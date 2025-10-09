Quién es quién en la familia de Victoria Beckham: de la historia de superación de sus padres a su sucesora, Harper Seven

La espera ha terminado. Desde este jueves, 9 de octubre, está disponible en Netflix la serie documental de Victoria Beckham (51 años). Una de las propuestas más ambiciosas de la plataforma para la recta final de este 2025.

Por primera vez, la británica ofrece una visión íntima de su vida. Tres episodios en los que se recordará su paso por las Spice Girls y que mostrarán cada detalle de su exitosa carrera como empresaria en la industria de la moda.

La serie documental también muestra el lado personal de la artista británica. Desde su infancia, pasando por su estable matrimonio con uno de los hombres más codiciados del mundo, David Beckham (50), y hasta su faceta de madre.

"Nunca he olvidado mis orígenes... Me emociona enormemente ofrecer a la gente un vistazo tras bambalinas de los negocios que he construido durante las últimas dos décadas y celebrar a las personas extraordinarias que lo hacen posible", adelantaba Victoria Beckham en la promoción del proyecto.

Aunque el documental de su marido, emitido en 2023, se vio obligada a admitir que su padre la llevaba al colegio en un Rolls Royce, lo cierto es que Victoria Adams -su verdadero nombre- desciende de una familia de clase media con una gran historia de superación. Pero, ¿quién es quién en la saga de la mítica Posh?

Los Adams

David y Victoria Beckham junto a los padres de ella. Instagram

1. Anthony Adams | Padre

En su entorno le conocen como Tony. Es ingeniero de profesión y trabajaba de ello cuando nació Victoria. Pero con el paso del tiempo, junto a su mujer, fundó un negocio mayorista de productos electrónicos. Durante el auge tecnológico de la década de 1980, la empresa despegó, ayudando a la familia a construir su fortuna.

"Mi padre trabajó muy duro para conseguir el dinero que nos permitiera tener una casa bonita", confesó Victoria en una entrevista con Vogue en 2017. En la misma entrevista recordó cómo Anthony se convirtió en su principal impulsor: "Siempre que decía que no podía, mi padre simplemente no me escuchaba. Me decía: '¿Cómo que no puedes? ¿Por qué? ¿Por qué?'".

2. Jacqueline Adams | Madre

Jackie, como le llaman sus seres queridos, trabajó como peluquera y empleada de seguros antes de fundar el negocio de productos electrónicos junto a su marido. Un éxito empresarial que les permitió construir su casa familiar en Goffs Oak, el pueblo natal de Posh.

"La construyeron ellos mismos. Recuerdo que mi madre cocinaba en una estufa de camping porque no teníamos una cocina adecuada", rememoraba en aquella entrevista. Jacqueline, a juzgar por otra declaración de la diseñadora, habría sido la figura de autoridad en su familia. "Mi madre nunca me dejaba salir vestida así", confesó Victoria, respecto a su obsesión de vestir como Sandy, de Grease.

3. Louis Adams | Hermana

Victoria Beckham es la mayor de tres hermanos. Ninguno de ellos tiene que ver con el mundo de la moda o el entretenimiento. Pero Louise, sobre todo, ha acompañado a su hermana en una serie de celebraciones públicas. Estuvo en la fiesta de su 50 cumpleaños y la ha arropado en las presentaciones de algunas colecciones.

La ex Spice Girl también ocupa un lugar destacado en las redes sociales de su hermana. Mantienen una estrecha relación y están muy unidas a sus padres. Louise, al igual que Victoria, tiene cuatro hijos.

4. Christian Adams | Hermano

Es, si cabe, el más discreto de los Adams. Christian, sin embargo, tiene una buena relación con su familia. A diferencia de su hermana Louise, su cuenta de Instagram está cerrada para su círculo más íntimo. Pero en alguna ocasión se le ha visto en el perfil de Victoria.

Pese a ser una figura casi anónima, se conoce que tiene cuatro hijos. Así, los padres de la diseñadora, Tony y Jackie, son abuelos de 12 jóvenes.

