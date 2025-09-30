Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian tras 19 años casados y dos hijas en común

Nicole Kidman (58 años) y Keith Urban (57) han puesto punto final a su historia de amor después de casi dos décadas de matrimonio. Así lo han confirmado medios estadounidenses como People y TMZ, que este fin de semana adelantaban la noticia de su separación.

Según las primeras informaciones, la pareja ya llevaba meses atravesando una crisis y habrían comenzado a vivir separados desde principios del verano. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la actriz australiana se encuentra actualmente al cuidado de las dos hijas que comparte con el cantante de música country.

Kidman y Urban, que siempre se habían mostrado muy unidos públicamente, habrían decidido dar un paso atrás en su relación tras no lograr superar las diferencias que venían arrastrando. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado de manera oficial, la noticia ha sorprendido a sus seguidores, que todavía recordaban las imágenes compartidas por la intérprete para conmemorar su último aniversario.

El pasado 25 de junio, Nicole Kidman publicó en Instagram una fotografía abrazada a Keith Urban para celebrar sus 19 años de matrimonio. El gesto fue interpretado entonces como una muestra de estabilidad, pero ahora cobra un sentido completamente distinto a la luz de la separación.

Nicole Kidman y Keith Urban en un evento en el año 2015. Gtres

Según apunta People, la protagonista de Eyes Wide Shut habría intentado hasta el último momento salvar la relación. "Ella no quería que el matrimonio terminara", ha asegurado una fuente cercana a la revista, subrayando el esfuerzo de la actriz por mantener en pie la unión.

La historia de amor entre Nicole Kidman y Keith Urban comenzó en 2005, cuando fueron presentados por el actor australiano Geoffrey Rush (74) en la gala G’Day LA, un evento destinado a celebrar los logros de personalidades australianas en Hollywood.

Apenas un año después, en junio de 2006, se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia celebrada en Australia en la que estuvieron presentes familiares y amigos cercanos. Su matrimonio siempre fue considerado uno de los más sólidos de la industria, y juntos construyeron una familia con sus dos hijas, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14)

Para Nicole Kidman, este es su segundo matrimonio. La actriz estuvo casada durante 11 años con Tom Cruise (63), una de las parejas más mediáticas de los noventa. Su divorcio, en 2001, fue un acontecimiento de gran repercusión mundial y marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Nicole Kidman y Keith Urban paseando por la calle juntos. Gtres

En 2003, Kidman ganó el Óscar a Mejor Actriz por su interpretación en The Hours, consolidándose como una de las figuras más respetadas del cine contemporáneo. Aunque, en ese entonces, no era afortunada en el amor.

Keith Urban, por su parte, es uno de los cantantes de country más reconocidos a nivel internacional, con una sólida carrera en Estados Unidos y Australia. A lo largo de su relación con Kidman, siempre se mostró agradecido por el apoyo de la actriz, quien en numerosas ocasiones lo acompañó en entregas de premios y giras musicales.

Ahora, ambos enfrentan un nuevo capítulo en sus vidas, marcado por la separación pero también por el compromiso de continuar presentes en la crianza de sus hijas.

El desenlace de este matrimonio de 19 años confirma que ni siquiera las parejas más admiradas de Hollywood están exentas de atravesar dificultades. Mientras sus seguidores esperan un comunicado oficial, el foco permanece en cómo Kidman y Urban afrontarán esta nueva etapa, tanto a nivel personal como familiar.