado al diario que había sido diagnosticado en distintos momentos de esquizofrenia y de trastorno esquizoafectivo.

Nick Reiner junto al centro correccional Twin Towers en un montaje

Tal y como señala el citado medio, la tutela a la que fue sometido Nick Reiner indica que un juez determinó que el hijo mediano del director tenía una "grave discapacidad" y que por su enfermedad mental era incapaz de asegurarse necesidades básicas como comida, ropa o una casa.

El detalle que queda aún por esclarecer respecto al periodo que estuvo bajo tutela es por qué tuvo una duración tan corta: no está clara la razón por la que la tutela de Nick Reiner no se prolongó más allá de un año, añade el diario.

No es la primera vez que salen a la luz los problemas de salud mental de Nick Reiner, a quien le fue diagnosticada una esquizofrenia poco antes de la trágica muerte de sus padres.

En las semanas previas a su detención, el hijo de Rob Reiner había tenido serias dificultades a raíz de un cambio en su medicación. Tal y como adelantó NBC, "su receta fue alterada". Esto provocó que su comportamiento se volviera "errático y peligroso".

Nick Reiner es el presunto autor de la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner.

Qué es una tutela por salud mental

Cabe recordar en qué consiste una tutela (guardianship) por salud mental en Estados Unidos. Es un procedimiento legal por el que un tribunal nombra a un tutor para tomar decisiones por un adulto que padece un trastorno mental grave que no puede cuidarse por sí mismo.

En este tipo de casos, el juez es quien declara que la persona tiene una enfermedad mental grave (por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar y otros trastornos graves) y que está "gravemente incapacitada". Es decir, que no puede satisfacer por sí sola sus necesidades básicas de alimentación, vestido o vivienda.

A partir de la determinación del magistrado, el tribunal nombra a un tutor para que tome decisiones en su nombre, en la medida en que sea necesario y durante un tiempo limitado.

La figura del tutor, quien se encarga de las decisiones legales y personales de un adulto incapaz de hacerlo por sí mismo, puede ser un familiar, un tutor público, un abogado o cualquier otro tipo de profesional.

En estados como California, se habla de la ley LPS (Lanterman‑Petris‑Short). Esta es una legislación clave de dicho estado que protege los derechos civiles de personas con discapacidades mentales y abuso de alcohol para acabar con los internamientos involuntarios y las incapacidades legales inapropiadas.

Dicha ley establece criterios estrictos para la detención involuntaria (peligro para sí mismo/otros, o incapacidad grave) y garantiza derechos como la revisión judicial y la representación, aunque existen controversias sobre su aplicación.

Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, en una imagen de archivo.

El hijo de Rob Reiner, en prisión

Nick Reiner estaba recibiendo tratamiento para paliar su grave condición mental en el momento de arrebatar la vida de sus padres.

Las nuevas informaciones revelan que la medicación que estaba tomando era eficaz, pero los efectos secundarios de los medicamentos le hicieron cambiar a un nuevo tratamiento. Esta modificación se produjo aproximadamente un mes antes de que sus padres fueran asesinados.

Nick Reiner ha luchado durante años con la adicción. Su abogado defensor, Alan Jackson, anunció su retirada del caso el pasado 7 de enero. Ahora su defensa está a cargo de un abogado de oficio.

El primer abogado no explicó las razones de su marcha, pero sí declaró que "de acuerdo a la legislación de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato".

Rob Reiner y su mujer fueron encontrados apuñalados dentro de su casa de Brentwood el pasado 14 de diciembre. Su hijo fue detenido un día después.

La pareja fue encontrada por su hija Romy, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner compareció por primera vez el 17 de diciembre ante un tribunal con una bata azul de prevención del suicidio. El 5 de enero, People reveló que el acusado se encontraba bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Twin Towers, en Los Ángeles, y en un régimen de aislamiento.