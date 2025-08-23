Richard Gere y Alejandra Silva, de vacaciones en el paraíso: "Lo esencial es la risa de los hijos"

Alejandra Silva, con uno de sus hijos, durante sus vacaciones de verano. Instagram

"El sol no entiende de relojes, pero siempre llega". Así da comienzo la reflexión que ha compartido Alejandra Silva (42 años), mujer de Richard Gere (75) en sus redes sociales.

El matrimonio disfruta de un periodo de descanso en "el paraíso" en compañía de los dos hijos que tienen en común: Alexander, nacido en febrero de 2019, y James, nacido en abril de 2020.

Sin detallar en qué destino se encuentran, la gallega ha compartido algunas instantáneas de sus días de relax frente al mar. En ellas, la familia ha compartido "tiempo de calidad": desde chapuzones en la costa a paseos por la playa o algún partido de tenis, uno de los deportes favoritos del actor de Hollywood y los suyos.

Alejandra Silva y Richard Gere, con sus hijos en una imagen de sus redes sociales.

"La felicidad es esto: aprender a caminar"

"(El sol) nos recuerda que la vida tiene su propio ritmo: ilumina, despierta, da calor y vida. Seguirlo es recordar lo esencial: la risa de los hijos, la piel vibrando con la brisa, el horizonte que se abre en cada salto", destaca la filántropa en su cuenta oficial de Instagram.

"La luz del sol no es solo claridad: es sabiduría, despertar, presencia. Nos invita a estar aquí, ahora, en lo más sencillo y verdadero", añade.

En su reflexión subraya que lo verdaderamente importante de la vida son los pequeños detalles: "Quizá la felicidad no sea más que esto: aprender a caminar, y a saltar, al compás de su energía infinita".

Su escrito, acompañado de hashtags como "sigue el sol", "rayos de sol", "verano", "puesta de sol", "verano", "tiempo en familia" o "vibraciones del sol".

Alejandra Silva, con uno de sus hijos, durante sus vacaciones de verano.

Amantes de la 'slow life'

Lo cierto es que, al igual que su marido, Alejandra Silva suele mostrarse de lo más filosófica en sus declaraciones públicas.

Amante de la denominada slow life, es una firme defensora de este estilo de vida. Uno que antepone la calidad sobre la cantidad y que hace hincapié en tomarse las cosas con calma para disfrutar de la verdadera esencia de las cosas.

La 'vida lenta' que tanto aman Gere y su mujer busca vivir de forma consciente, priorizando experiencias significativas. Entre ellas: las relaciones auténticas, una alimentación saludable, el respeto al medio ambiente y un consumo responsable, alejándose de la prisa, el estrés y la vida en "piloto automático".

Alejandra Silva, la mujer de Richard Gere, ha compartido instantáneas de sus vacaciones en su perfil de Instagram.

Su estancia en Connecticut

Silva, siempre activa en sus redes sociales, ha publicado numerosas instantáneas de su familia este verano que se presenta idílico y feliz en compañía de las personas a las que más quieren.

Cabe recordar que, antes de poner rumbo al "paraíso", el matrimonio se ha dejado ver en Stamford. En esta ciudad estadounidense, ubicada en el condado de Fairfield, en Connecticut, se han reunido con un nutrido grupo de amigos.

Tal y como ha destacado la gallega en sus redes, con su círculo íntimo han disfrutado de paseos en barco y actividades de lo más divertidas, como arrastrar sobre el agua a los pequeños desde su embarcación, atados a una pequeña lancha.

Richard Gere y su esposa han estado este verano en Connecticut, en Estados Unidos, en compañía de amigos en común.

Su antigua casa, demolida

Gere y Silva aún mantienen un fuerte vínculo con sus amigos de Connecticut, donde vivían antes de fijar su residencia en España.

En dicha ciudad, a unos 158,8 kilómetros de Nueva York, vendieron su casa de New Canaan en octubre de 2024 por 10,75 millones de dólares antes de mudarse a la exclusiva urbanización de La Moraleja, en Madrid.

La propiedad, al cantante Paul Simon (83) y su mujer, Edie Brickell (59) en 2022, se vendió por un precio ligeramente inferior al de compra. Recientemente, la mansión ha sido demolida, ya que en sus terrenos se van a construir residencias independientes.