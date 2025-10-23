La cara 'B' de Serena Williams, premio Princesa de Asturias: su hermana asesinada a tiros y una grave embolia pulmonar

Este próximo viernes, 24 de octubre, Serena Williams (44 años) recogerá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El jurado ha destacado su "extraordinaria carrera y su mentalidad competitiva". Pero más allá del tenis, ha puesto en valor su defensa a la "igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y, en general, en la sociedad".

Serena Williams, retirada del deporte blanco desde 2022, tiene en su historial 23 títulos de Grand Slam, 16 más que su hermana Venus (45), quien también ha sido tenista de élite y con la que protagonizó una rivalidad histórica en las pistas.

Tienen más hermanos, pero ambas son las únicas hijas del matrimonio formado por los entrenadores Richard Williams (83) y Oracene Price (73), a quienes se les atribuye parte de su éxito. Su padre, cuya historia queda reflejada en la película El método Williams, siempre tuvo un plan claro: convertir a dos de sus hijas en las mejores tenistas del mundo.

Serena y Venus Williams en un partido de tenis en 2022. Gtres

Con la ayuda de la que fuera su mujer, Oracene Price, entrenó a Venus y Serena en pistas públicas. Ese entorno forjó su carácter, pues no solo aprendieron del deporte. También a resistir y a creer en sí mismas cuando el mundo del tenis, entonces dominado por una élite blanca y conservadora.

En la vida profesional de Serena -y Venus- también fue clave la figura de Yetunde Hawanya Tara Price, una de sus hermanas por parte de madre. Enfermera, empresaria y madre de tres hijos, ejerció como asistente personal de las tenistas durante sus primeros años de gloria deportiva.

Pero Yetunde tuvo el peor de los desenlaces, justo cuando sus hermanas comenzaban a alzarse con sus primeros triunfos. El 14 de septiembre de 2003, a los 31 años, fue asesinada a tiros en Compton, el barrio de California donde precisamente creció Serena.

El asesino, Robert Edward Maxfield, miembro de una banda local, fue condenado a 15 años de prisión. En 2018 fue puesto en libertad condicional.

Serena Williams, en la gala MET 2025. Gtres

La noticia conmocionó al mundo del deporte y dejó una herida profunda en la familia. Serena, que tenía entonces 21 años, se retiró temporalmente de su carrera deportiva. "No pude soportarlo. Había estado hablando con ella por teléfono antes de ese día. No podía darle sentido", confesó la ganadora del Premio Princesa de Asturias del Deporte años después.

A raíz del infortunio, Serena y Venus crearon y financiaron el Yetunde Price Resource Center, una organización benéfica para ayudar a mujeres y familias en riesgo de violencia.

"El legado más humano que podríamos haber creado en su memoria", ha expresado Serena Williams sobre la organización. Uno de los tantos proyectos que ha llevado a cabo fuera de las pistas de tenis.

Serena también promueve la igualdad y la educación con The Serena Williams Foundation, ha construido escuelas en Kenia y Jamaica y junto a Venus creó en 2016 The Williams Sisters Fund.

Negocios y maternidad

La deportista tiene una empresa de inversión, Serena Ventures, dedicada a apoyar startups fundadas por mujeres y minorías. Además, cuenta con una compañía de producción multimedia que eleva historias femeninas, llamada Nine Two Six. Por otro lado, tiene su firma de maquillaje, Wyn.

Todos estos proyectos forman parte de su rutina, sobre todo, desde que dejó el tenis.

Una vida profesional activa que compagina con su faceta de madre. Serena Williams tiene dos hijas, Alexis Olympia (8) y Adira River (2), de su matrimonio con Alexis Ohanian (42), cofundador de Reddit.

Su historia de amor

Fue en 2015 cuando la dupla se encontró por primera vez. El 12 de marzo de aquel año marcó el inicio de una bonita historia de amor. Serena Williams participaba en el Masters de Roma y Alexis se hospedaba en el mismo hotel. Ambos se miraron a los ojos. Ella estaba desayunando y él se sentó a su lado.

El transcurso del tiempo simplemente sirvió para que la tenista y el empresario sellaran su relación. Aunque no fue hasta 2017 cuando la pareja afrontó el paso más importante de sus vidas.

En noviembre de aquel año, Serena y Alexis se dieron el esperado 'sí, quiero' en una boda a la que acudieron rostros reconocidos de la talla de Beyoncé (44), Kim Kardashian (45) o Eva Longoria (50).

Un acontecimiento que tuvo lugar tras el nacimiento de su primera hija en común, que llegó al mundo en septiembre de 2017. Seis años después, en agosto de 2023, Serena y Alexis ampliaron la familia y dieron la bienvenida a Adira River.

La tenista se atrevió con un segundo embarazo pese a sufrir durísimas complicaciones en el primer parto. "Mi hija nació por cesárea de emergencia después de que su ritmo cardíaco bajara dramáticamente durante las contracciones", contó en un artículo.

Serena Williams y Alexis Ohanian.

"La intervención trascurrió sin problemas, pero lo que siguió a las 24 horas después de haber dado a luz fueron seis días de incertidumbre", relató.

"Todo comenzó con una embolia pulmonar, una condición en la que una o más arterias en los pulmones se bloquea por un coágulo de sangre", explicó Williams. "Debido a mi historial médico con este problema, vivo con miedo por esta situación. Por eso, cuando sentí que no podía respirar bien, no esperé un segundo para alertar a las enfermeras", añadió.

Williams recordó: "El corte de mi cesárea se abrió por la intensidad de mi tos debido a la embolia. Regresé a la sala de operaciones, donde los doctores encontraron un gran hematoma, un bulto de sangre coagulada, en mi abdomen. Cuando finalmente logré llegar a casa para estar con mi familia, tuve que pasar las primeras seis semanas de mi maternidad en la cama".

Premio Princesa de Asturias

Este viernes, 24 de octubre, Serena Williams recibirá en el Teatro Campoamor, de mano de la princesa Leonor (19), el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Un galardón que obtiene no solo por haber sido una atleta extraordinaria, sino por su imagen de mujer integral.

El jurado ha destacado su influencia en la igualdad de género, su ejemplo de superación y su contribución a visibilizar causas sociales.

Y es que Serena Williams no solo ha ganado partidos imposibles. Ha sobrevivido a la pérdida, se ha enfrentado el racismo y ha desafiado los estereotipos.