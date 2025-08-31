Las anécdotas VIP del Festival de Venecia en sus 82 años de historia: abucheos a Madonna y Jamie Lee Curtis descalza

El Festival de Venecia, una de las grandes citas europeas con el cine internacional, dio el pistoletazo de salida este pasado miércoles 27 de agosto, y será el próximo día 6 de septiembre cuando llegue a término.

A lo largo de sus muchos años de historia, las estrellas más destacadas de la industria cinematográfica se han ido encontrando en la ciudad italiana y han ido llenando de anécdotas y momentos mágicos la leyenda de este certamen.

Instantes que ya forman parte de la esencia del festival, en el que las estrellas posan con sus mejores galas, con las joyas más caras y más sofisticadas, pero también se liberan en algunas ocasiones, mostrando su lado más desinhibido, más desenfadado, sobre todo gracias a las fiestas y celebraciones que tienen lugar en paralelo. Anécdotas que van dando vida y van sumando páginas a las memorias de un festival que ya va por su edición número 82.

Kate Blanchett en la edición 81º del Festival de Venecia. Gtres

Desde hace más de ocho décadas, la ciudad de los canales italianos ha reunido a grandes personalidades, pero también a algunos personajes polémicos. Cabe recordar a Joseph Goebbels, uno de los colaboradores más cercanos a Adolf Hitler.

También Hugo Chávez, acompañando a Oliver Stone (78 años) en 2009, cuando el director presentaba el documental Al borde del sur, en el que mostraba el surgimiento de la izquierda latinoamericana a través de la figura del fallecido presidente de Venezuela. Han sido más de 80 años de triunfos, glamour y un sinfín de anécdotas que ahora vuelven a la actualidad.

1. Una mujer desnuda

La primera edición del festival tuvo lugar en agosto del año 1932 y se abrió con Doctor Jekyll, de Rouben Mamoulian.

El escándalo no tardaba en llegar, pues solo un año después, de la mano de Éxtasis y la actriz Hedy Kiesler llegaba el alboroto. Por primera vez aparecía una mujer desnuda en pantalla y el alboroto provocado por las escenas sexuales provocó la intervención de Mussolini.

2. El gran abucheo a Madonna

Madonna, en el Festival en el año 2011 Gtres

Aunque con la aparición de una mujer desnuda en pantalla el público mostró su apoyo -probablemente por el cuerpo de la joven-, no siempre ha sido así.

Los asistentes al Festival de Cine de Venecia no han tenido nunca problemas en mostrar abiertamente su opinión sobre una cinta; así lo hicieron con Wallis y Eduardo: El romance del siglo, dirigida por Madonna (67), a la que abuchearon sin miramientos.

La reina del pop no ha sido muy afortunada como actriz y parece que tampoco al otro lado de la cámara. Además de su filme, también fue muy criticado el estilismo escogido por la cantante.

3. Los periodistas fans de Charlize Theron

Charlize Theron, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Gtres

Fuera de la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, que ahora celebra su 82º edición, también se han vivido acontecimientos históricos, como aquel momento fan que protagonizó Charlize Theron (49) en 2008, cuando un grupo de periodistas perdió la calma y pidieron con desespero un autógrafo.

4. Jamie Lee Curtis, descalza y sin tapujos

Jamie Lee Curtis en la alfombra roja del Festival de Venecia. EFE

Si hay una anécdota que es recordada año tras año esa es la que protagoniza la actriz Jamie Lee Curtis (66).

La intérprete recogía el León de Oro Honorífico y subía descalza al escenario para ello. Un movimiento que cada vez más actrices reivindican, pues en muchas ocasiones es imprescindible acudir en tacones a las galas para cumplir con el protocolo que a ellas se les exige.

5. La pedida de matrimonio a George Clooney

George Clooney, en una imagen de archivo. Gtres

En la 60.ª edición del Festival de Venecia, durante la rueda de prensa de Crueldad intolerable, una presentadora le pidió matrimonio a George Clooney (62). No obstante, lejos de mostrarse incómodo, el actor siguió el juego y hasta se puso un anillo.

"Espero que ese tipo (señalando al cámara) no sea cura de verdad", subrayó. Por si fuera poco, seis años después se volvió a repetir la misma escena en La Mostra, pero esta vez con un periodista en calzoncillos, algo que no hizo mucha gracia al entonces soltero de oro.

6. La falsa amenaza de bomba

Año 2015. Una inesperada y gran anécdota copaba todos los titulares. Fue la falsa amenaza de bomba que obligó a evacuar la Sala Grande, provocando grandes retrasos en la agenda del día. El director chino Wang Xiaoshuai, por ejemplo, presentó su película casi una hora más tarde.

7. Al Pacino, relegado a un segundo plano

Al Pacino, en una imagen de archivo. Gtres

La Biennale de 2004 siempre será recordada por un error: se vendió la butaca que estaba reservada para Al Pacino (85). Todo se solucionó, pero el productor Michael Lionello Cowan se enfadó tanto que prometió que nunca volvería a este festival de cine.

8. Reivindicación y polémica

Varias activistas del grupo feminista FEMEN, entre ellas Sasha Shevchenko, en el centro, posan a su llegada a la proyección fuera de concurso de la película 'Ukraine is not a brothel'. EFE

La 70 edición del Festival de Venecia, concretamente la presentación del documental Ucrania no es un burdel estuvo marcada por la polémica visita de las activistas Femen, que una vez más protestaron en topless.

Una larga y variopinta de anecdóticos momentos que esperan pacientes a los que tendrán lugar en las próximas ediciones del que ya es considerado uno de los festivales 'top' de la industria cinematográfica.