Richard Gere y Alejandra Silva regresan a su casa de Madrid: fiesta Thanksgiving con menú de Samantha Vallejo-Nágera

Richard Gere (76 años) y Alejandra Silva (42) han regresado a su casa de Madrid. Al menos, por unas horas. Aprovechando su visita a nuestro país, el actor estadounidense y su esposa, que han decidido permanecer este año en Estados Unidos, han celebrado una gran fiesta de Acción de Gracias rodeados de sus amigos españoles.

En esta cita con su círculo más íntimo, el matrimonio ha festejado el tradicional Thanksgiving. Una festividad que se celebra el cuarto jueves de noviembre y que está destinada a dar gracias por las bendiciones recibidas durante el año: la familia, la salud, el trabajo, la cosecha y la prosperidad.

Para ello han contado con la ayuda de Samantha Vallejo-Nágera (56). El exclusivo catering de la restauradora y juez de MasterChef ha sido el encargado de deleitar a los asistentes con platos típicos de esta cálida conmemoración familiar.

Richard Gere y Alejandra Silva, en la fiesta que han organizado en su casa de Madrid en el Día de Acción de Gracias. @paoladelauney

Un menú típico de 'Thanksgiving'

Gracias a las imágenes que ha compartido Alejandra en sus redes sociales hemos podido descubrir el mimo y el lujo de detalles con el que se ha preparado la velada.

Todo se ha dispuesto en la zona exterior de la vivienda, en especial el porche y el jardín de la residencia que compraron en otoño de 2024 en la urbanización La Moraleja, a las afueras de la capital.

En ella no han faltado los platos típicos de esta festividad: pavo asado, frijoles negros, puré de patatas, crema de calabaza, ensalada de escarola con granada, tablas de quesos, ensalada de frutas y frutos secos.

También se ha servido una amplia gama de tartas... Casi todas cubiertas de chocolate, nueces pecanas, avellanas... Una de ellas, con cobertura de chocolate blanco, aparecía con la inscripción: "Feliz Thanksgiving a la familia Gere".

Richard Gere y su mujer han organizado una velada de Acción de Gracias en su casa de Madrid. @alejandragere

Alejandra Silva, "feliz"

"He estado tan feliz de tener a toda mi familia y amigos. Gracias a todos por venir", ha escrito Alejandra en su perfil de Instagram.

El carácter familiar e informal del evento no ha sido impedimento para que la gallega haya decorado su vivienda al más puro estilo otoñal, y propio del Thanksgiving.

Así, las mesas se han adornado con calabazas, hojas de otoño, arreglos florales con plantas de temporada y algunos elementos gourmet.

Richard Gere y Alejandra Silva han organizado un encuentro con sus amigos y familiares en el Día de Acción de Gracias. Redes sociales.

Decoración otoñal

Entre ellos, cestas con nueces, distintos tipos de pan y los huevos de corral procedentes del huerto ecológico que Gere y su mujer tienen en su residencia.

El origen de la festividad de Acción de Gracias se remonta a 1621. Ese año, los colonos ingleses que habían llegado a Plymouth, Massachusetts, en el Mayflower (1620) compartieron un banquete con los nativos americanos de la tribu Wampanoag tras su primera cosecha exitosa en el que llamaban 'Nuevo Mundo'.

Después de un invierno muy duro, con pérdidas significativas en sus sembríos, los colonos agradecieron que los indígenas les hubieran enseñado técnicas de cultivo y siembra, lo que permitió obtener una buena cosecha y tener víveres suficientes para toda su comunidad.

Samantha Vallejo-Nágera, en la cocina de la casa de Richard Gere y Alejandra Silva en Madrid, preparando el catering de su fiesta de Thanksgiving. Redes sociales

Samantha, en las cocinas de los Gere

En cuanto a la empresa de catering responsable de confeccionar el menú, cabe recordar que Samantha Vallejo-Nágera fundó su negocio, Samantha de España hace casi dos décadas.

Fue en 1997 cuando se inscribió en el registro de la sociedad Samantha de España Catering SL como entidad jurídica figura, con fecha de constitución el 16 de abril de 1997.

Desde entonces, la cocinera ofrece todo tipo de servicios culinarios a través de su empresa, especializada en eventos exclusivos, bodas y celebraciones privadas.

Samantha, que ha trabajado en ciudades como Londres, Nueva York, Lyon y en el restaurante Arzak, aparece en las imágenes de las redes sociales ultimando los detalles de sus recetas junto con su equipo. Y en los mismísimos fogones de la cocina de los Gere.

Richard Gere y Alejandra Silva en la presentación del documental con Hogar Sí.

Una frenética agenda en España

El regreso de Richard Gere y Alejandra Silva a su hogar español se ha producido apenas unas horas después de su intensa visita a Murcia, donde ambos han tenido una agenda frenética.

Allí han presentado el corto documental Lo que nadie quiere ver, un proyecto con vocación social que busca visibilizar a las personas sin hogar.

Durante su visita también han participado en el encendido del Gran Árbol de Navidad de la capital murciana, un acto multitudinario que ha dado oficialmente la bienvenida a las fiestas navideñas.

Todo ello después de haber pasado antes por el Hospital Virgen de la Arrixaca, donde colocaron la primera piedra del Gimnasio Pediátrico Aladina, que promueve la fundación con el mismo nombre, con un presupuesto de un millón de euros. El objetivo es levantar instalaciones que permitan que pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer puedan tener una rehabilitación personalizada.

El pasado miércoles, 26 de noviembre, el protagonista de Pretty Woman y su compañera asistieron en Madrid a la nueva edición de los Premios Elle x Future, donde coincidieron con Alejandro Sanz (56) y su pareja, Candela Márquez (37).

Coincidieron con Alejandro Sanz

Esta vuelta a Madrid supone un nuevo capítulo en el ritmo de vida que la pareja mantiene entre España y Estados Unidos. Aunque hace un año se instalaron en su vivienda de La Moraleja, el pasado verano decidieron hacer un parón en su estancia dentro de nuestras fronteras.

El pasado mes de septiembre, EL ESPAÑOL adelantó las intenciones del matrimonio. "Se quedan un tiempo más allí", revelaron a este diario desde el colegio Brewster de La Moraleja, en el que sus hijos estaban matriculados para el curso académico 2024/25.

Contra todo pronóstico, y a pesar de que inicialmente pensaban quedarse en la península por un periodo de seis años, antes de que comenzara el curso académico de sus hijos decidieron permanecer al otro lado del Atlántico.

Ahora están centrados en sus proyectos profesionales y en la vida familiar junto a sus hijos: Albert (13), fruto de la relación de Alejandra con Govind Friedland, Alexander (6) y James (5). Cerca de ellos vive el hijo mayor del artista, Homer Gere (25), nacido de su relación con la actriz Carey Lowell (64).

Lo que Gere ama de España

En una reciente entrevista con la revista People, Richard Gere confesó que echa de menos algunos aspectos de nuestro país, donde se siente como en casa.

"La cultura española tiene una alegría muy abierta”, destacaba. Y explicaba que los españoles son “muy cálidos, muy abiertos y mucho menos estresados".

"Es un lugar muy feliz. Como los italianos. Quiero decir, estando en Italia, estando en España, te encuentras con culturas latinas que entienden la vida de una manera diferente a como lo hacemos aquí", añadía. "Y lo más importante que puedo decir es que (Alejandra) estaba muy feliz, por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad, su comida, todo, toda esa maravilla cultural, así que fue fabuloso".