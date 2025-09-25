Rihanna y ASAP Rocky se convierten en padres por tercera vez: el original nombre de su hija en honor al rapero

Rihanna (37 años) y ASAP Rocky (36) ya son familia numerosa. La artista de Barbados y el rapero se han convertido en padres por tercera vez. Se trata de una niña, la primera entre sus hijos, que llegó al mundo el pasado 13 de septiembre.

Sin embargo, ha sido ahora, 11 días después de su nacimiento, cuando Rihanna ha anunciado la feliz noticia.

En la noche de este miércoles, día 24, la cantante ha compartido en sus redes sociales una tierna imagen en la que se le ve cargar a la recién nacida en sus brazos. Además, una segunda fotografía que muestra unas zapatillas de ballet en color rosa. Hasta ahora, ni Rihanna ni ASAP Rocky habían revelado el sexo de la bebé.

"Rocki Irish Mayers. 13 de septiembre de 2025", ha escrito la cantante en la descripción de su publicación, desvelando así la fecha de nacimiento y el original nombre que han elegido para la bebé, con el que rinden homenaje al rapero.

El padre de la recién nacida se llama Rakim Athelston Mayers, pero es conocido por su nombre artístico: Asap Rocky. A su hija, así, han decidido llamarla con una suerte de variante de este apodo.

Rocky, como le dicen al rapero significa rocoso y está asociado con la fortaleza y la solidez de una roca. Un significado que bien podría atribuirse al nombre de su hija pequeña, la primera niña de la familia. Cabe puntualizar que de esta manera, la pareja sigue la tradición de llamar a sus hijos con un nombre que comience por la letra 'R', la misma inicial de Rihanna y Rakim.

Los cantantes mantienen una relación desde 2020 y ya eran padres de dos niños. El primero, RZA (3), nació el 13 de mayo de 2022. El segundo, Riot Rose (2), llegó al mundo el 3 de agosto de 2023.

Rihanna, embarazada de su tercer hijo, en la Gala Met. Gtres

Fue el pasado 5 de mayo cuando se supo que Rihanna y ASAP Rocky se convertirían en familia numerosa. Una vez más, la cantante aprovechó su asistencia a un evento de repercusión mundial para anunciar el embarazo. Lo hizo, concretamente, en la celebración de la Gala MET.

La intérprete de Umbrella lució un corsé que marcaba su figura premamá y ante las cámaras, orgullosa, acarició su tripa. Rihanna cumplió con su tradición de llegar tarde al exclusivo evento, casi media hora después de los últimos invitados e incluso cuando algunos ya empezaban a irse.

Rihanna y ASAP Rocky en Cannes el pasado mayo. Gtres

Su pareja y padre de sus hijos, el rapero ASAP Rocky, había entrado antes, pues era él el anfitrión de la gala. El artista, eso sí, no dejó ni una pista sobre el embarazo de la estrella de Barbados.

Con este anuncio, Rihanna siguió la misma estrategia que en su segundo embarazo, comunicado en febrero de 2023, durante el medio tiempo de la Super Bowl.

Tras siete años sin hacer shows, la cantante se convirtió en la estrella del citado espectáculo, donde sorprendió a todos anunciando que se convertirá en madre por segunda vez. Entonces, el embarazo quedó al descubierto gracias a su ajustado look de Jonathan W. Anderson para Loewe.

Reacciones

En las últimas horas, tras compartir públicamente la llegada al mundo de Rocki Irish, la pareja ha recibido cientos de mensajes por parte de sus seguidores. Destacan, sobre todo, los de conocidas estrellas mundiales.

La cantante Nicki Minaj (42) o las modelos Naomi Campbell (55) y Cara Delevingne (33) han sido algunas de las que han felicitado a Rihanna y ASAP Rocky a través de las redes sociales.