Richard Gere, implacable contra Donald Trump en un evento solidario en Barcelona: "Es loco, tiene una presencia oscura"

Este lunes, 29 de septiembre, se ha conmemorado en Barcelona el décimo aniversario de Open Arms, la ONG fundada por Òscar Camps (62 años) que desde hace una década trabaja incansablemente en el rescate de migrantes en el Mediterráneo y en la que Richard Gere (76) tiene un papel muy especial.

El escenario elegido para la cita ha sido la Llotja del Mar, donde se ha celebrado una cena benéfica que ha reunido a personalidades del mundo de la cultura, la política y la sociedad civil. Entre todos los invitados, ha destacado precisamente el actor estadounidense, acompañado de su mujer, Alejandra Silva (42), con quien comparte una firme vocación solidaria.

La pareja ha aterrizado en Barcelona tras su paso por Milán, donde asistieron al homenaje al diseñador Giorgio Armani, fallecido el pasado 4 de septiembre.

Richard Gere y Alejandra Silva en el décimo aniversario de Open Arms en Barcelona. Europa Press

En la capital catalana han acaparado todas las miradas y los aplausos de un público entregado a la causa.

Rostros conocidos como Rossy de Palma (61), Rigoberta Bandini (35), Joan Manuel Serrat (81), Andreu Buenafuente (60) y Silvia Abril (54) se han sumado a la celebración, en la que también ha estado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (43), en representación institucional.

Richard Gere, fiel a su compromiso social, no ha tardado en pronunciarse sobre las causas que le mueven. Con un castellano que ha reconocido como "terrible", pero con una emoción incuestionable, el protagonista de Pretty Woman ha recordado cómo comenzó su vínculo con Open Arms.

Ha relatado que en los inicios de su relación con Alejandra la llevó a Lampedusa, donde ambos fueron testigos directos de la realidad migratoria en el Mediterráneo. Esa experiencia, según ha explicado, marcó su compromiso personal con quienes arriesgan la vida en busca de un futuro mejor.

Richard Gere y Rossy de Palma en el décimo aniversario de Open Arms en Barcelona. Europa Press

"La llevé a Lampedusa, y sentí una gran responsabilidad por lo que estaba pasando en el Mediterráneo. Así que visitamos el campamento allí y vimos gente de toda África, pero también del Middle East. Y luego, años después, Ale me contó de esta increíble experiencia del grupo".

Respecto al secreto de su felicidad, ha sido Alejandra Silva la que ha querido tomar pie en la conversación y ha revelado que "más que nuestro amor flechado a primera vista, luego fueron nuestras causas humanitarias y donde está nuestro corazón. La causa del sinhogarismo era mi causa y él la adoptó. Por eso nos llevamos tan bien y por eso estamos juntos a día de hoy, nos enriquece mucho".

Además, el actor no ha ocultado su admiración por la organización española en este acto en la Ciudad Condal. "Lo dije en los premios Goya y lo repito hoy: los españoles deben estar muy orgullosos de Open Arms. Están haciendo el trabajo de Dios ayudando a personas en necesidad", ha declarado visiblemente emocionado. Además, ha animado a todos los presentes a apoyar económicamente y con recursos a la ONG, que en palabras suyas realiza un trabajo "extraordinario".

No es la primera vez que Gere se involucra de forma activa con Open Arms. En 2019 se subió a uno de sus barcos para llevar alimentos a 121 migrantes que habían sido rescatados en alta mar. Ese gesto lo convirtió en uno de los embajadores más visibles de la organización fuera de España, y reforzó su imagen de activista comprometido con las crisis humanitarias globales.

La visión política de Richard Gere

La velada solidaria también ha servido de altavoz para que Gere reiterara su visión crítica hacia los líderes políticos que, según él, agravan la situación mundial.

Richard Gere en el décimo aniversario de Open Arms en Barcelona. Europa Press

No ha dudado en arremeter contra Donald Trump (79), presidente de Estados Unidos: "Tenemos a un presidente que es completamente... no solo es un loco, tiene una presencia oscura. Y ha pasado tan rápido, en seis meses casi ha destruido nuestro país".

También ha tenido palabras duras contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (75), al que ha pedido de manera rotunda que "se vaya" junto con toda su coalición.

El décimo aniversario de Open Arms se ha convertido en una fiesta con trasfondo reivindicativo. Más allá de la cena y de la presencia de celebridades, la noche ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos y por el recordatorio de que miles de vidas siguen dependiendo de organizaciones como la liderada por Òscar Camps.