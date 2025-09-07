Así será el funeral privado de Giorgio Armani en Rivalta, "declarado zona roja" para su despedida ante 20 personas

Tras dos días recibiendo un multitudinario adiós en el Teatro Armani de Milán, -donde se ha instalado su capilla ardiente el sábado 7 y el domingo 8 de septiembre-, todo está listo para el funeral privado de Giorgio Armani.

El diseñador, fallecido el pasado 4 de septiembre a los 91 años, será enterrado el próximo lunes, día 8, junto a sus padres y su hermano en el pequeño cementerio de Rivalta, un burgo medieval situado de poco más de 100 habitantes en el municipio de Gazzola, en la provincia de Piacenza.

"El funeral se celebrará en privado mañana por la tarde en el pueblo, que permanecerá completamente cerrado para la ocasión", ha adelantado el diario italiano Libertà. La misa será oficiada por el padre Giuseppe Busani, párroco de Rezzanello, Momeliano y Rivalta.

Giorgio Armani, en una imagen de 2018. GTRES

Un pueblo cerrado al público

La despedida tendrá un carácter estrictamente reservado. Se estima que solo unas 20 personas estarán presentes en el funeral.

Según destaca Corriere della Sera, a las 11:00 de la mañana, la pequeña iglesia dedicada a San Martín Obispo acogerá una boda.

Será por la tarde cuando llegue el momento de la despedida final de Giorgio Armani, en la que sonará música de órgano. "A partir de las 14:00, todo el pueblo será declarado "zona roja", destaca el diario.

Las informaciones sobre el funeral del modisto se han podido conocer en un comunicado de la Asociación de los Castillos del Ducado de Parma, Piacenza y Pontremoli, dirigida por Orazio Zanardi Landi, conde y propietario del castillo de Rivalta, ubicado en la ladera baja del valle de Trebbia.

"Mañana", dice el escrito, "Rivalta permanecerá cerrado por razones de seguridad y para garantizar la privacidad del funeral", señala el escrito.

Armani conocía bien al conde Zanardi Landi. "Armani", dice la citada asociación, "regresa a su ciudad natal, Piacenza, con una inmensa declaración de amor por su provincia y por las piedras del río Trebbia que dieron origen al inconfundible, refinado, elegante y atemporal estilo Armani".

Se calcula que unas 6.000 personas se acercaron el pasado sábado, 7 de septiembre, a la capilla ardiente de Giorgio Armani, instalada en el Teatro Armani de Milán. EFE

Fuertes medidas de seguridad

Las instituciones locales, encabezadas por el alcalde de Gazzola, Simone Maserati, han instado a los turistas y visitantes a "mostrar su comprensión" y "el máximo respeto" durante las horas centrales del entierro, para evitar molestias a sus seres queridos.

Las autoridades y fuerzas de seguridad tienen previsto reforzar las medidas de seguridad para garantizar que el adiós definitivo al diseñador tenga lugar en la más estricta intimidad.

La Questura - la jefatura provincial de la Policía Estatal-, ya ha realizado un control previo en el pueblo antes del funeral. El dispositivo pretende asegurar que el acto mantenga el carácter íntimo que la familia desea.

La inspección de los agentes se centrará en reforzar la seguridad y en impedir que la ceremonia íntima se vea alterada por la "presencia de curiosos o medios".

Giorgio Armani falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años. GTRES

Sus restos, en el cementerio de Rivalta

En el cementerio de Rivalta se encuentra la capilla de la familia Armani, recientemente restaurada, que será el destino final de los restos del diseñador.

El espacio ya acoge a varios de sus familiares difuntos (su madre Maria, su padre Ugo y su hermano Sergio) y está preparado para recibir su féretro.

Según ha comunicado el grupo Armani, la despedida del diseñador concluirá con un funeral privado. La ceremonia tendrá lugar después de la capilla ardiente celebrada en Milán y respetará la decisión personal del creador de no abrir su entierro a la multitud.

Tras el funeral, es probable que el cuerpo sea incinerado y las cenizas se entierren en la capilla familiar del pequeño cementerio de Rivalta.

Miguel Ángel Silvestre visitño la capilla ardiente de Giorgio Armani el pasado sábado, 6 de septiembre. EFE

Un patrimonio de 12 mil millones

La familia más cercana del genio de la alta costura incluye tres sobrinos: Silvana, de 69 años, Roberta, de 54, y Andrea Camerana, de 55. Todos ellos son hijos de su hermano Sergio, fallecido en 1992.

Al igual que Pantaleo (Leo) Dell’Orco, que fue su pareja durante casi 40 años, sus seres queridos tendrán un papel central en el reparto de la herencia y en la administración de su patrimonio, valorado en 12.000 millones de dólares.

Giorgi Armani sentía una fuerte conexión con Rivalta. Solía ir con cierta frecuencia este pequeño pueblo para visitar la tumba de su madre.

Pero también iba a comer tortelli con la coda en la Locanda del Falco. Un restaurante especializado en cocina local del que era cliente desde 1978. Y en el que ya echan de menos las veces que pedía tortelli porque, en palabras de su propietaria, Sabrina Piazza, "le recordaban muchísimo a los que hacía su madre".