Louis, hijo de Nicolas Sarkozy, debuta en política y convertirá al expresidente francés en abuelo por tercera vez

Louis Sarkozy junto a su esposa, Natalia Husic, en una imagen de sus redes sociales.

La familia Sarkozy Husic está de enhorabuena. En cuestión de semanas, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy (70 años), se convertirá en abuelo por tercera vez.

Después de que su segundogénito, Jean Sarkozy, fuera padre de los dos primeros nietos del expolítico, ahora ha sido su tercer hijo, Louis (28), el que debutará en la paternidad con su mujer, Natali Husic (34).

Lo hará al mismo tiempo que ha comunicado que dará el salto a la política. Louis es el único vástago que el exmandatario tuvo con Cécilia Attias, su segunda esposa y de la que se separó en el año 2007.

Louis Sarkozy y su mujer, en una imagen de sus redes sociales.

Además, el exmandatario es padre de Pierre y Jean, nacidos de su primer matrimonio con Marie-Dominique Culioli, y Giulia, con Carla Bruni (57), su actual esposa.

Ahora, Nicolas, que vive un período de estabilidad junto a Bruni, recibe con alegría este inminente nacimiento.

El bebé, que está previsto que llegue al mundo a finales del mes de octubre -Natali afronta el octavo mes de gestación-, recibirá el nombre de Sylla. Según relata Paris Match, que ha entrevistado al matrimonio, el nombre del niño es un extremo capital para Louis y Natali.

Cuenta el semanario que las condiciones para bautizar al primogénito de la dupla han sido "estrictas": debía ser romano, no común, con connotaciones eslavas y africanas -un homenaje a la infancia de Natali-, y no tener más de dos sílabas.

Se detalla que, así, se ha evitado que se le apode al pequeño. Sylla no era el nombre que la pareja barajó desde un principio: durante los primeros seis meses de gestación el bebé se iba a llamar, Marcus.

Finalmente, será Sylla el nombre escogido. En eslavo, Sylla significa "fuerza" -y se escribe "sila"-.

La portada de la revista 'Paris Match'.

En Menton, región situada en el departamento de Alpes Marítimos, donde se instaló la familia la pasada primavera, "la habitación del bebé aún no está lista", como reza la publicación.

La hermana de Natali Husic vive en la localidad desde hace tiempo, extremo que ha sido determinante para tomar la determinación de mudarse allí. "París es un horror. Y Niza es París con sol", ha explicado Louis.

Agrega: "Queríamos vivir y criar a nuestro hijo al lado del mar, en un pueblo mediano y donde los precios no sean desorbitados. No está a más de una hora y media del aeropuerto internacional para ver a mis padres y los de Natali, que viven en Kinshasa desde hace 40 años”.

Natali está teniendo un embarazo tranquilo, aunque no esconde que, al ser el primero, siente algo de aprensión. "No soy la primera, no seré la última. Si tantas personas lo han hecho antes que yo, yo también puedo", ha manifestado en Paris Match.

Natali dará a luz en París, donde la pareja conserva un pequeño apartamento, con el médico que la está atendiendo en estos meses, amigo de toda la vida de la pareja. Además, Louis mantiene su trabajo como comentarista y analista político en el canal LCI -La Chaîne Info-.

En otro orden de cosas, en la entrevista que concede el matrimonio en Paris Match, Louis habla de su impactante cambio físico.

Sarkozy hijo realiza entrenamientos que le llevan al límite de sus fuerzas entre cinco a siete veces por semana. Un entrenamiento muy calculado, con un carné con el que "sigue el progreso" de manera rigurosa.

Come entre 200 y 220 gramos de proteína diaria, completa su rutina deportiva con bicicleta y jiujitsu brasileño, su deporte favorito desde hace cuatro años. "Detesto estar gordo", declara, dado que fue un adolescente con sobrepeso.

"Pasé un año y medio haciendo deporte y pasando hambre. Como una ensalada César como almuerzo y un yogur con melocotón como cena. He perdido diez kilos. No tengo intención de recuperarlos, jamás en mi vida", declara.

Louis y la política

Lo cierto es que alumbramiento acontece en un buen momento personal y profesional para Louis Sarkozy. Felizmente casado con Husic en septiembre de 2022, enlace que tuvo lugar en el castillo de Gordes, Louis encara la llegada de su hijo con su debut en la política.

Su candidatura a las elecciones municipales de Menton, ciudad costera en la frontera con Italia y Mónaco, marca el inicio de una carrera que muchos en Francia ven como el renacer de una dinastía política con nuevos códigos y una estética provocadora.

El matrimonio, en una actitud cariñosa en una imagen de Instagram.

Louis ha elegido Menton como el lugar para iniciar su carrera política. En una carta dirigida a los vecinos, se presenta como un "Mentonnais de adopción" y afirma que su decisión de instalarse allí es "libre y consciente".

Su candidatura busca romper con las "rivalidades estériles" que han marcado la política local desde el fallecimiento del anterior alcalde. Aunque insiste en que no pertenece a ninguna "tribu política", sus referentes y estilo lo alinean claramente con la derecha conservadora francesa.

Nicolas y sus dos primeros nietos

El expresidente francés tiene -hasta la fecha- dos nietos, fruto del matrimonio de su hijo Jean Sarkozy con Jessica Sebaoun-Darty, heredera de la familia fundadora de los conocidos almacenes Darty.

El primogénito de Jean y Jessica, Solal, nació en 2010, convirtiéndose en el primer nieto de Nicolas Sarkozy.

Su llegada coincidió con una etapa de gran exposición mediática para la familia, ya que Jean comenzaba a hacerse un nombre en la política local, y su padre aún era presidente de la República. Dos años después, en 2012, nació Lola, la segunda nieta del expresidente.

Su nacimiento se produjo justo después de que Sarkozy dejara el Elíseo, en un momento en que la familia comenzaba a replegarse del foco político para recuperar cierta intimidad.

Curiosamente, la hija menor de Nicolas Sarkozy, Giulia, nacida en 2011 de su matrimonio con Carla Bruni, tiene prácticamente la misma edad que sus dos nietos.

Esta coincidencia generacional ha sido motivo de bromas por parte de Carla, quien ha comentado en entrevistas que "Giulia tiene tíos que son casi de su misma edad", lo que ha dado lugar a una dinámica familiar poco convencional pero entrañable.