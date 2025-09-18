Cardi B, embarazada de su cuarto hijo, el primero junto al jugador de fútbol americano Stefon Diggs

La rapera estadounidense Cardi B (32 años) ha anunciado que está embarazada de su cuarto hijo, el primero junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Stefon Diggs (31).

Ha sido este miércoles, 17 de septiembre, en una entrevista con la periodista estadounidense Gayle King (70), en el programa CBS Mornings, donde la artista ha hecho el anuncio.

Cardi B ha asegurado sentirse "muy fuerte" al equilibrar su embarazo con la preparación de su nuevo álbum y su próxima gira, titulada Little Miss Drama, que comenzará en febrero de 2026.

"Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa de estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo esto mientras creo un bebé. Mi pareja y yo nos apoyamos mutuamente", ha desvelado en la entrevista.

El nacimiento de su cuarto hijo está previsto antes de que comience la gira, lo que marca un desafío adicional para la artista.

La intérprete de WAP ya es madre de tres hijos, fruto de su anterior relación con el rapero Offset (33): Kulture, de 7 años; Wave, de 3; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.

Cardi B ha admitido que al principio fue reacia a enamorarse de nuevo tras su sonado divorcio. Sin embargo, ha recordado que Diggs, jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots, le ha ayudado a recuperarse tras esa experiencia.

Cardi B, en la Haute Couture Fashion Week de París, celebrada el pasado julio. Gtres

El deportista, por su parte, es padre de una niña llamada Nova, nacida en 2016.

Durante la charla, la rapera también ha destacado que su pareja le ha dado estabilidad mientras prepara su próximo álbum, Am I The Drama?, que incluye un tema titulado Safe. Por otro lado, ha destacado el apoyo incondicional del deportista, con quien dijo compartir un entendimiento mutuo al moverse ambos en el mismo espacio profesional.

"Estamos en la misma situación en nuestras carreras. Creo que somos realmente buenos y unos de los mejores en lo que hacemos. Nunca nos sentimos cómodos. Tenemos que seguir adelante y eso es lo que somos", ha confesado.

Cardi B y Stefon Diggs iniciaron su relación después de que la cantante pusiera fin a su matrimonio con el rapero Offset.

Stefon Diggs, la actual pareja de Cardi B, en una imagen de redes sociales. Instagram

Fue en julio de 2024, poco antes de dar la bienvenida a su tercer hijo, cuando la artista solicitó el divorcio. Una demanda definitiva que llegó cuatro años después de que intentara separarse de su exmarido por primera vez. Aquello puso fin a siete años de relación de idas y venidas.

Ahora, un año después, Cardi B vive un momento mucho más dulce: el embarazo de su cuarto bebé, el primero al lado de su actual pareja.