El día que el chamán Durek estuvo a punto de morir: las confesiones de Marta Luisa de Noruega y su marido en Netflix

"Ella se enamoró de mí primero, yo no estaba seguro porque pensaba que iba a terminar con un hombre, pero decidí que soy un alma sexual, me atrae el alma de la persona. Terminé enamorándome locamente de ella".

Quien habla es el chamán Durek Verrett (50 años), esposo de Marta Luisa de Noruega (53) desde hace un año, y lo hace en el documental Realeza rebelde: una insólita historia de amor, que este pasado martes, día 16, ha estrenado Netflix.

En él, la pareja 'no real' -Marta Luisa renunció a sus deberes como princesa en 2022-, relata con voz propia cómo ha sido su controvertida historia de amor y, de paso, ajustan cuentas con la Familia Real.

El matrimonio en un acto público. Gtres

También se enfrentan a la prensa y los haters, que no dudaron en escribir atrocidades como "mataré a ese negro de mierda", "voy a comprar una ametralladora para disparar a Durek", "eres repugnante", "monstruo", "gilipollas" o "no te queremos en Noruega".

Se conocieron en 2019 gracias a una amiga de la princesa a quien comentó que haría buenas migas con alguien que tenía una vasta riqueza interior. Cuando Marta Luisa entró por el jardín de la residencia de Durek en Los Ángeles llevaba una camiseta de cuervos, su animal espiritual.

"Me perdí en sus ojos azules", asiente él en el documental en un momento de su vida en el que estaba soltero y con varios rollos. Ella ríe a carcajadas.

Las primeras palabras que se intercambiaron fueron las siguientes: "Le vi y le dije: 'yo te conozco'", comenta la hija del rey Harald V, y en cuanto la escuchó, el chamán asegura que "vi mi vida en Egipto. Me vi en un trono y ella estaba de pie a mi lado y me comentó: ‘Te he encontrado, mi amor'"

No tardó en surgir la llama de un amor al que muchos se refirieron como el 'hechizo de la magia negra'.

Elisabeth Braten, intimísima amiga de la princesa, arroja algo de luz a su romance: "Cuando hablaba de él le brillaban los ojos. Así que pensé, hmmm… ¿qué está pasando?".

Lo mismo les ocurrió a las dos sobrinas de Durek. Por ejemplo, Alexandria Alava, gerente de Durke, ratifica en el programa que "ver nacer su amor es precioso porque estaban como adolescentes. Pensaba 'estáis hechos el uno para el otro'".

Por su parte, su hermana Natalia, gerente de medios, recuerda que "cuando empezó a salir con la princesa Martha pensé: 'Dios mío, toda mi vida pensé que mi tío era gay'".

Ante las continuas acusaciones de que era un homosexual a la caza y captura de una gran fortuna, Durek explica que "no me veo como hetero, ni gay, me da igual un hombre o mujer, podría ser un ser de otro planeta, se trata de la energía que irradia. Quizás no encontré al chico adecuado, pero conocí a Marta Luisa, y ella tiene algo, no importa qué cuerpo tenga. Me enamoré de ella".

Marta Luisa y su marido chamán en una imagen de sus redes sociales.

A los ocho meses del noviazgo vino la parte más dura, conocer a los Reyes. A su llegada a Oslo, una cuarentena de cámaras persiguieron a la pareja que previamente había anunciado en Instagram su noviazgo. Al principio, las cosas de palacio no solo fueron despacio, sino también complicadas.

Él cuenta que los monarcas "me miraron fijamente y hubo un silencio sepulcral. Llevaba un quimono y botas de vaquero. No tenía ni idea de lo que tenía que ponerme (…) Odiaban mi ropa, casi todo lo que hice estuvo mal. Y siempre le hicieron saber a Marta que estaba equivocada. No fue en plan bienvenido a nuestra familia, te queremos, te entendemos, no… fue como '¿por qué estás con este tío?'".