Los Beckham

Victoria y David Beckham con sus hijos, en el 50 cumpleaños de ella. Instagram

5. David Beckham | Marido

El 4 de julio de 1999, Victoria y David se convirtieron en marido y mujer. Desde entonces han pasado 26 años y todo parece indicar que siguen siendo una de las parejas más sólidas del gossip. Salvo la crisis que afrontaron en su etapa en Madrid, siempre se han mostrado como un matrimonio cómplice y unido. Hoy, en sus respectivas facetas como empresarios, se apoyan el uno al otro.

Victoria y David Beckham se dieron el s'í, quiero' en una boda íntima. Él era un exitoso jugador de fútbol y ella, una afamada cantante. Entonces ya eran padres de su primogénito, Brooklyn (26), que al momento del enlace solo tenía cuatro meses. Tres años después del matrimonio llegó Romeo (23). En 2005 nació Cruz (20) y en 2011, Harper Seven (14).

6. Brooklyn Beckham | Hijo

Nació el 4 de marzo de 1999, solo cuatro meses antes de que sus padres contrajeran matrimonio. Siguiendo los paso de David, incursionó el fútbol y el modelaje. Pero ha sido en la cocina, uno de los hobbies del que fuera jugador del Manchester United, donde ha encontrado su pasión. A día de hoy, Brooklyn tiene su propia marca de salsas picantes y dedica sus redes sociales a la gastronomía.

Desde 2022 está casado con la modelo Nicola Peltz (30) y en los últimos tiempos se ha convertido en el centro de atención por el distanciamiento con sus padres y hermanos. Victoria, no obstante, le menciona y le muestra en su documental de Netflix.

7. Romeo Beckham | Hijo

Es el segundo de los hijos de Victoria y David Beckham y en los últimos años se ha consolidado en el mundo de la moda. Romeo se ha convertido en embajador de conocidas firmas y ha desfilado en las pasarelas más prestigiosas del mundo.

El pasado febrero puso fin a su relación con la modelo Mia Regan tras cinco años juntos. Rompieron su historia de amor poco después de irse a vivir juntos a una espectacular casa en Londres.

8. Cruz Beckham | Hijo

Nació el 20 de febrero de 2005 en Madrid, España, durante la etapa de David jugando para el Real Madrid. Como sus hermanos, ha probado suerte en la industria de la moda.

Pero Cruz parece escribir su camino profesional en la industria de la música, siguiendo así los pasos artísticos de su madre, como integrante de las Sipce Girls.

9. Harper Seven | Hija

Es la más pequeña de los Beckham Adams y, presumiblemente, la sucesora de Victoria. Solo tiene 14 años y todo apunta a que se convertirá, más pronto que tarde, en un icono de moda. Harper Seven ha sido noticia por sus estilismos en diferentes ocasiones. Además, ha sido protagonista de vídeos y tutoriales de la firma beauty de su madre.

Harper Seven ha aparecido en las redes sociales de la diseñadora desvelando cómo aplica algunos de sus productos de maquillaje.

Viaje a Mallorca

Victoria y David Beckham, en una imagen de archivo. Gtres

Tras la Semana de la Moda de París, donde presentó su colección primavera-verano y previo al estreno de su documental, Victoria Beckham, acompañada de su marido y dos de sus hijos, Cruz y Harper, ha elegido nuestro país para disfrutar de unos días de relax. Concretamente, la isla de Mallorca.

Tal y como ha informado el Última Hora de Mallorca, los Beckham aterrizaron en Palma, en un vuelo privado, y se dirigieron al Puerto de Sóller para embarcarse en su lujoso yate, Seven. Según el citado medio, la travesía comenzó frente al conocido restaurante Suculenta, local en el que precisamente cenó el matrimonio.

Una de las paradas ha sido el Puerto d’Andratx, donde Victoria y su hija Harper decidieron bajar, acompañadas de su equipo de seguridad. Eso sí, sin llamar especialmente la atención. Entraron en varias tiendas de ropa y tomaron un refresco en una terraza.