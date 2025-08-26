Muere Maurice Tempelsman, el último gran amor de Jackie Kennedy, por complicaciones tras una caída a los 95 años

Maurice Tempelsman, reconocido comerciante de diamantes y pareja de Jacqueline Kennedy Onassis durante una más de una década, ha fallecido a los 95 años.

La noticia ha sido confirmada este pasado lunes, 25 de agosto, por The New York Times. Según la información que maneja el portal, el enigmático magnate perdió la vida el pasado sábado en Manhattan por complicaciones derivadas de una caída.

El deceso de Tempelsman ha sido reportado al medio americano por su hijo Leon. No obstante, no ha desvelado mayores detalles por el momento.

Maurice Tempelsman (1929-2025)

The longtime companion of Jacqueline Onassis (he separated from but never divorced his wife) has died 3 days before his 96th birthday. He outlived Mrs. Onassis by 31 years. pic.twitter.com/8Ed5FYTxlZ — TonyWendice (@tonywendice1954) August 25, 2025

Maurice Tempelsman mantuvo una historia de amor con la que fuera primera dama de Estados Unidos durante algo más de una década. Su relación sentimental, así, inició a principios de 1980 y llegó a término en 1994.

En 1993, cuando Kennedy fue diagnosticada de cáncer linfático, Tempelsman llegó a trasladar su oficina a su apartamento y era quien le acompañaba al hospital. De hecho, reportan las crónicas de la época que Maurice nunca se separó de su lado.

No fue sentimental el único vínculo que mantenían Jacqueline y Maurice. El empresario fue además su asesor financiero en vida y la ayudó a cuadruplicar la herencia de 26 millones de dólares que Aristóteles Onassis le dejó.

Tiempo después del trágico deceso de Kennedy Onassis, Tempelsman mandó crear una réplica de su anillo con diamantes, al que llamó su "anillo de natación". Su hijo, John F. Kennedy Jr., le había pedido a Maurice que hiciera una réplica del diamante para poder dárselo a Carolyn Bessette Kennedy para su anillo de bodas.

Fue principalmente conocido Maurice Tempelsman por su relación sentimental con la hija de Janet Lee Bouvier. No obstante, lo cierto es que el belga-estadounidense se consagró en vida como un importante empresario y comerciante de piedras preciosas. Una profesión que le venía heredada de su padre, Leo Tempelsman.

Maurice, en esta línea, se convirtió en un profesional de los diamantes de influencia internacional. Es más, en la década de los 50 convenció al gobierno estadounidense de comprar piedras preciosas industriales de origen africano. Además, hizo que la institución los almacenara como materiales estratégicos para emergencias nacionales.

Jackie Kennedy y sus dos hijos, John John y Caroline. Gtres

Declarado en vida abiertamente demócrata, Tempelsman fue durante un tiempo un destacado recaudador de fondos para el Partido Demócrata de su país. Forjó, así, estrechas relaciones con los presidentes John F. Kennedy y Bill Clinton.

Aunque son los escasos los detalles que se conocen con respecto a la vida privada de Maurice Tempelsman, lo cierto es que se sabe que mantuvo una relación con Lilly Bucholz. Estuvieron casados desde 1949 a 1984. Sin embargo, según la información que maneja People, la dupla nunca se divorció legalmente.

Su deceso deja ahora desolados a sus tres hijos, Leon, Marcy y Rena. También así a sus seis nietos y siete bisnietos.