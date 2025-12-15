Nick, uno de los hijos de Rob Reiner y su mujer, señalado como culpable de la muerte a puñaladas de sus padres

Rob Reiner y Michele Singer junto a sus tres hijos, Jake, Romy y Nick, en un acto público hace unos años. Nick es el de la derecha. Gtres

Trágica noticia para el séptimo arte la que se ha conocido este lunes, 15 de diciembre. El director estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su mujer, la fotógrafa y productora Michele Reiner, de 68 años, han sido hallados sin vida en su domicilio de Brentwood, en Los Ángeles.

El matrimonio podría haber sido apuñalado y, por tanto, se estudia la vía del posible homicidio. El caso ha dado un giro de 180 grados cuando, a lo lacerante y durísimo del hecho, se ha sumado que se apunta a Nick (32), uno de los tres hijos de la pareja, como posible culpable.

Así lo ha deslizado la revista People, mientras que otros medios locales se limitan a indicar que la Policía está interrogando a un familiar cercano en su investigación por aparente homicidio.

Rob y Michele, en un acto público. Gtres

El autor de clásicos como La princesa prometida o Cuando Harry encontró a Sally y su esposa fueron hallados muertos este pasado domingo, día 14, en su domicilio con heridas compatibles con un apuñalamiento o acuchillamiento.

Según People, múltiples fuentes que han hablado con miembros de la familia apuntan como culpable a Nick Reiner. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local y cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner y de su mujer.

Nick Reiner en un evento. Gtres

En una conferencia de prensa el domingo, el subjefe de Policía Alan Hamilton apuntó que no estaban buscando a nadie como sospechoso por el momento y recalcó que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas.

Están previstas nuevas comparecencias de las fuerzas del orden a lo largo del lunes. Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó Cuando Harry encontró a Sally, y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick participó en el guión de Being Charlie, estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.

Se dice que la hija de la pareja, Romy, que vive justo al otro lado de la calle, hizo el sombrío descubrimiento cuando visitó la casa de sus padres, este pasado domingo por la tarde.

Un portavoz de la familia Reiner ha confirmado así los fallecimientos: "Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", declararon. "Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles".

A principios de este mes, Romy reveló que estaba agradecida por su familia, y su buena salud, y recientemente compartió fotos de ella nadando en el mar con su padre.

Rob y Michele, junto a sus tres hijos. Gtres

En una conferencia de prensa, el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, ha declarado que aún no se había identificado a ningún sospechoso de los asesinatos.

Se añade que aún no se ha interrogado a nadie como sospechoso ni se había detenido a nadie. "Intentaremos hablar con todos los miembros de la familia que podamos para conocer los hechos de esta investigación", continuó Hamilton.

De residuos a recursos: PreZero impulsa a la industrialización sostenible de Barcelona

Los hijos del matrimonio

Jake, Nick y Romy Reiner crecieron bajo la sombra de un apellido ilustre en Hollywood, pero sus vidas han seguido caminos muy distintos: del periodismo y la actuación, a la escritura marcada por las adicciones, hasta la comedia y el arte.

El mayor de los tres, Jake Reiner, nació en 1991. Aunque inicialmente se inclinó por el periodismo, trabajando como reportero en cadenas locales de televisión en California, pronto se dejó seducir por la actuación.

Ha aparecido en películas como Shock and Awe, dirigida por su padre, y en cortos independientes. Jake representa la faceta más estable de los hermanos: combina su vocación periodística con la pasión por el cine, manteniendo un perfil bajo en comparación con la notoriedad de su apellido.

El malogrado matrimonio en un evento público. Gtres

Su carrera refleja un intento de construir identidad propia sin renegar del legado familiar.

La historia de Nick Reiner, nacido en 1993, es la más compleja y dolorosa. Desde joven enfrentó problemas de adicciones que lo alejaron de la familia y marcaron su trayectoria.

En 2015 coescribió junto a su padre el guion de Being Charlie, una película semiautobiográfica que retrata la lucha de un adolescente contra la drogadicción y la dificultad de crecer bajo la mirada de un padre famoso. La cinta fue vista como un intento de catarsis.

Sin embargo, los conflictos personales persistieron. Nick vivió periodos de distanciamiento con sus padres y hermanos. La menor, Romy Reiner, nacida en 1998, ha seguido un camino distinto.

Se ha dedicado a la comedia y al arte gráfico. En entrevistas ha contado cómo crecer en una familia famosa le dio la necesidad de diferenciarse.