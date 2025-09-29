La aparición de Eva Longoria, el apoyo de David o sus difíciles comienzos: todo lo que reflejará Victoria Beckham en su serie

Cuenta atrás para el estreno de una de las propuestas más fuertes de Netflix este último tercio de 2025. El próximo 9 de octubre, la plataforma de streaming por excelencia estrena Victoria Beckham, una serie documental dividida en tres episodios en la que la diseñadora abordará los capítulos más destacados de su vida.

El esperado formato está producido por Nadia Hallgren, una de las cineastas más aclamadas en la industria a día de hoy. La profesional, cabe apuntar, ya trabajó tiempo atrás en un proyecto de renombre. Así, fue la responsable de Becoming, la serie documental de Michelle Obama (61 años). Ahora, se ha sumergido en el afamado proyecto de la mujer de David Beckham (50).

La mítica Spice Girl sigue así los pasos de su marido, quien trabajó con Netflix en 2023. Al igual que ocurrió con el exfutbolista dos años atrás, se prevé que Victoria narre detalles inéditos de su vida de película. La estrella abordará desde sus años de formación y su ascenso a la fama hasta su puesto actual como directora de la firma de moda que lleva su nombre.

Según la descripción de Netflix, la serie ofrece una mirada íntima a la vida personal y profesional de Victoria. Previo a su estreno, la plataforma de streaming ha publicado un tráiler oficial que muestra lo que se verá en el documental. Además, Victoria ha concedido recientemente una entrevista para la revista ELLE en la que se abre en canal sobre el inminente estreno de la serie.

EL ESPAÑOL, en esta línea, ha desglosado todo lo que la estrella narrará en el formato.

1. Sus orígenes y el ascenso a la fama

Victoria Beckham, en una fotografía tomada en 2007. Gtres

"Nunca he olvidado de dónde vengo". Así de sincera y tajante se presenta Victoria en un momento determinado del tráiler oficial de Netflix, acompañando sus palabras de unas tiernas imágenes que muestran a la diseñadora de pequeña. "En el colegio era la típica chica tímida, pero quería mostrarle a la gente todo lo que valía", añade.

Victoria asegura haber tenido claro siempre que su pasión era el mundo del arte. "Actuar era mi sueño", asevera Beckham en un instante determinado del filme. El resto, como todo el mundo sabe, es historia.

Más de 145 millones de discos vendió la mítica banda de las Spice Girls a finales de la década de los 90. No obstante, tal y como recoge Beckham, "un día todo se acabó de repente".

Si bien no se espera que aparezcan el resto de integrantes del grupo en el documental, lo cierto es que los inicios de Victoria prometen ser uno de los momentos más destacados de la serie.

2. Las críticas recibidas

Victoria Beckham, en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Gtres

Victoria Beckham solo hay una. Eso nadie puede negarlo. De hecho, uno de los íntimos amigos de la diseñadora asevera una frase en un momento del documental que no debe pasarse por alto: "Claro que tiene ego, es Victoria Beckham". Unas palabras que, precisamente, son el mero reflejo de lo que la sociedad percibe de la diseñadora.

La esposa del exfutbolista es consciente del rechazo que ha podido generar en la población de a pie su imagen seria y en ocasiones fría. "Me veía como una estirada que nunca sonríe, pero sí lo hago", comenta Victoria en un instante del documental.

También hace hincapié la empresaria en el apelativo mujer de. "¿Quién se cree que es?", afirma la diseñadora en su documental, haciendo alusión a todos los comentarios despectivos a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su carrera profesional.

3. Sus difíciles comienzos en la moda

Victoria Beckham, en Dubái el pasado mes de abril con su nueva colección cápsula. Gtres

Tenía claro Victoria Beckham desde pequeña que lo suyo era el mundo de la moda. "La moda era una vía de escape creativa. Mucha gente no se la tomaba en serio", asevera la británica.

Esa negativa a tomarla en serio perduró mucho después de que pasara del estrellato pop a la moda a finales de la década de 2000. Así, Victoria lanzó su marca homónima en 2008.

La serie documental, en esta línea, narra la reacción del público ante la transición de Victoria de cantante a diseñadora. La aparición de Eva Longoria (50) es cuanto menos reseñable en este capítulo. "Todos le advierten: 'No serás aceptada'", señala la actriz de Mujeres desesperadas.

El docu, además, cuenta con la presencia de figuras reconocidas en el mundo de la moda como Marc Jacobs (62) o Anna Wintoour (75). La ya exdirectora de Vogue se muestra un tanto estricta en uno de los desfiles de Beckham. "No te veo preparada", asegura.

4. El apoyo de su familia

David y Victoria Beckham junto a tres de sus hijos. Gtres

Cerca de tres décadas de historia de amor llevan ya David y Victoria Beckham. Un tiempo que refleja la estabilidad y unión que ambos han creado en su matrimonio. De hecho, fue el exdeportista quien animó a su razón de amor a sumergirse en este nuevo proyecto.

"De verdad no entendía por qué alguien estaba tan interesado", recordó recientemente la diseñadora en una entrevista para ELLE. "Me encanta lo que hago, pero me quedé un poco sorprendida. Sin embargo, durante todo el proceso, lo he disfrutado mucho. Me encanta tener la oportunidad de destacar nuestra industria, lo seria que es", añadió.

Se trata sin ligar a dudas de uno de los puntos más destacados de la serie. Victoria subraya lo fundamental que ha sido David Beckham en su vida y cómo sus cuatro hijos son el motor que la impulsa.

"Ellos son mi mayor orgullo", afirma con emoción. Las imágenes, además, muestran momentos íntimos junto a todos sus vástagos. También así junto a Brooklyn, con quien ahora la familia mantiene una relación tensa. Y es que el documental fue grabado tiempo atrás, cuando la situación estaba calmada.