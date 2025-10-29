Fedez, ex de Chiara Ferragni, en sus memorias: "Esa idea de que la enfermedad te hace mejor persona, conmigo no funcionó"

El 22 de febrero de 2024, Chiara Ferragni (38 años) y Fedez (36) pusieron fin a su relación. Lo que era un secreto a voces, se confirmaba aquella mañana de invierno.

La noticia la adelantaba el portal Dagospia y más tarde la confirmaba el Corriere della Sera. La principal causa de la ruptura apuntaba a los problemas legales a los que se enfrentaba Chiara Ferragni tras el Pandoro Gate. Una polémica que habría salpicado a su exmarido.

Sin embargo, cabe recordar que un año antes de que se oficializara la ruptura, vivieron una fuerte crisis. El cantante protagonizó un beso apasionado con el rapero Rosa Chemical en la final de Sanremo, dejando en shock a la empresaria. Una polémica edición del mítico festival, que ahora se convierte en el punto de partida del nuevo libro de Fedez.

El cantante ha publicado su autobiografía, titulada L’acqua è più profonda di come sembra da sopra (El agua es más profunda de lo que parece, desde arriba), a la que ha tenido acceso el EL ESPAÑOL.

Un libro dividido en tres largos 'actos', como le llama el rapero, donde habla de su mediática relación con Chiara Ferragni, de su lucha contra un tumor en el páncreas o de la salud mental.

Su experiencia en el Festival de Sanremo 2023 aparece nada más empezar. En el prólogo. "Caemos para aprender a levantarnos. Caemos porque la vida no dejará de proponernos la misma lección hasta que la hagamos nuestra", reflexiona Fedez antes de adentrarse en su biografía, desde su infancia hasta la actualidad.

Primer acto

Federico Lucia -su nombre real- comienza el texto con las vivencias de su infancia, que transcurrió en la frontera entre Buccinasco e Corsico, dos localidades de Milán. Como anécdota relata que muchos de sus compañeros de colegio eran hijos de los capos de la mafia. De aquellos pertenecientes a la 'Ndrangheta, que hacían vida en el norte de Italia.

En el primer acto, Fedez asegura que ha tenido buenos padres, pero que han dejado en él "alguna cicatriz, incluso sin quererlo".

El que fuera marido de Chiara Ferragni también relata que vivió una adolescencia turbia. En ambientes peligrosos. Entre delitos menores de tráfico de drogas y con "las peores compañías" de Milán.

Parte de su adolescencia y juventud transcurrió en otra localidad. En Binasco, un pueblo pequeño situado entre Pavia y Milán. De allí recuerda: "No fue la elección más brillante. Nos mudamos a una casa más grande, pero completamente aislada".

Y añade: "Al frente teníamos una papelería. Alrededor solo había ratas y prostitutas que yo frecuentaba. No recuerdo mi primera vez y creo que es porque perdí mi virginidad con una prostituta. 15 euros por la primera relación oral. 30 por el resto".

En la primera parte de su autobiografía, Fedez también habla de una siguiente mudanza a Rozzano, municipio en el que siguen viviendo sus padres.

El rapero, que siempre se ha sentido distinto al resto, no terminó el colegio por los canales regulares. Su escape siempre ha sido su vía de escape. Así, en la primera parte de su autobiografía también relata sus inicios como cantante de música urbana.

Fedez, por otro lado, habla de su interés por los temas políticos. Y en este punto confiesa que le habría gustado conocer más a Silvio Berlusconi. Con Il Cavaliere, además, guarda una anécdota curiosa.

"Me llamó durante la pandemia para felicitarnos, a Chiara y a mí, por lo que estábamos haciendo", relata el cantante, quien junto a su exmujer creó una Unidad de Cuidados Intensivos para el hospital San Raffaele de Milán.

Chiara Ferragni y Fedez en la presentación de su documental en Madrid. Gtres

Con Berlusconi, además, coincidieron en un restaurante. Allí, el que fuera presidente, en tono de humor, les comentó. "Solo hay una persona más famosa que vosotros en Italia: 'Yo'"

El último capítulo del primer acto se titula Chiara y está dedicado a su exmujer. "Hasta que funcionamos, nuestra diversidad -ella del centro, yo de provincia; ella rubia, yo moreno- fue nuestra fuerza. Como pareja y como imagen pública", recuerda. Para el rapero, sin embargo, fue complicado gestionar la exposición pública: "Para mí fue extraño convertirnos en The Ferragnez".

Segundo acto

En la segunda parte de sus memorias, Fedez relata, si cabe, el episodio más difícil de su vida: el diagnóstico y posterior lucha contra un tumor neuroendocrino en el páncreas. El mismo que tuvo Steve Jobs, recuerda.

