La intensa vida de Robert Redford, fallecido a los 89 años: de la muerte de dos de sus hijos a sus enfermedades y bodas

El actor y director de cine Robert Redford ha fallecido este martes, 16 de septiembre, en su casa de Utah, a los 89 años, según ha informado The New York Times. Su deceso ha sido anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien ha afirmado que el intérprete murió mientras dormía.

De momento, se desconocen las causas del fallecimiento. El actor tuvo una trayectoria asombrosa en Hollywood, que arrancó en 1966. Aunque Redford siempre fue una de las figuras más importantes del cine estadounidense, acumuló tanto éxito profesional como tragedias personales y problemas de salud.

Robert Redford nació en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936. Fue hijo de Martha y Charles Redford, y tuvo un hermanastro llamado William Coomber. El actor se casó en 1958 con Lola Van Wagenen (85 años), una historiadora norteamericana que le robó el corazón y con quien tuvo cuatro hijos: Shauna, Amy, James y Scott Anthony, este último fallecido durante la infancia.

Robert Redford.

Tras este trágico suceso, empezaron los problemas en la pareja y se divorciaron en 1985. Varias décadas después encontró a la mujer que lo acompañaría el resto de su vida, Sibylle Szaggars (68), con quien se casó en 2009.

Se conocieron en Sundance, lugar que ella solía frecuentar debido a los eventos artísticos y cinematográficos que organizaba Redford. Lo que comenzó como una bonita amistad se convirtió en un vínculo sentimental muy especial, hasta consolidarse como pareja definitiva. Compartían intereses como la ecología y el arte, algo que avivó la llama del amor.

En 2009 contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en la iglesia de St. Katharinen, en Hamburgo -ciudad de origen de ella-, con tan solo 30 invitados. Algo que siempre los caracterizó fue su discreción ante los medios y, en ese momento tan especial, prefirieron mantener un perfil bajo, alejados de las ostentaciones de Hollywood. Cabe destacar que, para ambos, este era su segundo matrimonio.

Sibylle siempre ha sido su mayor apoyo emocional y llegó a su vida en la madurez, lo que le permitió a Redford confiar y amar profundamente tras años de tragedias y problemas familiares. Ha sido una figura clave en su vida personal y artística, uniendo su compromiso con la preservación ambiental y el arte.

Robert Redford.

Las tragedias de su vida

La vida de Robert Redford podría parecer idílica, ya que fue uno de los directores más reputados de Hollywood y siempre estuvo muy bien valorado por la profesión. Sin embargo, su realidad personal era otra. Redford conoció desde muy temprano lo que era la muerte: su madre falleció a causa de un cáncer en 1955, cuando él aún era joven.

Esta no fue la única desgracia que marcó la vida del artista. Cuando tuvo a su primer hijo, Scott, fruto de su primer matrimonio, sufrió su primera gran pérdida: el pequeño murió de síndrome de muerte súbita infantil a los pocos meses de nacer. Y, cuando parecía que todo iba bien, una larga enfermedad se llevó a James, otro de sus hijos, en 2020, tras padecer problemas hepáticos y un cáncer biliar.

Las enfermedades siempre persiguieron a Redford. En su infancia, el actor fue diagnosticado con poliomielitis a los 11 años, aunque fue un caso leve del que logró recuperarse tras semanas de tratamiento. Haber pasado por esta dolencia y, más tarde, la muerte de su madre, lo llevaron, a los 18 años, a verse inmerso en problemas de alcoholismo durante su juventud.

Todo esto, sumado a la pérdida de sus hijos, lo llevó a reconocer públicamente el profundo dolor que le causaron sus muertes. Ese sufrimiento marcó su carrera y su vida, algo que nunca logró superar y que, finalmente, se convirtió en una herida que lo acompañó siempre.