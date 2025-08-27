El anuncio de boda de Taylor Swift 'rompe' barreras: millones de 'likes' y las reacciones de Trump y los príncipes de Gales

El sorprendente anuncio del compromiso entre Taylor Swift (35 años) y el deportista Travis Kelce (35) se ha convertido en la comidilla de todo un planeta. La pareja, que mantiene una relación desde hace dos años, ha compartido la buenísima noticia en un post conjunto de Instagram este pasado martes, 26 de agosto.

La publicación de Swift y Kelce comenzó a recibir likes como la pólvora. De hecho, al cierre de este artículo, el post tiene ya en torno a 30.000.000 de me gustas, aunque es complicado fijar una cifra, pues el número sigue incrementándose prácticamente cada minuto.

Que Taylor Swift es un fenómeno de masas no es secreto para nadie a estas alturas. Así lo ampara la decena de álbumes de estudio que ha publicado a lo largo de su trayectoria profesional y los más de 80.000.000 oyentes que tiene en plataformas musicales como Spotify.

Una absoluta estrella. Estas tres palabras no son sino una breve -y objetiva- descripción de la intérprete de temas musicales como Love Story o Shake it Off. No es el ámbito profesional, sin embargo, el único en el que Swift rompe récords y traspasa fronteras. Así lo ha demostrado su reciente anuncio de compromiso.

Un simple click en las redes sociales este miércoles, 27 de agosto, advierte que la unión entre Taylor y Travis es uno de los temas por excelencia de la jornada. Una noticia de la que se han hecho eco numerosos rostros reconocidos a nivel internacional, entre los que destacan Miley Cyrus (32) o la cantante Sabrina Carpenter (26).

También así Donald Trump (79), quien no ha dudado en mostrar su opinión al respecto.

Cuando la cantante y Travis Kelce anunciaron su compromiso ayer por la tarde, el presidente de Estados Unidos sorprendió a todos con sus palabras. "Les deseo mucha suerte. Creo que es un gran jugador, un gran tipo. Ella es una persona estupenda. Así que les deseo mucha suerte", relató Trump tras ser preguntado por una periodista este pasado martes.

President Trump on Taylor Swift and Travis Kelce engagement: "I wish them a lot of luck. I think he's a great player. I think he's a great guy and I think that she's a terrific person, so I wish them a lot of luck." pic.twitter.com/xMd8wgMTZW — CSPAN (@cspan) August 26, 2025

La reacción de Donald Trump al anuncio de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce no ha dejado a nadie indiferente. Y es que cabe recordar que el presidente de Estados Unidos y la artista protagonizaron tiempo atrás una sonada polémica.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por Kamala porque lucha por los derechos y las causas que, en mi opinión, necesitan un guerrero que las defienda", escribió Swift en un post de Instagram, alejándose así de la ideología de Trump.

Cuanto menos llamativa y reseñable podría considerarse la reacción del republicano ante la futura boda de Taylor Swift y Travis Kelce. No ha sido, cabe apuntar, la única respuesta que ha hecho colapsar las redes así como la prensa internacional.

Entre los millones de likes que ha recibido en menos de 24 horas la publicación en la que la dupla anuncia su compromiso se encuentra uno que ha copado el foco absoluto. Se trata, nada más y nada menos, que un me gusta del perfil de Instagram de los príncipes de Gales.

Taylor Swift haciéndose un 'selfie' con Guillermo y sus tres hijos, este pasado viernes, en Londres.

No han compartido públicamente su reacción Guillermo de Inglaterra (43) y Kate Middleton (43). Sin embargo, este discreto me gusta en el post de Swift es otra prueba del fervor que sienten los príncipes de Gales y sus tres hijos, George (11), Charlotte (10) y Louis (7), hacia ella.

El 21 de junio de 2024, día de su cumpleaños 42, el príncipe Guillermo asistió al concierto de Taylor Swift en Wembley junto a sus hijos George y Charlotte. Durante el show fue captado bailando con entusiasmo Shake It Off, momento que se volvió viral en redes.

Tras el concierto, se reunieron con la cantante en el backstage y compartieron un selfie que celebró tanto la Familia Real como la propia Taylor en sus redes sociales.

Su historia de amor

Taylor Swift y Travis Kelce.

Taylor Swift y el deportista de los Kansas City Chiefs comenzaron su relación en 2023. No fue hasta diciembre de ese mismo año, sin embargo, cuando la artista habló públicamente por primera vez sobre su historia de amor.

La artista admitió en su entrevista para la portada Person of the Year de la revista Time que su relación con Kelce comenzó cuando él "súper adorable, me mencionó en su pódcast, y eso me pareció muy heavy metal". Y continuó: "Empezamos a salir justo después. Así que en realidad pudimos compartir bastante tiempo de calidad sin que nadie lo supiera, lo cual agradezco, porque así pudimos conocernos".