Tim Burton y Monica Bellucci rompen por sorpresa su relación tras tres años juntos

Tim Burton (67 años) y Monica Bellucci (69) han roto su relación sentimental tras tres años juntos. La noticia de la ruptura la han hecho pública los protagonistas este viernes, 19 de septiembre, a través de un escueto comunicado que han enviado a los medios de comunicación.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", reza el escrito que la hoy expareja ha remitido, además, a la Agencia France-Presse (AFP).

A diferencia de otras rupturas mediáticas, Burton y Bellucci han optado por una despedida serena. No han trascendido los motivos de la separación, y ambos han evitado alimentar especulaciones.

La hoy expareja en un acto público. Gtres

El comunicado subraya su intención de mantener una relación profesional armoniosa, incluso después del fin de su romance.

La chispa entre el director estadounidense y la actriz italiana se encendió en octubre de 2022, durante el Festival Lumière de Lyon.

Bellucci entregó a Burton un galardón por su trayectoria, y desde ese momento, la conexión entre ambos trascendió lo profesional para convertirse en una relación sentimental que capturó la atención del mundo del cine

Tim y Monica en un photocall, el año pasado. Gtres

No era, sin embargo, la primera vez que se veían las caras públicamente. Su primer encuentro tuvo lugar en el Festival de Cannes de 2006, cuando se conocieron tras cruzarse brevemente en las escalinatas del Palacio de Festividades de la ciudad.

Al contrario que en aquella ocasión, cuando volvieron a verse en Lyon ambos estaban solteros. En julio de 2019, la intérprete rompía con el galerista francés Nicolas Lefebvre tras casi dos años juntos.

"Nos llevamos muy bien y este hombre me enseñó mucho. Es una persona que tiene una verdadera sensibilidad artística, pero nuestro vuelo juntos ahora continúa en otra pista, que es la de una amistad para toda la vida", declaraba en aquel momento Bellucci a la revista italiana F.

Por su parte, el director de éxitos como Eduardo Manostijeras o Miércoles se separó de Helena Bonham-Carter (59), a comienzos de 2014 tras 13 años y dos hijos en común, Nell y Billy.

"Fue en la mayor discreción cuando Tim Burton y Monica Bellucci se descubrieron el uno al otro, para nunca más separarse", publicó el medio francés Paris Match en febrero de 2023. No obstante, la separación ha terminado llegando.

Monica Bellucci, a sus 60 años, continúa su carrera con un próximo thriller dirigido por Léa Mysius. Tim Burton, por su parte, sigue siendo uno de los cineastas más originales de Hollywood, con proyectos que mantienen su sello inconfundible.