La broma a Leonardo DiCaprio por sus novias o el encuentro de Miley Cyrus y Selena Gomez: las anécdotas de los Globos de Oro

Un año más, el emblemático Salón Internacional del hotel Beverly Hilton se ha convertido en el escenario de los Globos de Oro 2026. Una gala celebrada este domingo, 11 de enero -la madrugada del día 12 en España-, llena de cine, glamour y un sinfín de anécdotas que ya comienzan a ser parte de la historia de los galardones.

Este 2026 lo ha tenido todo: comedia, reencuentros, escenas románticas y hasta reacciones inesperadas que no han tardado en hacerse viral.

Timothée Chalamet (30 años) y Kylie Jenner (28) han vuelto a ser protagonistas, solo una semana después de que el intérprete le declarara su amor en los Critics Choice Awards. Tras alzarse con el premio a Mejor Actor en una película musical o comedia por Marty Supreme, la pareja se ha intercambiado un romántico beso.

timothee chalamet being obsessed with kylie jenner yuppp that’s my favorite hollywood couple pic.twitter.com/A127FABh4J — Bri (@moonroses) January 12, 2026

Ya en el escenario, tras recoger el galardón, Chalamet le ha dedicado unas bonitas palabras a la modelo: "Para mis padres y para mi pareja, os amo muchísimo".

No obstante, y con permiso de los premiados, los focos han estado sobre la presentadora de la gala, la comediante Nikki Glaser (41).

"¡Qué carrera has tenido! Innumerables actuaciones icónicas, has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro y un Óscar", ha comentado sobre Leonardo DiCaprio (51), quien competía con Chalamet en la categoría de Mejor Actor en una película musical o comedia.

"Y lo más impresionante es que pudiste lograr todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años. Leo, lo siento. Ese chiste es barato. He intentado no hacerlo, pero no sabemos nada más de ti", ha comentado la presentadora en tono de humor, haciendo referencia al historial de parejas menores de 25 de la estrella de Hollywood.

Leonardo DiCaprio en la gala de los Globos de Oro 2026. Gtres

Cabe puntualizar que este año, Leonardo DiCaprio ha asistido a la gala de los Globos de Oro acompañado de su madre, Irmelin DiCaprio (83).

Otra de las protagonistas de la gala ha sido Amanda Seyfried (40), protagonista de La asistenta. La intérprete estaba nominada a Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión, por su actuación en El largo río de las almas.

Pero ha sido destronada por Michelle Williams, que se ha hecho con el galardón por su papel en Dying For Sex.

Tras conocerse el nombre de la ganadora, Seyfried ha hecho una curiosa mueca, antes de sonreír y aplaudir, que se ha hecho viral en las redes.

La ovación a Julia Roberts (58), cuando subió al escenario para presentar el premio a Mejor película, musical o comedia, o a Macaulay Culkin (45), quien ha reaparecido en la ceremonia después de 35 años, para presentar el premio a Mejor Guion, se han convertido en otros de los grandes momentos de la gala.

A la lista se suma el reencuentro público de Miley Cyrus (33) y Selena Gomez (33) después de varios años y tras una supuesta rivalidad. Ambas se han sentado juntas y han posado ante las cámaras, recreando una imagen que se produjo en su adolescencia, cuando ambas eran estrellas de Disney Channel.

Selena Gomez and Miley Cyrus together at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/F1RL7cHRKh — Pop Base (@PopBase) January 12, 2026

Selena Gomez ha acudido como nominada a Mejor Actriz en una serie de televisión de comedia o musical por Only Murders in the Building. Miley Cyrus, por su parte, ha estado nominada a Mejor Canción Original por Dream as One, tema de la película Avatar: Fire and Ash.