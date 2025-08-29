El drama de Isabel Pisano en sus últimos días de vida en una residencia, según su sobrina: "Ella me dijo que tenía miedo"

La actriz, escritora y periodista Isabel Pisano falleció el pasado lunes a los 77 años, en una residencia de Madrid, donde la cuidaban debido a la enfermedad de Alzheimer que padecía.Pereció Pisano en un centro geriátrico de Majadahonda, donde vivía desde 2018.

De acuerdo al relato de su sobrina, Claudia, los últimos años de vida de la artista estuvieron marcados por el aislamiento, la falta de transparencia institucional y una tutela que, asegura este familiar, se ejerció a espaldas de la familia.

Claudia ha contado en el espacio YAS Verano cómo intentó proteger a su tía de posibles manipulaciones y de quienes podrían querer beneficiarse de su patrimonio.

Isabel Pisano. Foto: Gtres

"Me entero de que la tutelan por la prensa en 2018 y su hermano, mi tío, me cuenta que los servicios sociales están detrás de ella. Entonces le digo: 'Cuidado, porque le van a sacar todo y la dejarán en la calle o en una residencia'", ha explicado Claudia.

Claudia denuncia, además, que la familia de Pisano no había autorizado su ingreso en el centro. Según su relato en Antena 3, Pisano ni siquiera sabía dónde estaba dicha residencia y las instituciones que la tutelaban "nunca les rindieron cuentas".

Según ha relatado Claudia, Isabel mantuvo amistades de toda la vida, pero las personas que aparecieron más recientemente le generaban mucha desconfianza a la familia: "Nunca confié en sus nuevos amigos".

Claudia advierte que, tras el fallecimiento, las joyas de Isabel Pisano no han aparecido. "Mi tía me dijo que tenía miedo de que sus supuestos amigos la fuesen a ingresar en una residencia", ha asegurado Claudia.

Claudia ha explicado en el programa que durante unas semanas se quedó cerca de su tía, ayudándola con la compra y haciendo planes para que estuviera más segura.

"Hablé con ella, pasé unos 20 días en su casa, buscando soluciones para que no la molesten y que viniese conmigo o alquilar un lugar seguro", ha expresado.

Claudia Pisano en el programa de YAS Verano. Atresplayer

Además, la sobrina ha contado que no intentó contactar directamente con las nuevas amistades de su tía, sino que se centró en alejarla de ellas. "No tengo por qué contactar con esas personas. Le dije que se alejara y que yo buscaba soluciones para que todo fuese seguro", ha relatado.

Claudia también remarca que existía un riesgo real de que quisieran beneficiarse de sus bienes. "Le dije que se viniera conmigo, que buscáramos un lugar cómodo y que poco a poco arreglaríamos todo para que no la molestaran", concluye.