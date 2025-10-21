Richard Gere y Alejandra Silva, interesados en expandir su patrimonio inmobiliario en Segovia: todos los detalles

Fue en otoño del año pasado cuando uno de los matrimonios más sólidos del panorama internacional, el formado por Richard Gere (75 años) y su mujer, Alejandra Silva (41), se instaló a vivir en España. En concreto, en Madrid, en la exclusiva urbanización de La Moraleja.

La enamorada pareja, junto a sus dos hijos en común, Alexander (6) y James (5), ha dejado patente en diversas ocasiones su amor por España, habida cuenta de que la esposa del afamado actor es de nacionalidad española.

Debido a este extremo, hace un tiempo Gere decidió abandonar Estados Unidos. Dicho de otro modo, afincarse en territorio español. Lo hizo por Alejandra; ya tocaba vivir cerca de la familia de ella, natural de Galicia. Fue una forma de compensarla por tantos años lejos de su patria.

Richard y su mujer en los Premios Goya, en Granada, el pasado mes de febrero. Gtres

Así las cosas, el matrimonio tomó en 2024 la determinación de asentarse en la capital de España. Esta localización ha sido y sigue siendo su centro de operaciones, su nuevo hogar, pese a los cambios que han experimentado sus vidas en los últimos meses.

Vendieron su casa de New Canaan por 10,7 millones de dólares. Su objetivo, a medio y largo plazo, estaba puesto en España. También a nivel inmobiliario. Desde que pisaron suelo español, Richard y Alejandra han ocupado titulares sobre sus inversiones en ladrillo.

Se han publicado, en los últimos meses, diversas informaciones acerca de que la dupla está interesada en adquirir, al menos, una casa en Oleiros, situado a apenas 20 kilómetros de distancia de A Coruña, donde la familia de Alejandra Silva tiene residencia desde hace décadas.

EL ESPAÑOL, hace unos meses, pudo conocer que, en efecto, Gere y Silva llevaban "dos años buscando un terreno para hacerse la casa". De acuerdo a estas fuentes, el matrimonio buscaba una parcela cerca del mar. Era Alejandra quien lideraba aquella operación.

Hasta la fecha, el matrimonio sigue sin adquirir ningún bien inmueble en el norte de España. En esa línea, EL ESPAÑOL sí ha podido corroborar, tras el avance del periodista Tico Chao en Es la mañana de Federico, que el oscarizado actor y la activista siguen expandiendo sus miras patrimoniales en terreno español.

En esta ocasión, la pareja está interesada en invertir en Segovia. Tal y como confirma este periódico, el matrimonio se ha interesado por una zona próxima a Pedraza. Son aquellas unas tierras que enamoraron a Richard y a Alejandra hace unos años y no descartan comprar.

Un buen amigo los está asesorando. "Por aquí lleva semanas comentándose", explican dos personas desde la localidad de Pedraza. Eso sí, estas fuentes sostienen que aún no han visto físicamente a la dupla por sus tierras.

Richard Gere trasladando sus enseres a su casa de La Moraleja, el pasado mes de febrero. Montaje de EL ESPAÑOL.

Se traslada que podría ser, en la misma línea de Oleiros, una operación para invertir. Porque, como decíamos unas líneas más arriba, la familia Gere Silva mantiene su intención de vivir en Madrid, en su casa de La Moraleja.

De momento, al menos este medio no ha podido conocer lo contrario, el matrimonio y sus hijos siguen fuera de España y retornarán a Madrid antes de Navidad.

"Se ha dicho de todo, pero ellos seguirán en Madrid y los niños irán al colegio allí. Otra cosa son las escapadas a Oleiros", informa alguien próximo a Alejandra.

La casa de La Moraleja

Sostienen que la razón por la que la familia está fuera de España obedece a cuestiones profesionales. En el corazón de La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de España, se encuentra el hogar de ensueño de Richard y Alejandra.

Esta zona, ubicada en Alcobendas, al norte de Madrid, es conocida por su privacidad, seguridad y vecinos ilustres, y ha sido el enclave perfecto para que la pareja combine su vida pública con la serenidad que tanto valoran.

La residencia de Gere y Silva está valorada en aproximadamente 11 millones de euros. Se trata de una propiedad construida sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados.

Gere y su esposa, abrazándose, enamorados, en Cannes, en 2024. Gtres

La casa ha sido sometida a una reforma integral para adaptarla a las necesidades de la familia, que incluye a sus hijos Alexander y James.

Entre los elementos más destacados de la vivienda se encuentran un jardín remodelado con piscina y un sistema de seguridad reforzado. Más allá del lujo, la casa de La Moraleja también sirve como base para los proyectos humanitarios que ambos lideran.

Gere y Silva son embajadores de causas como la lucha contra el sinhogarismo y el apoyo a los refugiados, y han utilizado su influencia para promover iniciativas desde su residencia madrileña.

La mudanza a España, realizada en 2024, ha sido parte de un acuerdo entre ambos. "Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo", confesó Gere en una entrevista.

Gere ha expresado en varias ocasiones su profundo afecto por España, país que considera ya su "nuevo hogar".

Durante la gala de los Premios Goya 2025, donde recibió el Goya Internacional, el actor destacó el calor humano, la belleza del país y la calidad de vida que ha encontrado desde que se mudó junto a su esposa y sus hijos a Madrid.