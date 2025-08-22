Millie Bobby Brown ('Stranger Things') anuncia que se ha convertido en madre con 21 años mediante adopción

Millie Bobby Brown (21 años) está de enhorabuena. La actriz de Stranger Things ha dado la bienvenida a su primera hija junto a su marido, Jake Bongiovi (23), este verano. Una grata noticia que la propia joven de 21 años ha compartido en sus redes sociales.

"Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción", ha comenzado diciendo la intérprete en un post publicado en Instagram este pasado jueves, 21 de agosto. Millie, así, ha revelado el proceso por el que se ha convertido en mamá primeriza, además del sexo de la pequeña.

La reconocida actriz ha confesado sentirse "emocionada" ante el nacimiento de la bebé, de quien no ha compartido el nombre ni cuándo llegó a sus vidas. "Queremos llevar este capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad", ha terminado diciendo Bobby Brown.

La publicación en la que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han compartido conjuntamente en Instagram cuenta ya con más de dos millones de likes. Si bien la protagonista de Stranger Things ha bloqueado los comentarios del post, entre los me gusta se vislumbran rostros reconocidos como Chiara Feragni (38) o Cristina Pedroche (36).

Nunca ha ocultado Bobby Brown su deseo de ser madre joven. De hecho, así lo confesó en una entrevista para el pódcast Smartless el pasado mes de marzo. "Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí", verbalizó la actriz.

La llegada de su primera hija sucede poco más de un año después de su boda secreta. Al enlace, celebrado en mayo de 2024, únicamente acudieron los familiares más cercanos de la dupla.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en una imagen de archivo. Gtres

A pesar de que fue en la primavera del pasado año cuando Bobby Brown y el hijo de Jon Bon Jovi formalizaron su relación, lo cierto es que cuatro meses después, el pasado septiembre, la pareja volvió a pasar por el altar en Florencia. Una suerte de segundas nupcias que poco o nada tenía que ver con la anterior. En esta ocasión, las excentricidades protagonizaron la ceremonia.

El nacimiento de la bebé supone el broche de oro para la historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, que comenzó en el verano de 2021 -cuando la actriz tenía 17 años- y decidieron oficializar en la alfombra roja de los Premios Bafta. Muy enamorados, y a pesar de su juventud, la pareja se comprometía tan solo un año después, y en 2024 se daban el 'sí quiero'.

También sonríe el ámbito profesional a la actriz. Será el próximo noviembre cuando los espectadores podrán volver a ver a la mítica Eleven de Stranger Things en la pequeña pantalla con motivo de la quinta y última temporada de la serie. Un formato que le catapultó a la más absoluta fama con apenas 12 años.

Millie también ha protagonizado éxitos como las películas Enola Holmes o Godzilla: King of the monsters. Más tarde se la ha podido ver en trabajos como The Electric State y Damsel.

Bongiovi, por su parte, debutó como actor en la comedia romántica Sweethearts. También ha formado parte del elenco del musical Rockbottom. Además, ha firmado contratos con importantes agencias con motivo de su faceta como modelo.