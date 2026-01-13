Cronología del cisma de los Beckham: del polémico vestido de Nicola Peltz a la advertencia legal de Brooklyn a sus padres

Brooklyn y David Beckham en una imagen de 2019. Gtres

Ruptura definitiva entre Brooklyn Beckham (26 años) y sus padres. No existe y en futuro cercano, no existirá, contacto cara a cara entre el joven cocinero y su familia.

A finales del pasado verano, Brooklyn Beckham pidió que la comunicación con sus padres se llevara a cabo únicamente a través de sus abogados, según ha publicado ahora el periódico británico The Sun.

"Les envió una carta a finales del verano pasado pidiendo que cualquier correspondencia se hiciera solo a través de abogados, Schillings y Harbottle & Lewis, y quería tratar de enmendar las cosas de forma privada, no pública", explica el citado medio. En esta misiva, Brooklyn también exigió que no se llevase a cabo ninguna interacción a través de las redes.

David Beckham celebrando su cumpleaños sin su hijo Brooklyn. Instagram

Una petición que incumplió Victoria Beckham (51), quien dio like a un vídeo de Brooklyn el pasado diciembre. La reacción de Brooklyn fue rotunda: bloquear a sus padres y a sus hermanos, Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14). La ruptura, así, es con todo el clan.

Pero, ¿a qué se debe esta separación? ¿Qué ha pasado entre ellos?

Si bien el momento álgido de la historia tuvo lugar en 2025, hay que remontarse a 2022, cuando Brooklyn se dio el 'sí, quiero' con Nicola Peltz (31), para muchos la villana de la historia.

Abril de 2022 | El vestido de novia

El 9 de abril de 2022 tuvo lugar en Palm Beach una de las bodas más esperadas de aquel año. El primer hijo de los Beckham se casaba con la modelo Nicola Peltz, descendiente de una millonaria familia.

Para tan especial ocasión, la novia se enfundó en un diseño exclusivo de Valentino, en vez de elegir un modelo de la firma de su suegra, Victoria Beckham.

El motivo de esta decisión lo aclaró la propia Nicola en una entrevista posterior con una revista: "Iba a diseñarlo y realmente quería hacerlo, pero pasados unos meses se dio cuenta de que su taller no podía, así que tuve que elegir otro vestido".

Entonces se puso en duda la relación entre suegra y nuera. Al drama del vestido se sumaron informaciones sobre tensiones entre ambas durante la organización de la boda.

2023 y 2024 | Aparente normalidad

Pese a la explicación de Nicola, en los meses siguientes, ella y Brooklyn apenas fueron vistos con los Beckham. Un gesto que aumentó los rumores, pero sin evidencias clave de distanciamiento.

Nicola Peltz y Victoria Beckham posaron juntas en las redes. En octubre de 2023, además, la modelo y Brooklyn acudieron al estreno de la serie Beckham, posando con toda la familia.

Dos meses más tarde, por Navidad, mantuvieron esta misma línea. Fotos juntos y mensajes de cariño a través de las redes sociales. En algunos posts, incluso, parecían insistir en la cercanía entre suegra y nuera.

Mayo de 2025 | El cumpleaños de Beckham

Los rumores sobre un cisma familiar volvieron a coger fuerza en 2025, en el 50º cumpleaños de David Beckham. Ni Brooklyn ni su mujer asistieron a las celebraciones de Miami o Londres. Tampoco al viaje familiar de los Beckham por Francia.

Entonces los medios estadounidenses hablaron de un presunto conflicto entre Brooklyn y su hermano Romeo por la pareja de este, la modelo y DJ Kim Turnbull.

Verano y Navidad de 2025 | Bloqueos y ausencias

En julio de 2025 trascendieron informaciones sobre el unfollow de Brooklyn y Nicola a Romeo y Cruz, y viceversa. Un gesto claro en la escalada de la ruptura entre hermanos.

Un mes después, el joven cocinero y la modelo renovaron sus votos rodeados de 200 invitados. Casi todos de la familia de ella. David y Victoria Beckham no asistieron, lo que se interpretó como otro síntoma de distanciamiento.

Los Beckham, sin Brooklyn, en la presentación del documental de Victoria. Gtres

El joven matrimonio también causó baja en la presentación del documental de Victoria Beckham. Tampoco estuvieron presentes en las celebraciones navideñas. Brooklyn y Nicola pasaron las fiestas con la familia Peltz.

El pasado diciembre, Brooklyn, además, dejó de seguir a sus padres en Instagram. "Se despertaron bloqueados, igual que yo", explicó Cruz.

Enero de 2026 | Carta legal y ruptura oficial

En los últimos días se ha conocido que Brooklyn envió una carta a sus padres, pidiéndoles que cualquier contacto se realizara solo vía abogados.

Nicola Peltz, por su parte, ha borrado todo rastro de los Beckham en sus redes sociales.

Cabe puntualizar que ni David ni Victoria han hablado públicamente del distanciamiento con su hijo mayor. Brooklyn tampoco se ha pronunciado al respecto. El distanciamiento, sin embargo, es evidente.