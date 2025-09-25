Lady Gaga se embolsa 13 millones por 90 segundos en 'Miércoles': es el cameo mejor pagado de la historia

Lady Gaga (39 años), uno de los iconos pop más importantes del siglo XXI, acaba de alcanzar un nuevo hito. La estrella musical, ganadora de un Óscar, dos Globos de Oro, 14 premios Grammy, 10 Billboard Music Awards, tres premios Brit y 22 MTV Video Music Awards, se corona ahora como la artista mejor pagada de la historia en un cameo.

La compositora neoyorkina participa en la segunda entrega de la exitosa serie Miércoles (Netflix) y se ha embolsado 13 millones de dólares por 90 segundos de aparición en pantalla. Esto equivale a un caché de casi 145.000 euros el segundo de grabación, según ha publicado la revista Forbes.

Gaga interpreta en la ficción a una legendaria profesora de la Academia Nevermore, Rosaline Rotwood. La maestra, que ya está muerta (de aquí su aspecto fantasmal y su aura de misterio) ayuda a Miércoles Addams a recuperar sus poderes.

Además de su actuación, la cantante interpreta la canción original The Dead Dance (El baile de la muerte), compuesta especialmente para la serie. Su videoclip ha estado también dirigido por Tim Burton, productor ejecutivo de Miércoles. Tiene como escenario la Isla de las Muñecas de Xochimilco, en Ciudad de México, y ya acumula millones de reproducciones en todo el mundo.

El público esperaba con ganas este cameo, que se produce en los capítulos 5 y 6. Sin embargo, ha habido una gran decepción tras ver el poco tiempo que la artista aparece en cámara.

La que tampoco debe estar contenta es la protagonista de la serie, Jenna Ortega (22), cuyo sueldo por capítulo es ridículo comparándolo con el de Lady Gaga. En la primera temporada, la actriz estadounidense cobró 30.000 dólares por episodio, mientras que en la segunda entrega ha aumentado hasta los 250.000 dólares por entrega.

No es la primera vez que Lady Gaga hace un cameo. Ha participado en otras series como Los Soprano (2001), Gossip Girl (2009), American Horror Story: Hotel (2015). También en películas como Ha nacido una estrella (2018), donde es protagonista junto a Bradley Cooper (50) o Joker (2024).

Patrimonio millonario

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, ostenta un patrimonio estimado en más de 320 millones de dólares en 2025, según los últimos reportes de Celebrity Network y Forbes. Una fortuna que ha amasado gracias a su brillante carrera musical y algunos de sus grandes contratos con marcas de lujo como Valentino o Tiffany & Co.

La cantante cuenta también con un suculento patrimonio inmobiliario. Entre sus propiedades destacan su mansión de Malibú, adquirida en 2014 por 22,5 millones de dólares y una residencia de 4.000 metros cuadrados con vistas al Océano Pacífico.

La pareja anunció su boda en 2024.

Actualmente, Lady Gaga comparte su vida con Michael Polansky (41), empresario y capitalista de riesgo. Su historia de amor comenzó en 2019, pero no fue hasta un año después que se hizo pública. En abril de 2024, la pareja, que está profundamente enamorada, anunció su compromiso.

Durante la entrega de los MTV VMAs, la cantante le dedicó unas cariñosas palabras: “Estoy eternamente agradecida por lo mucho que amas y luchas por mí. Trabajas tan duro conmigo desde el amanecer hasta el anochecer cada día viviendo la música, actuaciones y planes con tu sangre, sudor y lágrimas—para verlo a través de cada paso del camino este año soy la chica más afortunada del mundo. Te amo infinitamente. Tener tu sociedad creativa en nuestro arte, negocios y en el amor—es un amor que nunca he conocido. Sé que eres un hombre de muchos talentos, un verdadero hombre renacentista, tu mente y buen corazón son lo que te hacen brillar. He visto que no hay nada que no puedas hacer. Eres mi artista del año. Y el amor de mi vida. Gracias por hacer realidad todos nuestros sueños”.

Ambos han expresado públicamente su deseo de formar una familia en el futuro.