La hija de Robert de Niro culpa a Internet de la trágica muerte de su hijo a los 19 años: "Tuvo que ver con lo que hacía ahí"

Drena, hija de Robert de Niro, junto a su hijo malogrado, Leandro, en una fotografía de redes sociales.

Han pasado dos años desde la repentina muerte de Leandro De Niro-Rodríguez, hijo de la actriz Drena De Niro (58 años) y nieto del legendario actor Robert De Niro (82).

El joven, de apenas 19 años, fue hallado sin vida en julio de 2023 en su apartamento de lujo en las Cipriani Club Residences, en pleno distrito financiero de Manhattan.

Su fallecimiento, provocado por una mezcla letal de sustancias, sacudió profundamente al mundo del cine y dejó una huella imborrable en su familia.

Hoy, su madre continúa compartiendo su dolor y su lucha por justicia, al tiempo que busca transformar la tragedia en un mensaje de prevención.

La autopsia confirmó que Leandro murió por los efectos tóxicos de una combinación de fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína.

Leandro, en una fotografía de sus redes sociales.

Días después de la tragedia, Drena denunció públicamente que "alguien le vendió pastillas que contenían fentanilo que conocían pero se las vendió de todos modos".

Cinco personas fueron detenidas en relación con la venta de esas sustancias, aunque para la actriz las detenciones no trajeron consuelo: "Son unas detenciones tan agridulces porque no te sientes más feliz", ha confesado Drena ahora.

En sus declaraciones, Drena subraya la responsabilidad de quienes venden drogas a jóvenes: "Si vendes drogas a jóvenes, no importa si tienes éxito, lo sepas o no, estás corriendo un riesgo".

Sin embargo, también matiza su postura con humanidad: "No quiero arruinar la vida de una persona de 24 años".

Más allá de las sustancias, Drena ha señalado otros factores que, en su opinión, influyeron en la tragedia. En una entrevista con Page Six, revela que "Internet influyó en su muerte", además del consumo de fentanilo y las consecuencias emocionales de la pandemia.

Leandro junto a su madre, Drena, en una imagen de sus redes.

Según relata, antes de involucrarse con drogas más duras, Leandro disfrutaba de fumar marihuana, salir de fiesta y pasar un buen rato.

Pero algo cambió de manera abrupta: "Hubo un cambio tan rápido en él… supe que tenía algo que ver con lo que estaba haciendo en Internet", ha explicado la hija de Robert de Niro, mencionando incluso la plataforma TikTok, aunque evita dar más detalles.

La actriz recuerda que, poco antes de su fallecimiento, su hijo estaba considerando ingresar nuevamente en un centro de rehabilitación, tras una primera experiencia difícil. "Ha sido muy triste para mí porque quería ayuda", expresa.

"Sabía que estaba abrumado. Ni siquiera creo que supiera por qué. Creo que había estado expuesto a drogas mucho más duras que no sabía que existían".

La muerte de Leandro también golpeó profundamente a su abuelo, Robert De Niro. Drena ha destacado el apoyo incondicional que recibió del célebre actor, con quien compartía un vínculo muy especial junto a su hijo.

En medio del dolor, la familia decidió canalizar su energía en la creación de la Fundación Leandro De Niro Rodríguez, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la atención para jóvenes y familias afectadas por la crisis del fentanilo, y evitar que otras familias tengan que atravesar el mismo sufrimiento.

"Fue realmente doloroso, impactante y violento que su historia se volviera tan viral, escuchar los horribles pensamientos de la gente", recordó Drena.

"Pero una parte de mí pensaba: ‘No va a ser horrible. Voy a asegurarme de que sepan quién es este niño y que conozcan a todos estos otros padres que están perdiendo a sus hijos'".

Encuentro con el Papa

En medio de este proceso de duelo y búsqueda de justicia, Drena y Robert De Niro vivieron recientemente un momento de consuelo espiritual al reunirse con el Papa León XIV.

Madre e hija compartieron una carta conmovedora sobre lo que supuso para ellos este encuentro. "Puede que nunca encuentre las palabras para describir la plenitud en mi corazón", señaló Drena tras conocer al Pontífice.

"Estar en presencia de Su Santidad y su aura en una habitación llena de tanto amor y bondad es un honor que se quedará conmigo por el resto de mis días".