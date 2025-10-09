Victoria Beckham: "Cuando tienes un trastorno te conviertes en una experta de la mentira. Me ha acompañado toda la vida"

Y llegó el día. Este jueves, 9 de octubre, el documental de Victoria Beckham (51 años) que lleva su nombre ya está disponible en Netflix. Una serie de tres episodios en los que la diseñadora recoge algunos de los capítulos más destacados de su vida.

Bajo la producción de Nadia Hallgreen, el afamado formato se presenta como una de las propuestas estrella de la temporada en la plataforma de streaming. Así, durante las cerca de casi tres horas que se extiende el filme, la ex Spice Girl se abre en canal para relatar, entre otros aspectos, su humilde infancia, el salto a la fama, el inicio de su relación con David Beckham (50) o el apoyo de sus hijos.

180 minutos. A lo largo de este tiempo, la estrella internacional muestra al público su preparación para uno de los desfiles más importantes de toda su carrera profesional. Un proceso que combina con la narración de su historia personal o la manera en que compatibiliza su estricto trabajo con su labor como madre y esposa.

A continuación, EL ESPAÑOL desglosa cada capítulo del documental de Victoria Beckham.

Primer capítulo | '¿Quién se cree que es?'

Victoria Beckham, con su marido David, en la presentación de su documental de Netflix. Gtres

El atelier de Londres de Victoria Beckham se convierte en uno de los escenarios principales del documental de la diseñadora en Netflix. Es aquí donde la británica prepara, junto a su equipo profesional, el afamado desfile de su firma de ropa.

El título de este primer episodio no es asunto baladí. Si hay algo que la ex Spice Girl quiere demostrar a lo largo de su recorrido por el filme de Netflix es que su fría y distante personalidad es resultado de las duras y severas críticas a las que ha tenido que hacer frente durante su vida.

Varios son los aspectos importantes que Victoria narra este primer episodio. Un primer vistazo a los casi 50 minutos que se extiende el capítulo sirve para comprobar el profundo amor que siente por su marido, David Beckham, con quien mantiene una relación sentimental desde hace más de dos décadas.

Sin embargo, nadie es perfecto. Ni siquiera David y Victoria Beckham lo son. "Al principio no veía nada malo en ella. Ahora, como es lógico, sí", relata el exfutbolista en un momento determinado del documental.

Que la pareja se enamoró perdidamente desde el primer momento no es sorpresa para nadie. Tampoco el hecho de que a los dos años de conocerse decidieran contraer matrimonio enfundados en esos característicos estilismos morados. Sin embargo, la docuserie de Netflix permite extraer detalles desconocidos hasta ahora de la exitosa pareja.

David y Victoria Beckham junto a los padres de ella. Instagram

El hecho de que David sea incluso más puntual que hasta el propio anfitrión, que Victoria lleve desde los años 90 sin comer chocolate o que ambos degusten una copa de vino antes de un evento refleja que los Beckham también son humanos. Algo que no todo el mundo ha tenido siempre claro.

Su fabulosa historia de amor no es lo único que copa el foco en la primera parte del documental de la plataforma de streaming. Como si de un libro ordenado cronológicamente se tratara, la diseñadora se también recopila aspectos sobre su infancia o su etapa en las Spice Girls.

"En el colegio era una niña cohibida a la que le gustaba bailar. Cuando tenía unos siete años le dije a mi madre que me quería dedicar a esto y ella me ayudó", asevera Victoria. Su madre, Jackie Adams (74), se convierte en una de las protagonistas indirectas del documental, pues desempeñó un importante rol en los inicios de la estrella.

No es oro todo lo que reluce en la serie. De hecho, resulta de vital importancia para Beckham relatar que sufrió bullying en el colegio. "Era la típica niña marginada, no encajaba en absoluto". Así, el único lugar en el que encontraba Victoria un respiro para toda esta situación era encima de un escenario.

El paso del tiempo, en esta línea, le llevó a participar en las audiciones de una banda femenina. El resto, como todo el mundo ya sabe, es historia, así lo asegura de hecho ella misma en la serie.

Su paso por las Spice Girls podría asemejarse a la fábula de la lechera. "Sé lo que es tenerlo todo y perderlo de repente al día siguiente", recoge Victoria Beckham en un instante de la serie. Así, sin comerlo ni beberlo, aquella girl band que había cosechado incontables éxitos desapareció.

La transición de cantante a mujer de -dicho en palabras por la propia estrella- no fue -ni mucho menos- un camino de rosas. A pesar de estar casada con una persona a la que amaba y haber formado una bonita familia, Victoria se sentía perdida. Tal y como ella misma asevera en el docu, se convierte en una WAG -acrónimo de Wives and Girlfriends-, un concepto que hace referencia a la mujer o novia de un deportista conocido.

Las Spice Girls, en una imagen de archivo.

Las continuas críticas de los medios de comunicación, cabe apuntar, no ayudaron demasiado. Es aquí, según relata Victoria, cuando su actitud comenzó a volverse más fría y distante. Así, se respaldó la prensa en el concepto Spice pija.

