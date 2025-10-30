La hija de Gloria y Emilio Estefan, agredida por su novia tras una discusión en su casa por un teléfono móvil

Emily (30 años), hija de la famosa cantante Gloria Estefan (68), está pasando por uno de sus momentos más complicados. El pasado martes, 28 de octubre, su pareja, Gemeny Hernández, fue detenida por un incidente violento ocurrido en su hogar durante una pelea entre ambas.

La pareja, hasta la fecha una de las más sólidas del panorama internacional, está afrontando un aciago trance. Gemeny ha sido detenida por la Policía tras atacar a su novia, Emily, en su casa.

Han sido medios internacionales como TMZ y People quienes han dado la noticia y los detalles sobre este arresto. Hernández está acusada de un delito grave de robo con violencia y otro delito menor de agresión.

El incidente ocurrió pasadas las once y media de la mañana del pasado martes, 28 de octubre, en el domicilio de Miami que la pareja posee en el barrio de Glenvar Heights. Según explica el informe policial, se produjo una discusión entre ellas y forcejearon por hacerse con un teléfono móvil.

Emily Estefan y Gemeny Hernández en un acto público en España. Gtres

Al parecer, Gemeny cogió el móvil de Emily sin permiso y eso enfureció a esta. Ambas lucharon por el mismo. Tras conseguir guardar el móvil en su bolsillo, Estefan se quedó más tranquila, pero, sin embargo, su pareja agarró ese bolsillo y lo volvió a recuperar con fuerza.

Finalmente, acabaron en el suelo forcejeando.

La hija de Gloria Estefan, tras hacerse definitivamente con el teléfono, logró ponerse en contacto con los servicios de emergencia, que llegaron a la casa y detuvieron a Hernández.

Los agentes se la llevaron y fue ingresada en un centro correccional del condado, llamado Turner Guilford Knight, tal y como ha informado Telemundo.

A la mañana siguiente, la de este miércoles, 29 de octubre, Gemeny Hernández tuvo que personarse en una audiencia rutinaria en el juzgado de Miami para declarar sobre el caso. Gemeny admitió estar implicada en el altercado, pero negó querer llevarse el teléfono.

Dicha audiencia ha sido emitida por Telemundo y, en el vídeo, se puede ver cómo Gemeny y Emily se ven las caras por primera vez ante la jueza.

La hija de Gloria Estefan ha intervenido por videollamada en la audiencia, pidiendo que la dejen en libertad.

"No tengo miedo. No quiero ninguna orden en su contra. Le rogué al detective que no se la llevara. No quería que fuera a la cárcel", ha expresado Emily ante la jueza, mientras que Hernández, acompañada de su abogado, observaba el discurso de la músico.

Finalmente, la jueza le ha impuesto una fianza de 3.000 dólares y tendrá que volver a comparecer en la corte. La pareja de Emily Estefan ha sido acusada de dos cargos de robo con fuerza, considerados delitos graves, y de un tercer cargo de agresión leve.

Eso sí, la declaración de Emily y el pago de la fianza han hecho que la jueza dejase en libertad a Hernández, que pudo regresar a casa después de pasar largas horas en el correccional del condado.

Aunque la hija de Emilio y Gloria Estefan ha pedido que este altercado no la afecte, la jueza ha fijado una orden de alejamiento.

Ante los hechos acontecidos, la familia Estefan aún no se ha pronunciado públicamente, aunque, mientras tanto, Gemeny ya está en libertad.

Esta noticia llega después de que Gloria Estefan visitase España a principios del mes de octubre junto a toda su familia, incluida la pareja de su hija Emily, donde posaron juntas en varios eventos y mostraron su amor en público.