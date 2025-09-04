De Julia Roberts y Laura Pausini a Cindy Crawford: los famosos se despiden de Giorgio Armani tras su muerte a los 91 años

Este jueves, 4 de septiembre, el mundo de la moda despide a Giorgio Armani, quien ha perdido la vida a los 91 años. Fundador de una de las casas de moda más influyentes del siglo XX y XXI, Armani deja tras de sí un legado de estilo, independencia creativa y compromiso social.

Durante sus últimos años, Giorgio se mantuvo activo en múltiples frentes: desde sus colecciones de alta costura hasta proyectos arquitectónicos, diseño de interiores y causas sociales. Su último tramo de vida lo vivió en la intimidad de su hogar, en Milán.

Su curiosidad inagotable y atención al presente lo convirtieron en una figura querida y respetada, tanto dentro como fuera del mundo de la moda. Como último homenaje público, la capilla ardiente se instalará en el emblemático Teatro Armani.

La capilla estará abierta desde este próximo sábado, 6 de septiembre, hasta el día siguiente, domingo 7, de 09:00 a 18:00 horas. Siguiendo los deseos expresos del diseñador, el funeral se celebrará en privado, reservado exclusivamente para su familia y allegados más cercanos.

Como no podía ser de otro modo, multitud de famosos -nacionales e internacionales- se han querido despedir públicamente de la leyenda de la moda, este jueves, a través de emotivísimos y sentidos mensajes en sus respectivas redes.