Las vacaciones VIP de Chiara Ferragni en Ibiza: con amigos, sus hijos y su novio, Giovanni Tronchetti, en una villa de lujo

Chiara Ferragni (38 años) y su pareja, Giovanni Tronchetti (42), ya no se esconden. Este verano, la influencer y el heredero del imperio Pirelli han disfrutado de unos días de vacaciones en Ibiza, donde han compartido unos días junto a los hijos que esta tuvo con Fedez (35): Leone, de 7 años, y Vittoria, de 4, y de un nutrido de amigos.

Durante su estancia en el archipiélago balear, la italiana ha compartido, por primera vez, la primera imagen 'oficial' de su noviazgo con el millonario.

No le faltan motivos para estar feliz: su idilio va viento en popa y se lo ha pasado de lo lindo con sus pequeños, su compañero sentimental y sus mejores amigos. Además, se ha alojado en un establecimiento de auténtico ensueño frente al mar Mediterráneo.

"Tuve las dos semanas más increíbles en nuestra villa privada en 7 Pines Resort Ibiza", ha destacado a través de su perfil de Instagram. En ellas muestra fotografías de la casa frente al mar en la que se han alojado, con "una piscina loca, un hermoso jardín, e impresionantes puestas de sol".

La villa en cuestión se encuentra en una finca de 56.000 metros cuadrados de preciosos jardines con vistas al mar.

Con más de 220 metros cuadrados de superficie, la villa consta de 4 dormitorios, una bañera de hidromasaje privada, una piscina infinita de 20 metros cuadrados con fondo de vidrio y varias terrazas con solárium.

Toda la casa, de estilo vanguardista, sigue además los preceptos de la energía sostenible. Y tiene a disposición de sus huéspedes servicios exclusivos como chef privado para barbacoas o cenas y sesiones privadas de yoga o pilates.

Con una ubicación privilegiada, la villa en la que Ferragni y Tronchetti han compartido una estancia estival está entre Cala Conta y Cala Codolar, frente a la majestuosa isla Es Vedrà.

Es en este enclave donde la italiana se ha dejado ver, más feliz que nunca, al lado del hombre que ocupa su corazón desde octubre de 2024, fecha en la que se les fotografió juntos por primera vez.

De manera muy sutil ha compartido alguna instantánea en la que se ve cómo su pequeño Leo, aficionado a la pintura, plasma su creatividad sobre varios lienzos en sus días de asueto.

Hijo de Marco Tronchetti Provera, actual vicepresidente ejecutivo de Pirelli y expresidente de Telecom Italia, y de Cecilia Pirelli, heredera de la familia que fundó la empresa homónima, Giovanni Tronchetti estudió Administración de Empresas en la prestigiosa London English School.

Al igual que Chiara, Giovanni estuvo casado anteriormente. Hace doce meses se separó de su mujer, Nicole Moellhausen, una empresaria de origen alemán que actualmente vive en Milán, con la que tuvo tres hijos.

La influencer, por su parte, oficializó su divorcio de Fedez el pasado mes de julio. Ambos llegaron a un acuerdo que les otorga la custodia compartida -y de manera igualitaria- de sus hijos. El cantante, por otro lado, no tendrá que pagar la manutención ni a los niños ni a Chiara. Sí tendrá que hacerse cargo de los gastos escolares y médicos de los menores.

Cabe recordar que en sus días de relax en el archipiélago balear, Ferragni y su pareja se han reunido con un nutrido grupo de amigos. Entre ellos, Angelo Tropea; el arquitecto Filippo Fiora; Manuela Sacco; Francesca Oniga; y la estilista Federica Carnevalli.

También se han reencontrado con quien fuera mano derecha de Ferragni durante cinco años: Cesare Morisco. Este conocido RRPP fue director de Relaciones Públicas y Marketing de la marca Chiara Ferragni entre 2013 y 2018. En la actualidad trabaja como director de Marketing de The Rome Edition, el primer hotel de lujo italiano de Marriott International, ubicado en Roma.