"Nadie me tomaba en serio en este sector. Sabía que quería ser diseñadora, pero necesitaba que creyesen en mí", asevera. Es entonces cuando aparece en su vida el diseñador francés Roland Mouret, quien se convierte en uno de los rostros más destacados del documental.

"Le dije: ‘Tienes que tener ego y ser humilde para aceptar la realidad. Al equipo que te rodea hay que respetarle, sin ellos no eres nadie. Tendrás que aprender y recoger alfileres del suelo’. Tenía que ser auténtica. Para hacer su sueño realidad, teníamos que acabar con la WAG", asegura.

Segundo capítulo | 'Adiós a la 'WAG'

Victoria Beckham, en febrero de 2024.

El hilo conductor es uno de los puntos a favor del documental de Victoria Beckham en Netflix. El primer capítulo termina con una declaración de Mouret mirando a cámara asegurando que es necesario acabar con la WAG. Así, el segundo episodio de la serie lleva como título Adiós a la WAG.

Tras años alejada de los Spice Girls, Victoria y el resto de las integrantes regresaron con una gira internacional. No obstante, la catalogada durante años como Spice pija, no se sentía ya cómoda encima de un escenario. Ahora, quería probar suerte en el mundo de la moda. Siempre acompañada de su inseparable Roland Mouret.

El documental sigue su curso, poniendo el foco en la preparación de su inminente y esperado desfile. Al mismo tiempo, la diseñadora relata sus inicios en esta nueva etapa. Una fase repleta de crítica, tal y como aseveran en el documental rostros tan conocidos como Donatella Versace (70), Tom Ford (64) o Eva Longoria (50). No fue hasta 2008 cuando presentó su primer desfile, dando paso a numerosos argumentos positivos.

En medio de todo el proceso creativo del desfile en la campiña francesa, Victoria saca a relucir su estupenda faceta como madre. No obstante, la diseñadora señala en el documental que no soñaba con ser madre. "Cuando me quedé embarazada de Brooklyn en 2008 estaba de gira con las Spice Girls y recuerdo tener problemas con el vestuario", asevera.

El inicio de este artículo comienza con el importante rol de Jackie, la madre de Victoria, en su faceta como artista. También es destacable el de su padre. Ambos, cabe apuntar, se convierten en personajes importantes del segundo episodio del docu al recordar la dura infancia de la diseñadora.

Victoria y David Beckham, junto a tres de sus cuatro hijos. Gtres

"Mi padre tuvo que rehipotecar la casa para que yo pudiera ir a la escuela de teatro. Yo era consciente de todo eso y siempre lo valoré", sostiene. Fue aquí cuando comenzó a recibir críticas por su peso.

"Empecé a dudar de mí misma y a no gustarme. No sabía lo que veía en el espejo y fui muy crítica conmigo misma. Tuve que controlar mi peso y lo hacía de una forma poco saludable. Cuando tienes un trastorno te conviertes en una experta de la mentira y nunca hablé de eso con mis padres. Eso me ha acompañado toda la vida", añade Victoria.

Paralelamente a esta situación y mientras su firma iba cogiendo forma de cara al público, lo cierto es que las pérdidas eran cada vez mayores. "David tuvo que invertir mucho dinero para ayudarme, pero siempre acordamos que nos apoyaríamos mutuamente. De ahí que ahora sea demasiado exigente", asegura.

Tercer capítulo | 'El día del desfile'

El día del desfile ya ha llegado. Nervios y autoexigencia invaden a Victoria Beckham en el tercer y último episodio del documental. Un estrés que, tal y como ella misma relata, tiene su fundamento en la mala racha que atravesó su firma cerca de una década atrás.

La marca de Victoria Beckham vivía en el año 2016 uno de sus peores momentos. Necesitaba que alguien le ayudara. Entonces, entró en escena David Belhassen y todo comenzó a mejorar poco a poco, aunque el empresario negó en un primer momento colaborar con la diseñadora.

Uno de los problemas, y así lo sostiene la propia Victoria, radicaba en la pérdida de su esencia personal. Una situación que se va solventando con el paso del tiempo. En parte, gracias a la ayuda de Belhassen.

La lluvia invade el día del desfile. Sin embargo, la diseñadora y su equipo no dudan en anteponerse a la situación y el afamado evento termina cumpliendo su misión. Entre los invitados, cabe apuntar, destaca la presencia de Anna Wintour (75).

Victoria y David Beckham, en una imagen de archivo. Gtres

El documental narra la historia hasta ahora desconocida de Victoria Beckham. Sin embargo, David tiene juega un papel fundamental en el mismo. De ahí que la productora, Nadia Hallgreen, no haya dudado en que la última escena de la serie sea protagonizada por la dupla.

En las inmediaciones de su idílica propiedad, en Cotswolds, se ve a la pareja compartiendo una profunda conversación en el porche. Orgullo y admiración inundan la distendida charla de los Beckham.