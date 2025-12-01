El exmarido y los hijos de Virginia Giuffre, en guerra por la millonaria herencia de la presunta víctima de Epstein

Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés y al pedófilo Jeffrey Epstein de abusadores sexuales, se suicidó el pasado 25 de abril. GTRES

Continúa la batalla familiar por la herencia de Virginia Giuffre. El pasado 25 de abril de 2025 se quitó la vida la que fue presunta víctima de abusos sexuales por parte de Andrés Mountbatten-Windsor (65 años) y Jeffrey Epstein cuando aún era menor de edad.

Giuffre se suicidó alegando que no podía soportar más el peso de los hechos que marcaron su pasado.

Murió sin dejar un testamento escrito, y esto podría convertirse ahora en un verdadero problema. Virginia recibió durante años pagos del hermano del rey Carlos III (77) y de la que fuese reina en ese momento, Isabel II.

Sin embargo, la ausencia de un documento legal ha desatado una batalla judicial en Australia para determinar quién heredará los millones de dólares que dejó.

A pesar de no haber dejado un testamento ante notario, Giuffre sí dejó por escrito un papel en el que declaraba que a su marido -a quien ella misma había acusado de malos tratos- le negaba cualquier derecho sobre su herencia. Ahora, la justicia debate si ese documento puede tener validez legal o no.

Los hijos de la víctima de Epstein, Christian (19) y Noah (18), han presentado una demanda sobre la herencia ante el Tribunal Supremo de Australia Occidental. Por su parte, el que fuese marido de Virginia acudió a la audiencia judicial el pasado viernes, 28 de noviembre, para reclamar ser incluido en la herencia.

Sin embargo, aquel documento que dejó sin firmar en vida toma ahora aún más importancia.

Karrie Louden, abogada de Giuffre, y Cheryl Myers, cuidadora de Giuffre que se describió como una "segunda madre" para ella durante los años previos a su muerte, presentaron una contrademanda en la que pedían que aquel testamento informal fuese reconocido legalmente.

A finales de febrero de este año, Giuffre envió por correo electrónico un "testamento" a Lisa Foster, de PwC, indicando que quería que su dinero se destinara a beneficios de la infancia. Dejó claro que su exmarido no debía recibir ni un dólar.

"Si no lo logro, por favor no dejen que Rob tenga dinero", escribió Virginia en un correo a su abogado, según reveló The Times.

Es probable que el patrimonio incluya lo que queda de un acuerdo extrajudicial de 12 millones de dólares.

Se ha designado un administrador interino para supervisar el patrimonio de Virginia Giuffre tras su fallecimiento sin un testamento válido, lo que implica que múltiples demandas que habían estado suspendidas ahora pueden reanudarse.

Las órdenes judiciales emitidas señalan que "el administrador queda designado como representante personal legal del fallecido en cualquier procedimiento legal o arbitraje en el que éste fuera parte antes de su muerte".

Virginia Giuffre se suicidó este año, según los informes. Durante muchos años luchó por exponer la red de Epstein. X

Virginia Giuffre murió el pasado mes de abril de 2025 en una propiedad rural en Australia, según comunicó su familia y entorno cercano. Tenía 41 años al momento de su fallecimiento. Su familia y su publicista explicaron que se había suicidado tras una vida marcada por los abusos y el tráfico sexual.

En las semanas previas, se informó que Giuffre sufría graves problemas de salud tras un accidente de tráfico y atravesaba un conflicto legal por la custodia de sus hijos.

Además, tras su muerte, se han publicado sus memorias, relatos estremecedores que han puesto a Andrés Mountbatten-Windsor contra las cuerdas, hasta el punto de que ha llegado a perder todos sus privilegios reales y el título de príncipe, tras ser acusado de múltiples delitos sexuales.