Y salió a relucir el tema del racismo. Durante una de sus excursiones, la reina Sonia hizo un comentario sobre el choque cultural: "Creo que hay una gran diferencia entre estar en Estados Unidos y Noruega".

Y Harald puntualizó a continuación que "es un choque cultural que estamos notando ahora. Creo que nos estamos conociendo cada vez más y hablaremos con él como lo hacemos con la familia".

El peor momento de sus vidas lo vivieron durante una cena con diferentes testas coronadas y aristócratas cuando Derek argumenta que "un tío me dijo: '¿Ves todos los cuadros de las paredes? Tu familia viene de África, ¿verdad? Todas esas personas son las que esclavizaron a tu familia. ¿Cómo te sientes?'". Se quedó petrificado.

Marta Luisa y el chamán, en una instantánea extraída de sus redes sociales.

A raíz de la entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey (71) donde hablaron, precisamente, del racismo que Meghan Markle (44) supuestamente había padecido en el seno de los Windsor, el rey de Noruega no pudo evitar preguntarle al novio de su hija lo siguiente: "¿Sientes que te tratamos de la misma manera?"

Durek contestó afirmativamente. La Familia Real habló entre ellos. La relación entre ellos se suavizó y en palacio empezó a encontrar su hueco. Sin embargo, algunos familiares del chamán le espetaron: "No quieren hablar en familia porque no quieren tratarte de esa manera. Quieren hablar porque temen que seas el próximo en hablar con Oprah. Seamos realistas".

Ante la cruda situación, y creando un precedente, el rey Harald V emitió un comunicado sobre el racismo apoyando la relación de su hija. Finalmente, en junio de 2022 anunciaron su compromiso. Era la primera vez que un negro se iba a casar con un miembro de la realeza europea.

Marta Luisa, una ama de casa

En el documental Marta Luisa aparece como un ama de casa normal haciendo galletas, cocinando en el horno y departiendo con sus hijas, Maud Angélica (22), que ejerce como artista, Leah (20), influencer de belleza y modelo y Emma (16), una jinete prometedora.

La mediana afirma que "empezamos a escuchar hablar de él tres años después del divorcio. Estábamos en Los Ángeles y acabábamos de estar con uno de los amigos gays de mamá".

La dupla, feliz, mirándose enamorada.

Marta Luisa y Ari Behn se divorciaron en 2017, pero mantuvieron una buena amistad hasta que el escritor se suicidó en las navidades de 2019, dejando devastados a todos los miembros de la Familia Real.

En Los Ángeles, la princesa es una anónima más. Junto a Durek baila hasta altas horas de la noche en las discotecas más cool y salen a cenar con amigos sin la presencia constante de fotógrafos. Es bueno que aprovechen el tiempo ya que Durek ha vuelto a recaer con sus problemas de riñón y, por ello, está en lista de espera de un trasplante.

Cuando Durek se mudó a Nueva York con 20 años para trabajar como modelo y coquetear con algunas drogas, en un momento dado le explotaron los vasos sanguíneos de los riñones, tuvo una insuficiencia y "mi cuerpo empezó a apagarse. Me estaba muriendo", confiesa.

La boda se celebró a conciencia el 31 de agosto de 2024, el momento en el que Virgo y Escorpio se fusionan con Venus, en Geiranger, un pueblecito sagrado que fue el primer lugar en el que aterrizaron los vikingos.

En esas tierras de ensueño, los recién casados vendieron la exclusiva a la revista Hello!, por lo que al salir del hotel montaron un circo al cubrirse con sábanas blancas para que los paparazzi no desvelaran ningún detalle de sus atuendos.

Esa decisión no fue del agrado de los reyes ni de Haakon Magnus, el hermano de Marta Luisa y príncipe heredero, por lo que se negaron a formar parte del reportaje.

En la actualidad, Harald V de Noruega tiene un grave frente abierto que concierne a su nuera, Mette-Marit (52), ya que su hijo Marius Borg (28), fruto de un matrimonio anterior, está imputado por la Fiscalía por cuatro violaciones y otros 28 delitos de gravedad.