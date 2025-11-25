La Fiscalía pide un año y ocho meses de cárcel para Chiara Ferragni por estafa a raíz del 'Pandoro Gate'

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán ha solicitado este martes, 25 de noviembre, una condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa influencer Chiara Ferragni (38 años) por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca.

El fiscal Cristian Barilli ha solicitado al juez la condena de la celebridad por fraude agravado, según avanzan los medios locales.

Ferragni ha acudido en la mañana de este martes a la audiencia, así como los otros dos imputados en el proceso, su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa 'Cerealitalia-ID', Franco Cannilo.

Chiara Ferragni, este martes, atendiendo a la prensa. Gtres

La próxima vista tendrá lugar el 19 de diciembre y será el turno de la defensa.

El juicio, instruido por procedimiento abreviado por voluntad de la propia acusada, empezó el pasado 4 de noviembre en el Tribunal de Milán y tratará de esclarecer este caso.

Ferragni, una de las influencer más famosas del mundo digital y las redes sociales, ha acabado sentada en el banquillo por la promoción con supuestos fines benéficos que hizo con su marca en 2021 y 2022 de unos Huevos de Pascua y de 'pandoros', unos bizcochos típicos de cada Navidad en Italia.

Los investigadores creen que la marca Balocco vendió los pandoros con el logotipo de Ferragni a más de nueve euros (el triple de lo habitual) prometiendo que cada venta conllevaría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín (norte).

Chiara, a la salida del tribunal de Milán. Gtres

Sin embargo, acabó descubriéndose que la donación se había hecho 'a priori' y que, por lo tanto, su cuantía no dependía de las ventas.

Este caso obligó a Ferragni a retirarse durante un largo tiempo de la vida pública y de las redes sociales después de pedir perdón en un vídeo en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital Regina Margherita de Turín (norte de Italia).

La tormenta mediática provocó también una crisis de su marca y la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez (35).

El pasado diciembre, Chiara Ferragni ya llegó a un acuerdo con otras asociaciones de consumidores que la habían demandado para poner fin a las acusaciones de fraude.

El acuerdo consistía en unadonación de la influencer por una suma de 200.000 euros a favor de una entidad elegida de común acuerdo dando preferencia a las iniciativas que apoyan a las mujeres víctimas de la violencia.

"Ahora tengo más cuidado"

Chiara Ferragni y la compañía Balocco fueron investigadas por la Fiscalía de Milán por delito de grave estafa, debido a una colaboración entre ambas. Una gravísima situación que cambió la forma de trabajar de la empresaria.

"Si antes tenía cuidado con las marcas, ahora más. Me fijo en sus cualidades. Busco aquellas que representen mis valores y me representen a mí. Es fundamental que estén alineadas con mis ideas, que sean productos que me apetezcan comprar y usar", explicó la italiana en un acto en Madrid, en septiembre de 2024, al que acudió EL ESPAÑOL.

La justicia italiana apeló a unas "ganancias injustas" por un valor de unos 2,2 millones de euros. Según la Fiscalía, de forma engañosa, no se dejó claro cómo y cuánto de lo facturado a través de la venta de los pandoros iba realmente en beneficencia.