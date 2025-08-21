Este es el único motivo por el que Shakira y su expareja Antonio de la Rúa llevan meses quedando a escondidas

Shakira y Antonio de la Rúa en Nueva York, en enero de 2010. GTRES

Las imágenes de Shakira (48 años) y su expareja, Antonio de la Rúa (51), comiendo juntos en un restaurante de California han dado la vuelta al mundo.

A la cantante colombiana y al hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa se les ha grabado estos días en una cita reciente que ha tenido lugar en un exclusivo restaurante de San Diego, en Estados Unidos.

Allí disfrutaron de una comida en compañía de Milan (12) y Sasha (10), los hijos que tiene en común la artista con Gerard Piqué (38). Relajados, tranquilos y charlando en tono distendido, su encuentro está dando mucho que hablar.

Más aún cuando se sabe que no es la primera vez que se reúnen 'a escondidas'. En realidad, llevan meses viéndose en secreto. Para hacer una cronología de las citas entre la estrella de la música latina y el hombre que ocupó su corazón entre 2000 y 2010 hay que remontarse al año pasado.

En septiembre de 2024 hubo una reunión en un restaurante en Miami. Fue la primera toma de contacto 'oficial' tras un periodo distanciados. Se dice que Piqué no podía ver ni en pintura a Antonio de la Rúa.

Esto explica, entre otros motivos, la enorme barrera que hubo entre ellos durante el romance de la colombiana y el exjugador del CF Barcelona.

El 11 de febrero de 2025 es otra fecha clave en esta especie de "parte II" entre Shakira y De la Rúa. Ese día arrancó la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en Río de Janeiro, Brasil. Ya entonces se rumoreaba que el argentino, nacido en Córdoba, el 7 de marzo de 1973, 'merodeaba' en el entorno de la artista.

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos de 1999 a 2000. En la actualidad trabajan juntos. GTRES

Poco después de comenzar el tour, el pasado mes de marzo, tras el concierto que dio la de Barranquilla en Buenos Aires (Argentina), la prensa del país destapó que ambos habían tenido un cara a cara en un restaurante de la ciudad. Aquello despertó las especulaciones sobre un posible acercamiento. ¿Habían decidido volver, quizás?

La incógnita seguía en el aire. Y los titulares corrían como la pólvora en el continente americano. La cosa fue a más cuando Zulú (12), la hija que el empresario tuvo de su relación con la modelo Daniela Ramos, subió imágenes en su cuenta de Instagram de uno de los conciertos que ofreció 'Shak' en Buenos Aires.

De la Rúa, responsable de las giras de 'Shak'

Muchos creyeron que sus acercamientos correspondían a un resurgir de su affaire. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que hay detrás de todas sus citas y encuentros atiende a motivos estrictamente profesionales.

Y es que el abogado, que actualmente reside en Alemania, es el encargado de gestionar las campañas de publicidad y las giras de la intérprete.

Antonio de la Rúa, quien fue una figura clave en los inicios de la carrera de Shakira, ha vuelto a ponerse a su servicio como agente especializado. En la actualidad forma parte de su equipo de 'business management'.

Shakira y Antonio de la Rúa, en el funeral de Patricia Telles, mánager de la cantante, en 2004. GTRES

¿Qué los ha llevado a trabajar mano a mano de nuevo? Más allá de que fueron pareja durante más de una década y que se conocen muy bien, el hijo menor del ex presidente Fernando de la Rúa -que gobernó su país de 1999 a 2001- es todo un maestro en promoción.

Prueba de su buen hacer es que ejerció como uno de los jefes de la campaña presidencial que llevó a su padre a la Casa Rosada. Y continuó -durante un tiempo- siendo el representante de su ex tras la ruptura, hace ya 15 años.

Su enfrentamiento en los tribunales

A lo largo de este tiempo han tenido sus desavenencias. En 2012, dos años después de poner punto final a su idilio, Antonio de la Rúa presentó una demanda contra Shakira en los tribunales de Nueva York por 100 millones de dólares.

Exigía esta astronómica cantidad alegando que cantante había incumplido en el pago por los beneficios recibidos durante 2011 en la sociedad que tenían en común.

El resultado de aquella disputa judicial le fue desfavorable: Shakira ganó el pleito judicial y en 2013 demandó a De la Rúa por robo y estafa.

El destino, a veces caprichoso, quiso que sus caminos se cruzaran otra vez. Así, tras más de una década de 'enfriamiento', volvieron a unirse. Esta vez no por motivos sentimentales, sino por trabajo.

Hace dos años, cuando Jaime Lavine dejó de ser el mánager de Shakira para llevar la carrera de Rosalía (32), la caribeña se planteó seriamente recuperar la confianza en su expareja para delegar en él lo relacionado a sus giras y promociones. Así lo ha hecho.

Y hasta hoy. Ambos han logrado superar las rencillas del pasado en aras de un beneficio común: de colaborar mano a mano juntos.