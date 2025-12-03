Salvador, uno de los médicos que suministró ketamina a Matthew Perry, condenado a dos años y medio de prisión

Este miércoles, 3 de diciembre, el doctor Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados por la muerte de Matthew Perry, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por los cuatro delitos de distribución de ketamina que se le atribuían.

Además, deberá pagar una multa de 5.600 dólares -unos 4.800 euros-.

Los cargos conllevaban una pena máxima de 40 años de prisión, aunque la Fiscalía ya había solicitado que no serían más de tres años.

El doctor Salvador Plasencia en un tribunal federal en Los Ángeles este miércoles, 3 de diciembre de 2025. EFE

El actor de Friends, cabe recordar, fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en octubre de 2023 a los 54 años de edad.

Plasencia ha sido el primero de los cinco investigados por la muerte de Perry en recibir sentencia. El pasado mes de julio, el médico se declaró culpable de suministrar ketamina al intérprete sin razón clínica por más de 50.000 dólares.

En aquel entonces, Salvador relató que había facilitado ketamina a Matthew Perry semanas antes de su muerte "sin finalidad médica".

Plasencia no es sino uno de los cinco presuntos implicados en la trágica muerte del actor. Además del actor, están acusados de diversos delitos Kenneth Imawasa, quien fuera el asistente de Perry, y el doctor Mark Chavez.

También así Kasveen Shanga -conocida como la reina de la ketamina- y Erik Fleming, un director de televisión y cine vinculado al narcotráfico. Ambos, presuntamente, también formaron parte de la venta de sustancias nocivas al actor de Friends.

Todos los implicados en la muerte de Perry se han ido declarando culpables de haber formado parte del caso durante estos dos años.

La sentencia a Salvador Plasencia por el fallecimiento de Matthew Perry sucede pocas semanas después de ver la luz el documental llamado Matthew Perry: La tragedia. El filme vio la luz el pasado 28 de octubre en la plataforma AMC Crime.

El actor Matthew Perry, en una imagen de archivo. Reuters

A lo largo del formato audiovisual, diversos expertos en la materia así como amigos del malogrado actor ofrecían su versión de los hechos. El doctor Plasencia, de hecho, tiene un especial protagonismo.

"El doctor Plasencia casi lo vio morir y se aprovechó económicamente de él", confesó Katy Forrester, periodista del medio The Us Sun.

Los padres de Matthew Perry

Previo a la sentencia a Salvador Plasencia, los padres del malogrado actor, Susanne Perry y Keith Morrison -este último en realidad era su padrastro-, enviaron una carta al Tribunal expresando su malestar ante la situación.

Susanne Perry y Keith Morrison, este miércoles, 3 de diciembre de 2025, en un tribunal federal en Los Ángeles EFE

"Aquí había una vida tan entrelazada con la nuestra y sostenida a veces con cinta adhesiva y alambre de estiba, con cualquier cosa que pudiera impedir que esa cosa grande y terrible matara a nuestro primogénito, y nuestros corazones con él", rezaba parte del escrito.

También apuntaron directamente a Plasencia, diciendo que administró la droga "sin un propósito médico legítimo" y lo describieron como "uno de los más culpables de todos".