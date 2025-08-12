Brooklyn Beckham renueva sus votos con Nicola Peltz sin su familia: David y Victoria temen haber perdido a su hijo mayor

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, el día de la renovación de sus votos.

Atraviesa malos tiempos la familia Beckham. Hace meses que se viene rumoreando que la brecha familiar es insalvable. En concreto, existiría un problema familiar entre el matrimonio formado por David (50 años) y su esposa, Victoria (51), y el hijo mayor de ambos, Brooklyn (26).

Un distanciamiento que se ha hecho más evidente en los últimos días. Brooklyn y Nicola han renovado sus votos matrimoniales en una ceremonia celebrada el pasado 2 de agosto en el condado de Westchester, Nueva York.

Pero lo que más ha llamado la atención no ha sido el vestido de Nicola ni el entorno de ensueño, sino la ausencia total de la familia Beckham. Ni David, ni Victoria, ni sus hermanos Romeo, Cruz o Harper estuvieron presentes.

Según Daily Mail, los padres del novio temen que su hijo mayor haya "abandonado a la familia" definitivamente. Una frase que, lejos de ser una exageración, parece reflejar el estado actual de una relación que se ha ido deteriorando desde hace más de tres años.

La renovación de votos, oficiada por el padre de Nicola, el multimillonario Nelson Peltz (83), fue un evento cargado de lujo, flores blancas y gestos simbólicos.

Nicola lució un vestido inspirado en el que llevó su madre el día de su boda, mientras Brooklyn compartía en redes mensajes como Forever my girl y En todas las vidas.

Pero en las imágenes no aparece ningún miembro de la familia Beckham. Ni siquiera una mención. Y eso, para los medios británicos, es una señal inequívoca de que la fractura familiar se ha profundizado.

La tensión entre Nicola y Victoria Beckham comenzó en la primera boda, celebrada en abril de 2022 en Palm Beach. Según fuentes cercanas, Nicola eligió un vestido de Valentino en lugar de uno diseñado por su suegra, lo que generó incomodidad.

Se llegó a decir que Victoria robó protagonismo durante el primer baile, haciendo llorar a la novia. Desde entonces, los gestos de distanciamiento han sido constantes. Por ejemplo, Brooklyn y Nicola no asistieron al 50º cumpleaños de David Beckham en Londres.

Y también han evitado los desfiles de Victoria y los eventos familiares. Se rumorea que hay bloqueos mutuos en redes sociales entre Brooklyn y sus hermanos Romeo (22) y Cruz (26).

"Solo amor"

David junto a su hijo Romeo, durante sus recientes vacaciones.

En redes sociales, Brooklyn y Nicola han compartido imágenes bajo el lema Solo amor, rodeados de amigos y de la familia Peltz al completo. Pero ni una sola referencia a los Beckham. Para muchos, este gesto es más que una omisión: es una declaración de independencia emocional.

Según ABC, Brooklyn ya habría comunicado a sus padres que no desea "ningún contacto" con ellos. Una afirmación que, de confirmarse, marcaría el punto de no retorno en esta historia familiar.

Algunos medios han especulado con un posible "lío de faldas entre hermanos", aunque la teoría más sólida apunta a que la ruptura se consolidó tras la boda original. Desde entonces, Brooklyn se ha mostrado completamente entregado a Nicola.

Ella, por su parte, ha reforzado su papel como figura central en la vida del joven. David y Victoria, según Daily Mail, están "dolidos y desconcertados" y temen que su hijo haya sido absorbido por el entorno de los Peltz, donde Brooklyn parece haber encontrado una nueva familia.

Por ahora, no hay señales de reconciliación. Los Beckham han optado por el silencio, mientras disfrutan de unas vacaciones en Italia con sus otros hijos. En paralelo, Brooklyn y Nicola continúan compartiendo su vida de ensueño en redes, sin mirar atrás.