Muere una ex Miss Universo a los 30 años tras el accidente de tráfico que sufrió cuatro meses después de su boda

Kseniya Alexandrova tenía solo 23 años cuando se abrió camino en el mundo de la moda. Sus rasgos afilados y su escultural silueta fueron el pasaporte con el que entró por todo lo alto en el mundo de los certámenes de belleza. En 2017 se alzó con la corona de Miss Universo.

Siete años después de hacer realidad su sueño de triunfar como modelo, su vida se ha visto truncada tras una prolongada hospitalización consecuencia de un trágico accidente que sufrió apenas cuatro meses después de celebrar su boda.

La noticia de su muerte, a los 30 años, ha sido confirmada por la organización del certamen. “La Organización Miss Universo expresa su más profundo pésame a la familia, los amigos y a todas las personas que se vieron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una marca imborrable en nuestra familia y más allá. Que su memoria continúe inspirando bondad, fortaleza y amor en quienes tuvieron la fortuna de conocerla”, señala el comunicado.

Aunque la organización del concurso no ha ofrecido detalles sobre lo sucedido, medios locales rusos han deslizado que Alexandrova sufrió un accidente automovilístico en la región de Tver, al oeste del país, mientras viajaba junto a su marido.

Un alce se cruzó en la carretera, provocando el fuerte impacto. Ambos resultaron heridos: él con un traumatismo craneal y ella, con una grave lesión craneoencefálica.

El incidente tuvo lugar el pasado 5 de julio, tan solo cuatro meses después de que la pareja se diera el 'sí, quiero'.

Los equipos de emergencia los trasladaron primero al hospital de Rzhev y, posteriormente, debido a la gravedad de su estado, Alexandrova fue llevada al Instituto Sklifosovsky de Moscú.

En dicho centro sanitario, las complicaciones derivadas de su lesión desencadenaron una meningitis y, más tarde, una sepsis, que finalmente le han costado la vida. El estado actual de su esposo aún no ha sido confirmado.

Se casó el pasado marzo

Kseniya contrajo matrimonio en marzo de 2025. Días antes del fatal desenlace, la modelo compartió en redes un mensaje en el que recordaba la felicidad de su boda.

“Nunca imaginé que un evento pudiera resonar dentro de mí durante tanto tiempo. Recuerdo cada segundo, y todavía siento aquel torbellino de emociones. Hubo tanto amor, alegría y sinceridad que mi corazón aún rebosa de ello”, expresó en su perfil de Instagram.

Kseniya Alexandrova, también conocida como Ksenia Serguéievna Aleksandrova, nació el 12 de noviembre de 1994 en Moscú. A lo largo de su vida profesional trabajó como modelo, presentadora de televisión y psicóloga. Se destacó como primera finalista en Miss Rusia 2017 y representó a su país en Miss Universo 2017.

Licenciada en Finanzas y Psicología

Además de su carrera frente a las cámaras, era licenciada en Finanzas por la Universidad Rusa de Economía Plejánov. También era licenciada en Psicología por la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú. Y realizó estudios en cine y televisión en Ostankino. Llegó a desarrollar su labor profesional como psicóloga y terapeuta de psicodrama.