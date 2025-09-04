Así vivió Giorgio Armani sus últimos meses de vida en su residencia de Milán rodeado de sus más íntimos

El mundo de la moda está de luto tras el fallecimiento de uno de los diseñadores más emblemáticos de la Alta Costura. Giorgio Armani ha muerto a los 91 años en Milán, donde estuvo acompañado por su familia más cercana y la familia de Leo Dell'Orco, el hombre que ha sido su compañero de vida durante los últimos 20 años. La triste noticia fue anunciada por el Grupo Armani mediante un comunicado publicado este jueves, 4 de septiembre.

El diseñador italiano pasó sus últimos meses en la más estricta intimidad, instalado en su residencia de Milán y rodeado únicamente por su círculo más cercano. Durante este tiempo se mantuvo alejado del foco mediático y de los grandes eventos de moda, una ausencia poco habitual en su trayectoria.

Su delicado estado de salud, acompañado de periodos de convalecencia y hospitalizaciones intermitentes en el norte de Milán, marcó esta etapa final de su vida. "Il Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos", señala el comunicado de su deceso.

Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

La última vez que Giorgio Armani apareció públicamente fue en enero de 2025, durante el desfile de alta costura primavera/verano 2025 de Armani Privé en París.

A partir de junio de 2025, Armani permaneció alejado de los focos debido a problemas de salud, ausentándose de desfiles y eventos como la Semana de la Moda en Milán y París, mientras se recuperaba en su residencia.

Aunque no volvió a aparecer en público después de enero, continuó trabajando y supervisando colecciones desde casa, participando en proyectos ligados al 50 aniversario de la marca, pero sin exposiciones públicas recientes.

Armani siempre se caracterizó por mantener su vida privada en la más estricta intimidad. En los últimos años estuvo rodeado de las personas de su máxima confianza, principalmente familiares cercanos y compañeros de trabajo.

Entre las figuras más importantes de su vida siempre destacó Leo Dell'Orco, su inseparable compañero. Responsable de las líneas masculinas de la firma, fue una de las personas que más tiempo compartió con él a lo largo de su trayectoria.