El lujoso hotel que ha acogido a Angelina Jolie durante el Festival de San Sebastián: su precio y una curiosa historia

Angelina Jolie, junto a su hotel en San Sebastián en un montaje de EL ESPAÑOL.

El Festival de Cine de San Sebastián es uno de los eventos marcados en rojo en el mundo del séptimo arte año tras año. Así, desde este pasado viernes, 19 de septiembre, hasta el próximo día 27, la ciudad vasca acoge el afamado certamen.

Clara Lago (35 años), Silvia Abascal (46) o Miguel Ángel Silvestre (43) son algunas de las figuras patrias que ya han desfilado por la alfombra roja. Sin embargo, con el permiso de los célebres actores que se han dado cita en la 73ª edición del evento, ha sido Angelina Jolie (50) quien ha acaparado el más absoluto foco este 2025.

La actriz ha acudido al Festival de Cine de San Sebastián por primera vez en toda su exitosa y amplia carrera profesional. Así, las miradas han estado puestas en ella. El país entero, de esta forma, ha querido todos conocer los detalles en torno a su asistencia al certamen.

Angelina Jolie, en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. Javier Etxezarreta EFE

El lujo y la exclusividad que envuelven a una intérprete como Angelina Jolie, como no podía ser de otra forma, ha sido premiado a la hora de escoger el que ha sido su hogar en las últimas horas.

La intérprete de Couture se ha dejado ver en la alfombra roja de San Sebastián al filo de las 19:00 horas de este pasado domingo. Lo hacía 15 minutos después ser captada por los presentes a las puertas del hotel María Cristina. Allí, pese a que accedió a su interior por una de las puertas laterales, no pudo evitar ser inmortalizada por sus fans, a quienes saludó amablemente.

El emplazamiento en el que se ha alojado Angelina Jolie durante su estancia al festival se encuentra ubicado frente al teatro Victoria Eugenia y goza de vistas al mar Cantábrico y al río Urumea. Se trata de un majestuoso enclave de cinco estrellas compuesto por un total de 29 suites de lujo y más de 130 habitaciones.

Todas las estancias que ofrece el hotel María Cristina están diseñadas en el estilo de la arquitectura Belle Époque para proporcionar a los huéspedes el máximo confort. La decoración contemporánea de las suites, con chimeneas de mármol, lámparas de cristal y sillones de terciopelo turquesa, junto a los tonos gris, beige y verde, aportan a las habitaciones una absoluta elegancia.

Fue en el año 1912 cuando el enclave que ha acogido unas horas a la exmujer de Brad Pitt (61) abrió sus puertas por primera vez. La reina regente del mismo nombre inauguró el enclave, siendo la primera en cruzar sus puertas.

Tres años antes, en en 1909, los planos presentados por el arquitecto Francisco de Urcola fueron presentados. Las obras se completaron en apenas dos años y, desde que la reina María Cristina lo inaugurase, comenzó a acoger lo más prestigioso de la vida social, económica y cultural del país.

El paso del tiempo llevó al hotel María Cristina a convertirse en un lugar de renombre en la ciudad de San Sebastián. Así, el emplazamiento ha acogido a lo largo de este siglo numerosas celebridades. Audrey Hepburn, Elisabeth Taylor, Sophia Loren (91), Richard Gere (76) o Meryl Streep (76) son algunos de los importantísimos rostros reconocidos que se han dado cita en el establecimiento.

El lujo y glamour que envuelven el lugar, como no podía ser de otra forma, van acompañados de un alto desembolso económico. En esta línea, tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL, el precio por noche para alojarse en el hotel de las estrellas en San Sebastián oscila entre los 1.300 y los 3.600 aproximadamente.

Poco más de 24 horas ha permanecido la intérprete de Pecado Original en el País Vasco. Ahora, de acuerdo a la información que manejan varios portales internacionales, Angelina ha puesto rumbo a Londres para continuar con el rodaje de Anxious People, una película dirigida por Marc Foster.

No es el establecimiento en el que se ha hospedado lo único destacable de la asistencia de Angelina al Festival de Cine de San Sebastián. Fiel a su discurso en pro de los derechos humanos, Jolie ha verbalizado unas aplaudidas palabras en la rueda de prensa del certamen.

"Solo decir que me encanta mi país, pero no lo reconozco en este momento. Siempre he vivido internacionalmente. Mi familia es internacional, mis amigos, mi vida, mi perspectiva es mundial... Así que, cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o, por supuesto, limite las expresiones personales y las libertades es muy peligrosa", ha confesado la actriz de Maléfica.

Angelina Jolie, durante la rueda de prensa del Festival de Cine de San Sebastián 2025. Gtres

También ha aprovechado Angelina su histórica aparición en la localidad vasca para recordar a su madre y su abuela, ambas fallecidas de cáncer en el año 2023.

"Me es muy difícil hablar de ella, os hubiera encantado. Pienso mucho en mi madre. Y con Couture más, porque ella pasó mucho tiempo en el hospital. Ojalá hubiera podido tener esa oportunidad de batallar contra el cáncer, de haber disfrutado de la vida", ha señalado Jolie en la rueda de prensa del Festival de Cine de San Sebastián este pasado domingo.