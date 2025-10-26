Katy Perry y Justin Trudeau hacen oficial su romance: celebran el 41 cumpleaños de la cantante en un cabaret en París

Katy Perry y Justin Trudeau han celebrado el 41 cumpleaños de la cantante en París. Montaje de EL ESPAÑOL.

La cantante y el que fuera primer ministro canadiense, Justin Trudeau, han compartido una velada juntos en la capital de Francia. Más información : La vida actual de Sophie Grégoire, la exmujer "infiel" de Justin Trudeau que sigue usando su apellido de casada

No es nuevo. El 'combo' de amor entre un político y una actriz o cantante siempre ha provocado fascinación. Basta recordar los casos más conocidos: los romances del que fuera presidente número 35 de Estados Unidos, John F. Kennedy, y Marilyn Monroe; el de Nicolas Sarkozy (70 años) y Carla Bruni (57); o el extinto matrimonio entre el expresidente de México, Enrique Peña Nieto (59), y Angélica Rivera (56)

Ahora, otro famoso expresidente se ha sumado a la lista de exmandatarios que ha caído rendido a los encantos de una superestrella. Justin Trudeau (53 años), a quien hace dos semanas 'pillaron' de lo más acaramelado besando y apretando allí donde hay superávit de carnes a Katy Perry (41), parece loco de amor con la estadounidense.

Tras ser fotografiados juntos en la cubierta del yate de ella, el que fuera Primer Ministro de Canadá y la intérprete de éxitos como Roar o Dark Horse ya no se esconden. La pareja ha sido vista este fin de semana en París. Su aparición conjunta en un club de cabaret es ya la confirmación 'oficial' de su idilio.

Cita en el Crazy Horse

El pasado sábado, 25 de octubre, la estrella del pop y el político han hecho su primera aparición pública como pareja. Tal y como recoge el medio estadounidense TMZ, ambos han asistido a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris.

Este emblemático cabaret y sala de espectáculos, situado en el número 12 de la avenida George V, muy cerca de los Campos Elíseos, ha sido el lugar elegido para su cita nocturna.

Fundado en 1951 por el artista vanguardista Alain Bernardin, el Crazy Horse es conocido por sus shows de baile, su sofisticación y estética artística que mezcla erotismo, danza contemporánea y efectos de luz innovadores.

Katy Perry y Justin Trudeau, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Cumpleaños en París

El motivo de su cita en 'la ciudad de la luz' no ha sido otro que celebrar por todo lo alto el 41 cumpleaños de la vocalista y compositora.

Los dos han sido inmortalizados saliendo del recinto tomados de la mano y sonriendo. Perry, enfundada en un vestido rojo vibrante. Trudeau, por su parte, con un look casual: un conjunto negro.

En su cita nocturna en Francia se han mostrado relajados y sonrientes ante las cámaras de la prensa. Meses después de que salieran a la luz los primeros rumores sobre su affaire, ya no se esconden.

Justin Trudeau y Sophie Grégoire, en el funeral de Isabel II. Gtres

Confirmó su separación de Orlando Bloom en junio

La primera vez que saltaron alarmas sobre el romance entre Trudeau y Perry fue el pasado verano, cuando fueron vistos en Le Violon, uno de los restaurantes más exclusivos de Montreal, en Canadá.

Ambos, por cierto, se han separado recientemente de sus anteriores parejas. Katy Perry anunció la ruptura con Orlando Bloom (48) el pasado mes de junio. Fruto de sus 10 años juntos tuvieron una hija en común, Daisy Dove.

El político, por su parte, se separó de su esposa, Sophie Grégoire, en 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común. Además, en enero de 2025 renunció a su cargo como primer ministro de Canadá.

El pasado mes de septiembre fueron captados por las cámaras de The Daily Mail abrazándose y besándose en un yate frente a la costa de Santa Bárbara, en las costas de California.

Entonces, la revista People informó que el exprimer ministro había estado " persiguiendo" a la nominada al Grammy desde sus citas en su país natal. "Incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira", deslizó dicho medio. "Conectan fácilmente. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso".

Katy Perry, en sus redes sociales. Instagram

Katy Perry se encuentra actualmente de gira por el mundo como parte de su Lifetimes Tour, en apoyo de su último álbum, 143. En su gira de conciertos interpreta canciones de su último álbum, así como otros éxitos de su icónica discografía, como California Gurls, I Kissed a Girl y Firework.

Dicho tour comenzó el pasado mes de abril en la Ciudad de México. Desde entonces, ha visitado varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Australia.

Hace apenas unas horas, -el sábado 25 de octubre, para celebrar su 41 cumpleaños, Perry compartía una publicación en Instagram Stories con un mensaje de X.

En él mostraba una foto de su madre, Mary Perry, asegurando que esta "liberaría a Katy Perry" de la misma manera que la cantante lanzaría un nuevo proyecto musical.

Eso sí, de su cita romántica con Justin Trudeau no ha hecho, de momento, ningún tipo de declaraciones. Ni falta que hace... las imágenes hablan por sí solas. Haciendo alusión a uno de sus más conocidos singles, un buen titular para esta cita 'oficial' sería: I kissed 'Trudeau' and I liked it.