Carlos Baute y su hijo José Daniel comparten perfil en TikTok: 3.000 seguidores, los vídeos que tienen y su parecido

Varios años han transcurrido ya desde que Carlos Baute (51 años) reconociera legalmente a su primogénito, José Daniel (37), como su hijo biológico. El joven, fruto de una relación del cantante con Nayera Arellán cuando apenas tenía 15 años, fue declarado legalmente vástago del venezolano en el año 2013.

Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se reconcilió finalmente con él. Atrás quedó aquella etapa marcada por una tumultuosa relación entre padre e hijo. Desde hace un tiempo, las redes sociales de Baute son la férrea prueba del cercano vínculo que mantiene junto a su primogénito, de quien presume frecuentemente.

Numerosas son las publicaciones que el intérprete de Colgando en tus manos saca a relucir en plataformas como Instagram y TikTok junto a José Daniel. Todas ellas, cabe apuntar, muestran la total complicidad que existe entre ambos.

Qué duda cabe que TikTok es a día de hoy una de las principales plataformas online. De ahí que Carlos Baute y José Daniel hayan dado un paso más y se hayan abierto una cuenta conjunta en esta red social recientemente.

Cinco vídeos y poco más de 3.000 seguidores componen el perfil de TikTok conjunto que mantienen desde finales del pasado mes de mayo el artista venezolano y su primogénito.

Unas cifras a priori nada destacables, pero que disipan del enorme éxito que tiene la cuenta a nivel general.

Todas las publicaciones que posee esta especie de perfil discreto superan las 100.000 visitas a día de hoy. De hecho, el primero de los vídeos tiene más de cuatro millones de visualizaciones. La mayor parte de su contenido, cabe remarcar, está centrado en la danza y el humor.

No es asunto menor el nombre de la cuenta de TikTok que Carlos y José Daniel mantienen en común. El perfil se llama @dcb677, unas letras que harían referencia a las iniciales de sus respectivos nombres y el apellido Baute.

Tampoco se puede pasar por alto la cantidad de comentarios que acumulan los cinco vídeos del perfil de TikTok. La mayoría de ellos, así, hacen referencia al enorme parecido entre Baute y su primogénito. "Son dos gotas de agua, exactamente idénticos", "Es igual, no lo puede negar" o "Tu hijo es clavado a ti" son algunos de los mensajes que más resuenan en los posts que componen la plataforma social.

Además de su enorme parecido, uno de los temas más repetidos es por qué tardó tanto Baute en acceder a las pruebas de ADN. Antes de reconocer oficialmente a su hijo José Daniel, la relación entre Carlos Baute y él fue muy distante y tensa.

Baute, de hecho, evitaba hablar públicamente sobre José Daniel, nacido cuando era adolescentes. José Daniel intentó acercarse en varias ocasiones y pidió apoyo económico para sus estudios, pero inicialmente sus esfuerzos no prosperaron.

José Daniel Baute y Carlos Baute.

La situación fue tan complicada que José Daniel tuvo que acudir a la justicia española para reclamar su paternidad, lo que derivó en una batalla legal.

Baute tardó muchos años en reconocerlo formalmente, y durante ese tiempo la comunicación fue casi nula, con encuentros muy limitados y poco afectuosos. José Daniel manifestó sentirse decepcionado y engañado en varias ocasiones, ya que Baute no cumplió las promesas de apoyar y ayudarle.

El distanciamiento fue tan marcado que José Daniel verbalizó que Baute no había ejercido como padre y que tuvo que luchar para que se reconociera su filiación. No fue hasta años después de la sentencia judicial que ambos empezaron a limar asperezas y construyeron una relación más cercana y afectuosa.

En los últimos años, ambos se han unido fuertemente, ya que han llegado a la conclusión de que lo mejor es olvidar el pasado y disfrutar del tiempo que les queda por delante. Prueba de ello son las fotografías que trascendieron del cantante con su primogénito en verano de 2024, donde disfrutaron de unas jornadas de playa en Formentera con el resto de la familia.

José Daniel Arellán y Carlos Baute, en una fotografía tomada en Formentera en 2024. Gtres

A pesar de que lleva muchos años sin poder regresar a su Venezuela natal debido a la situación política y social, Carlos Baute atraviesa un buenísimo trance de la mano de su esposa, Astrid Kilisans (40), con quien está casado desde 2011 y tiene tres hijos en común, Markuss, Liene y Alisse.