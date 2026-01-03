La familia de Tommy Lee Jones se pronuncia tras la muerte de su hija a los 34 años: tuvo dos arrestos por posesión de drogas

Victoria, la hija de Tommy Lee Jones, ha fallecido a los 34 años en un hotel de San Francisco. GTRES

La muerte de Victoria Jones, la hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones (79 años), ha sacudido Hollywood. Y sigue copando titulares en la prensa internacional. La joven, de 34 años, falleció el pasado 1 de enero de 2026. Fue encontrada muerta en la madrugada en el hotel Fairmont de San Francisco.

Cuando aún se desconocen las causas de su fallecimiento, la familia del intérprete ha enviado un comunicado en el que se pronuncia sobre su deceso. "Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones", ha compartido el entorno de la estrella de Hollywood en un escrito que ha hecho público la revista People el viernes 2 de enero.

En su mensaje, piden consideración ante tan inesperado suceso: "Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias".

Las palabras del círculo íntimo se producen horas después de que haya salido a la luz que Victoria Jones fue arrestada en dos ocasiones en los meses previos a su deceso.

Dos arrestos en 2025

Según ha deslizado la prensa estadounidense, la hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, tuvo varios enfrentamientos con la ley por presuntos delitos relacionados con drogas en los meses previos a su muerte.

Uno de ellos fue un arresto en el que admitió haber consumido cocaína, según TMZ. El portavoz del sheriff del condado de Napa, Henry Wofford, confirmó a este medio que la policía acudió a una residencia en Napa el 26 de abril de 2025.

Aquel día encontraron a Victoria con "residuos blancos visibles en la lengua" y "sangre seca saliendo de su fosa nasal derecha".

Según el informe policial de dicho incidente, Victoria admitió ante los agentes haber consumido drogas. Los oficiales señalaron, además, que "hablaba de forma acelerada y presentaba movimientos corporales que evidenciaban un alto nivel de agitación".

En su primer altercado con la policía, Victoria Jones se resistió al arresto. Se negó a entrar de manera voluntaria a la patrulla tras ser esposada. Llegó incluso a forcejear con los agentes hasta que fue colocada en la parte trasera del vehículo policial.

Finalmente, fue arrestada por estar bajo los efectos de una sustancia controlada, por posesión de una sustancia controlada y por resistirse, obstruir o retrasar a un oficial de la policía.

Dos meses después, el 13 de junio, Victoria fue arrestada por segunda vez. El incidente se produjo después de que la policía respondiera a una llamada por un presunto incidente de violencia doméstica.

Entonces, un hombre denunció que la hija de Tommy Lee Jones lo había golpeado en el rostro tras una fuerte discusión, supuestamente relacionada con el consumo de drogas.

La supuesta víctima presentaba una marca roja significativa en su rostro. Esta se extendía desde la mandíbula hasta la oreja. A pesar de las evidentes señales físicas del hombre, Victoria negó ante la policía haberlo golpeado.

Meses antes de estos altercados, Victoria habría estado involucrada en otro caso de violencia doméstica que no pasó a mayores. En él no fue considerada la víctima y no se produjo ningún arresto.

Supuesta sobredosis

Victoria Jones fue encontrada sin vida en la madrugada del pasado jueves, 1 de enero en uno de los hoteles más exclusivos de San Francisco. Tras ser atendida por los paramédicos, en torno a las tres de la mañana, fue declarada muerta.

Era hija del protagonista de Men in Black y su exesposa, Kimberlea Cloughley, quienes también tienen un hijo, Austin Jones, de 43 años.

Según los datos disponibles, la llamada a los servicios de emergencia 911 se produjo a las 2:52 de la madrugada del jueves. A las 3:14 de la madrugada, agentes del Departamento de Policía de San Francisco acudieron al hotel tras recibir un informe sobre el fallecimiento de una persona.

En el audio del despacho que ha salido a la luz a través del medio TMZ, la llamada sobre el incidente de Victoria fue clasificada como "código 3 por sobredosis, cambio de color".

En casos de sobredosis de drogas, "cambio de color" se refiere a la cianosis (bajos niveles de oxígeno en la sangre, a menudo relacionados con problemas cardíacos o pulmonares, según la Clínica Cleveland ), que causa una coloración azul o morada en la piel, los labios y las uñas.

"Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido en el hotel el 1 de enero de 2026. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha declarado Michelle Heston, directora de prensa del Fairmont San Francisco, al citado medio.

En un comunicado, los responsables del establecimiento hostelero han manifestado su pesar por la muerte de Victoria Jones.

Actualmente están ayudando a esclarecer los hechos con los agentes encargados de la investigación: "El equipo del hotel está cooperando activamente y apoyando a las autoridades policiales en el marco de la investigación en curso".

Victoria Jones siguió los pasos de su padre en el cine. Participó en su película de 2002 Men in Black II, además de Los tres entierros de Meliquíades Estrada en 2005. Asimismo, realizó una aparición en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003.

Según ha publicado People, la hija de Tommy Lee Jones fue arrestada al menos dos veces -incluido un arresto por posesión de drogas- durante el año pasado. Así lo revelan los expedientes judiciales a los que ha tenido acceso dicho medio.

Una fuente policial ha declarado a NBC Bay Area que no sospechan que su muerte haya sido consecuencia de un crimen. La causa oficial de su fallecimiento aún no se ha determinado.