Virginia Giuffre, presunta víctima del príncipe Andrés, publicará sus memorias a título póstumo: "El interior es crucial"

El pasado 25 de abril, Virginia Giuffre, la mujer que acusó al príncipe Andrés (65 años) y a Jeffrey Epstein de abuso sexual, se quitó la vida. Una trágica noticia que fue confirmada por sus propios familiares y que dejó a su entorno más íntimo sumido en un profundo dolor.

Cuando se cumplen justamente cuatro meses de su repentino final, una noticia ha vuelto a poner a Giuffre en el foco mediático. Tal y como ha revelado la editorial Alfred A. Knopf, unas memorias póstumas sobre la vida de Virginia verán la luz el próximo otoño.

Será, así, el 21 de octubre cuando el tomo se publique. La activista comenzó a trabajar en Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice -La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y la lucha por la Justicia- a comienzos de este año 2025.

Andrés de York y Virginia Giuffre.

Un proyecto que ronda las 400 páginas y que contó con la participación de la premiada autora y periodista Amy Wallace.

Según ha confesado el propio sello editorial, Virginia Giuffre llegó a completar el libro antes de quitarse repentinamente la vida el pasado mes de abril. Además, ha aprovechado la empresa para revelar algunos detalles, como el correo electrónico que Giuffre envió a Wallace 25 días antes de su muerte.

"El contenido interior del libro es crucial, ya que busca arrojar luz sobre las fallas sistémicas que permiten la trata de personas vulnerables a través de las fronteras", comienza el mail. "Es imperativo comprender la verdad y abordar los problemas relacionados con este tema, tanto en aras de la justicia como de la concienciación", concluye el escrito.

En esta línea, aseveró Virginia Giuffre a la periodista Amy Wallace a través de este correo electrónico su deseo de que sus memorias vieran la luz fuera cual fuera la circunstancia. "En caso de fallecer, me gustaría asegurarme de que Nobody's Girl se publique. Creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas y fomentar el debate necesario sobre estas graves injusticias", apuntó la activista.

Virginia Giuffre, en una fotografía de sus redes sociales.

Por el momento, escasos son los detalles que se conocen con respecto a las memorias de Giuffre. No obstante, según la propia editorial ha confesado, el libro contiene detalles íntimos, perturbadores y desgarradores sobre su tiempo con Jeffrey Epstein, el príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell -socia de Epstein-".

No es ahora la primera ocasión en la que las memorias de Virginia Giuffre son noticia. Ya en el año 2023, el New York Post informó que Giuffre había llegado a un acuerdo "que se cree que vale millones" con un editor no revelado.

De acuerdo a la información que maneja The Guardian, Todd Doughty, portavoz de Knopf -el sello editorial-, confesó que inicialmente Giuffre aceptó un contrato de siete cifras con Penguin Press, pero optó finalmente por la editorial Alfred A. Knopf.

La noticia de la inminente publicación de las memorias de Giuffre no es sino uno de los numerosos varapalos para el duque de York en los últimos tiempos.

Hace apenas unas semanas, Andrew Lownie, el historiador, escritor y periodista británico que lanzó al mercado Entitled: The Rise and Fall of the House of York (en español sería: Título: El ascenso y la caída de la Casa de York). Un libro que muestra la cara menos conocida del royal.

Cabe recordar que, según la versión aportada por Virginia Giuffre, el duque de York habría agredido sexualmente a Virginia cuando tenía 17 años.

Esta situación llevó al hermano del rey Carlos III de Inglaterra (76) a retirarse de la vida pública en 2019, cuando la noticia salió a la luz. Posteriormente, Giuffre decidió presentar una demanda contra él, sosteniendo que la obligó a mantener relaciones sexuales.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en el funeral de Constantino de Grecia en el castillo de Windsor, en febrero de 2024. Gtres

Tan solo tres años atrás, en 2022, el padre de la princesa Beatriz de York (37) llegó a un acuerdo extrajudicial estimado entre tres y 12 millones de libras esterlinas, a pesar de negar que había abusado sexualmente de ella.