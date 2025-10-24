Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral y lo atribuye al estrés por su divorcio de Kanye West

Kim Kardashian (45 años) ha compartido una impactante noticia en el adelanto de la séptima temporada de su reality show, The Kardashians, disponible en la plataforma Hulu.

La socialité relata que los médicos le detectaron un pequeño aneurisma cerebral. Según su versión, dicho diagnóstico estaría íntimamente ligado al estrés extremo que experimentó durante su divorcio de Kanye West (48) en 2022 y a la presión constante de proteger a sus cuatro hijos, North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6).

"Hay como un pequeño aneurisma", se escucha decir a la empresaria mientras aparece sometiéndose a lo que parece una tomografía cerebral. "¡Wow!", expresa su hermana mayor, Kourtney (46), tras conocer la noticia.

Kim Kardashian ficha por ‘American Horror Story’ y protagonizará la temporada 12

Cabe puntualizar que un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro. Son relativamente comunes y no siempre necesitan tratamiento. Aunque el estrés no causa esta enfermedad, puede influir de manera indirecta en aquellos factores que aumentan el riesgo de padecerlo.

Tras la detección del aneurisma, Kim Kardashian le cuenta a su familia que dicho revés parece estar provocada por el estrés que ha vivido.

Cabe recordar que recientemente la socialité reconoció haber estado en un matrimonio "tóxico" con Kanye West, y aseguró que también que le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

En una entrevista en el podcast Call Her Daddy el pasado 15 de octubre, Kim reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.

Ahora, en el clip de The Kardashians, vuelve a hablar de ello. Tras compartir su revés de salud, aparece entre lágrimas recordando su divorcio. "Estoy feliz de que haya terminado", dice. "Mi ex estará en mi vida pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos", recuerda.

La más famosa de las Kardashian también vincula el regreso de una enfermedad de la piel, que había estado dormida, al estrés y el desgaste emocional. "No había tenido psoriasis desde que me divorcié, y justo ahora ha vuelto", admite.

Kim Kardashian está en un momento de su vida en el que se mezclan sus proyectos con la maternidad. Por un lado, mantiene su negocio (SKIMS). A su vez, está cursando la carrera de Derecho.

El divorcio de Kanye

El 19 de febrero de 2021, Kim Kardashian presentó oficialmente la demanda de divorcio tras casi siete años de matrimonio. Alegó "diferencias irreconciliables" y solicitó custodia compartida de los hijos.

El proceso fue largo y mediático. Durante 2021 y 2022, Kanye emprendió una campaña pública en contra de Kim. Ella, por su parte, declaró ante la corte que merecía "seguir adelante y ser feliz", pidiendo que el matrimonio fuera disuelto legalmente.

Finalmente, el 29 de noviembre de 2022, un juez de Los Ángeles oficializó el divorcio.

Kim Kardashian y Kanye West en una imagen de archivo. Gtres

Después de la separación, las tensiones continuaron. Kanye enfrentó varias controversias públicas por comentarios antisemitas y pérdida de contratos con marcas como Adidas, Balenciaga y GAP, lo que deterioró su reputación y fortuna.

Kim Kardashian, por su parte, expresó en varias entrevistas que criar a sus hijos mientras los protegía del comportamiento público de su padre era "el reto más duro de su vida".