"Lo descubrí por casualidad, en un examen de rutina. Soy hipocondríaco y me hago continuamente revisiones. Entre ellas una tomografía de los pulmones por un problema respiratorio previo. Ese fue mi privilegio. No había metástasis", rememora Fedez. El cantante, así, no tuvo que someterse a quimioterapia. Solo fue necesaria una cirugía.

"Me quitaron la vesícula, la cabeza del páncreas, el duodeno y otro trozo de intestino", explica. Tras ello, una de las confesiones más duras de su autobiografía: "Esa idea de que la enfermedad te convierte en mejor persona, conmigo no funcionó".

Sincero, Fedez añade al respecto: "Creo que al final es una retórica inventada por los sanos que, asustados de que un tumor pueda afectarles también a ellos, esperan al menos que a uno lo cambie para bien".

El rapero piensa así porque no tuvo tiempo de asimilar la enfermedad: "Un día me estaba muriendo y 10 días después, tras la operación, me dijeron que prácticamente estaba curado". Fedez asegura que tras la intervención salió "más enfadado con la vida, más paranoico, más cerrado a sí mismo que antes".

Un año después de aquel revés de salud, Fedez vivió otro de los momentos más convulsos de su vida: el Festival de Sanremo 2023, en el que debutó Chiara Ferragni como presentadora y donde el rapero protagonizó aquel polémico beso con Rosa Chemical.

Por primera vez, el artista se sincera al respecto: "Ahora puedo decirlo: 'Estaba pactado'. Yo mismo le envié la foto de mi asiento. Él competía con la canción Made in Italy y, durante la actuación, llegó a mí. Simulamos una relación sexual y luego, después de llevarme al escenario, me besó". Fedez asegura que nunca pensó que aquello le enfadaría a la influencer.

"Lo vivió como si fuera la fin del mundo", comenta sobre aquel episodio que desató una fuerte crisis entre ambos.

Aquello, sumado a la eliminación de algunos fármacos para mantener estable su salud mental, propició un nuevo revés: "Dos semanas en cama sin poder moverme, calambres en las piernas y sin distinguir la realidad de las alucinaciones".

En la segunda parte de sus memorias, Fedez también da espacio al Pandoro Gate, la polémica que dinamitó su matrimonio con la madre de sus dos hijos. "Tenía la cabeza en otro lado y no imaginaba que el caso de Chiara se convertiría en un caos nacional", comenta al respecto.

Chiara Ferragni y Fedez, en un acto público en Roma. Gtres

"Me puse a revisar los documentos y descubrí, junto con el resto del mundo, lo que realmente había sucedido", añade.

El caso Balocco, confirma Fedez, "unido a otras vicisitudes personales y profesionales, puso a prueba nuestra relación". El rapero asegura que él y su mujer siempre tuvieron empresas por separado, pero su marca personal -The Ferragnez-, le afectó directamente.

"Chiara, para mí, fue un poco una alucinación colectiva, y probablemente, yo lo haya sido para ella", sentencia Fedez, como balance de su extinto matrimonio.

Tercer acto

El rapero italiano finaliza su autobiografía con sus vivencias recientes. Aquellas que han transcurrido tras una fuerte depresión, después de la separación de Chiara, el Pandoro Gate y hasta su ruptura sentimental de Angélica, la mujer con la que inició una relación después divorciarse de la influencer.

Fedez explica el motivo de su participación en el Festival de Sanremo 2025. Esta vez como concursante con una canción titulada Battito. Se atrevió a subirse al escenario "roto", sostiene.

Esta canción, si cabe, dio pie a su renacimiento. "Cuando abrí los ojos después de la primera actuación de Battito, fue como si me hubiera sacudido de encima los últimos dos años: el tumor, el divorcio, el Pandoro, la depresión..."

"La música puede cubrir cualquier maldito ruido de fondo, el murmullo de quienes quieren destruirnos, aprovechar nuestras vulnerabilidades, burlarse de nuestras fragilidades. La música tiene el poder de hacernos sentir escuchados, por una vez", asegura Fedez.

En esta misma línea, añade: "De poder decir cualquier maldita cosa, y que los demás en silencio la escuchen, y puede que la comprendan, que te comprendan, que me comprendan".

Fedez no ganó la última edición de Sanremo. Pero su paso por el festival, dos años después de la polémica, fue un triunfo personal. "Gané porque las expectativas hacia mí mismo eran tan bajas que nunca habría pensado alcanzar ese profundo sentido de redención", concluye.