Familiares y amigos como Carolina Herrera despiden a Tatiana Schlossberg, nieta de Kennedy, en su íntimo funeral

Tatiana Schlossberg en una fotografía de archivo del 19 de septiembre de 2013 . EFE

Último adiós a Tatiana Schlossberg, la nieta del expresidente John F. Kennedy, que falleció el pasado 30 de diciembre, a los 35 años de edad, a causa de un cáncer.

Este lunes, 5 de enero, seis días después de su muerte, ha tenido lugar el funeral de la hija de Caroline Kennedy (68) en Nueva York.

El servicio religioso se ha celebrado en la iglesia San Ignacio de Loyola, en el Upper East Side de la ciudad, donde también tuvo lugar el último adiós a la abuela de Tatiana Schlossberg, Jackie Kennedy, en 1994.

Tatiana y su madre, Caroline Kennedy, en las calles de Nueva York en 2009. Gtres

Ha estado encabezado por el viudo de la periodista, George Moran, y sus hijos, Edwin y Josephine, así como por sus padres, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg (80), y sus hermanos Rose (37) y Jack (32), según ha informado la revista People.

Entre los amigos que han acudido al último adiós de Tatiana Schlossberg, destaca Carolina Herrera (86), quien diseñó su vestido de novia. Además, el reconocido presentador David Letterman (78).

Según informa el citado medio estadounidense, ha sido un funeral íntimo y privado. La policía de Nueva York, incluso, ha cerrado las calles que rodean a la iglesia.

Con motivo del funeral, la Fundación de la Biblioteca JFK también ha publicado una reciente foto de Tatiana junto a su esposo, sus hijos y mascota, tomada el pasado septiembre en Martha's Vineyard, en Massachusetts.

"Mientras recordamos a Tatiana y celebramos su vida, nuestros corazones están con su familia y todos los que la amaron", señala el mensaje que acompaña la foto.

Schlossberg, periodista especializada en medioambiente y autora de varios ensayos y libros sobre cambio climático, reveló en un artículo publicado en The New Yorker el pasado noviembre que padecía una mutación poco común de una leucemia mieloide aguda.

La enfermedad, dijo, le fue diagnosticada en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo, tras lo cual pasó meses de tratamiento médico de quimioterapia y un trasplante de médula ósea.

"Mi hijo sabe que soy escritora y que escribo sobre nuestro planeta. Desde que estoy enferma, se lo recuerdo mucho para que sepa que no era solo una enferma", escribió en su texto para la revista, cuando se cumplían 62 años del fallecimiento de su abuelo John F. Kennedy.

En su mensaje también lamentó no haber podido cuidar de su hija por el "riesgo de infección después de los trasplantes."

"Estuve ausente durante casi la mitad de su primer año de vida. No sé realmente quién cree que soy, y si sentirá o recordará, cuando me haya ido, que soy su madre", confesó entonces Tatiana Schlossberg.