La insólita cláusula que Nicole Kidman hizo firmar a Keith Urban antes de casarse y por la que él recibiría hoy 11 millones

La separación de Nicole Kidman (58 años) y Keith Urban (57) sigue dando de qué hablar. Después de 19 años de matrimonio, la hoy expareja ha decidido tomar caminos separados, y ha sido la protagonista de Babygirl quien, apenas unas horas después de conocerse la noticia, presentó oficialmente la demanda de divorcio.

Sin embargo, este proceso administrativo podría convertirse en uno de los peores momentos para Nicole Kidman. Tras presentar dicha demanda, han salido a la luz detalles prenupciales que podrían hacer millonario a Urban. Todo debido a una sorprendente cláusula incluida en el acuerdo matrimonial, según la cual el cantante recibiría una importante suma de dinero por mantenerse alejado de las drogas.

Según han informado medios internacionales, cuando la pareja contrajo matrimonio en 2006, Keith Urban atravesaba un complicado momento personal. Entonces, Kidman aceptó casarse con él con una condición: que se mantuviese alejado del consumo de alcohol y drogas.

Para reforzar este compromiso, incluyeron en el contrato una cláusula que fijaba el pago de 600.000 dólares por cada año de matrimonio en el que Urban permaneciera sobrio.

Nicole Kidman y Keith Urban en una fotografía de archivo. EFE

Esta conocida como "cláusula de la cocaína" adquiere ahora un especial protagonismo. De confirmarse su cumplimiento, Urban podría embolsarse alrededor de 11 millones de dólares, ya que lleva sin consumir estupefacientes desde que ingresó en rehabilitación en 2006, según se ha publicado.

Aunque ninguno de los protagonistas ha querido pronunciarse por el momento, el acuerdo prenupcial podría jugar un papel decisivo en el proceso de divorcio. Muchos ya señalan que, pese a la ruptura, Keith Urban podría ser uno de los grandes beneficiados económicamente de esta separación.

El cantante nunca ha ocultado sus luchas con las adicciones y, de hecho, en 2010 compartió con Oprah Winfrey (71) que Nicole Kidman fue clave para ayudarle a salir del pozo poco después de su boda en 2006.

El cantante confesó que aquel fue un punto de inflexión en su vida, hasta el extremo de pensar que ella podría haberle abandonado. Sin embargo, agradeció que optara por quedarse a su lado y actuar de forma decisiva. Para Urban, esa intervención fue la mayor prueba de amor.

Tiempo después, en una entrevista con la revista Rolling Stone, el músico volvió a hablar de aquella complicada etapa. Aseguró que se sintió "muy afortunado" de que Nicole organizara una intervención junto a sus amigos más cercanos, un gesto que le brindó la oportunidad de encaminarse hacia la recuperación.

Nicole Kidman y Keith Urban paseando por la calle juntos. Gtres

Urban recalcó que, sin ese apoyo, su proceso habría sido mucho más complejo. Reconoció que la fortaleza de su círculo íntimo fue esencial para salir adelante.

El artista también reveló que cuando contrajo matrimonio con la protagonista de Moulin Rouge no estaba siguiendo ningún tratamiento de rehabilitación. No acudía a reuniones, no tenía patrocinador ni ningún tipo de ayuda profesional. Según confesó, enamorarse de Nicole fue, en aquel momento, lo que le permitió mantenerse sobrio.

"Esa relación se convirtió en mi recuperación", admitió, reconociendo que su esposa fue su pilar en los momentos más oscuros de su vida.

Todas estas declaraciones de Urban, sumadas al acuerdo prematrimonial firmado con Nicole Kidman, podrían reportarle más de 10 millones de euros.