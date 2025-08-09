La estrambótica luna de miel de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Ibiza: 'disco', lujo con DiCaprio y paseos con tacón de aguja

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, aún en su interminable luna de miel, han atracado en Ibiza. GTRES

Jeff Bezos (61 años) y su mujer, Lauren Sánchez (55), se han dejado ver en los últimos días de las aguas turquesas de Ibiza. Tras disfrutar de unos días de descanso en Saint-Tropez, el sur de Francia, el magnate y su compañera han atracado a bordo de sus yates de lujo.

En su visita los han acompañado el actor Leonardo DiCaprio (50), la modelo italiana Vittoria Ceretti (27). Los cuatro han formado una especie de dream team de los negocios y el cine que no ha pasado desapercibido en la isla. Porque muy discretos no han sido...

Este periodo de relax es una prolongación de su 'eterna' luna de miel. Esa que iniciaron tras darse el 'sí, quiero' en Venecia el pasado 27 de junio. Y a la que siguen sin poner fin.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, durante su luna de miel en Ibiza. GTRES

La primera instantánea del combo Bezos-DiCaprio y sus respectivas parejas fue tomada el pasado domingo 4 de agosto, cuando pasaron la jornada a bordo del Koru, el yate del fundador de Amazon.

El encuentro entre el empresario y la estrella de Hollywood y sus compañeras ha tenido todos los tintes de una película de acción. El actor estadounidense y su novia llegaron en el helicóptero del magnate. Este aterrizó en el buque de apoyo para dejar a la pareja ante la atenta mirada del recién estrenado matrimonio.

Si en algún momento tuvieron la intención de evitar ser vistos, no lo consiguieron. Imposible pasar por alto el estruendo de las palas de rotor de la nave sobrevolando las tranquilas aguas de la isla.

La embarcación fondeó entre Portinatx y Cala Xarraca, al norte de la isla, mientras sus ilustres ocupantes disfrutaban de un día de sol y descanso.

Bezos y Lauren Sánchez, en las costas de Ibiza. GTRES

El lunes pasado cambiaron la cubierta del Koru por una mesa en tierra firme. Eligieron un almuerzo de aire mediterráneo en el Amalur. Un restaurante de Santa Gertrudis que lleva más de cuatro décadas en activo y que combina cocina italiana con productos de temporada.

Noche de fiesta con DiCaprio y Vittoria Ceretti

En la carta del establecimiento figuran platos propios de la cocina local: entrantes ligeros, pastas caseras, pescados, mariscos y carnes a la parrilla, rematados por postres que van desde lo clásico hasta propuestas de vanguardia. Disfrutaron de lo lindo.

También se les vio en Casa Jondal, en la cala del mismo nombre, uno de los templos gastronómicos de la isla. No es la primera vez que Bezos demuestra su predilección por la cocina española. Ya en su despedida de soltero, en Madrid, disfrutó de algunos de sus establecimientos más reputados.

Y eso que tiene la mejor cocina del mundo a bordo de su yate. Porque la cocina a bordo de su barco espectáculo: equipada como la de un restaurante con estrella Michelin, está valorada en siete millones de dólares. Un chef profesional crea menús a medida, aunque Bezos, según dicen, al estadounidense le gusta sorprender a su esposa preparando risotto o pancakes para Lauren.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, a bordo de un yate con el actor Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti. GTRES

No todo ha sido sol y gastronomía. En otra de las noches de su estancia, Bezos, su mujer y sus acompañantes se han dejado ver en una de las discotecas más conocidas de Ibiza.

Un vídeo que ha circulado en redes sociales muestra a Bezos y su esposa disfrutando de la música y el ambiente. Ella, todo hay que decirlo, mucho más animada y con bastante mejor coordinación que él.

Baile "a tope"

Según el portal TMZ, Sánchez estaba “a tope de energía, orbitando alrededor de Jeff”, mientras él mantenía su "característico" estilo de baile. Una manera elegante de decir que no es Travolta, precisamente. Algunos medios locales apuntan que el empresario parecía más interesado en conversar con sus acompañantes que en seguir el ritmo de la pista.

Esta escapada a Ibiza tiene cierto aire 'nostálgico': recuerda a sus primeras reuniones en la isla hace dos años, cuando aún no habían oficializado su noviazgo. En España, además, (concretamente en Madrid), celebraron su despedida de solteros antes de su fastuosa y excesiva boda en la ciudad de los canales.

Ibiza guarda un significado especial también para DiCaprio y Vittoria Ceretti, pareja desde el verano de 2023. Su romance comenzó precisamente en la isla pitiusa, donde se dejaron ver juntos por primera vez. Tras aquel encuentro, retomaron su relación en California, donde ambos residen.

El yate con los que navega el multimillonario, y que lleva paseando todo este verano por las costas del Mediterráneo, es el Koru.

Con 127 metros de eslora, resulta demasiado grande para atracar en la mayoría puertos pequeños, como los de Ibiza. Por eso, para conseguir desplazamientos más ágiles hacia la costa, Bezos ha utilizado el Abeona, un barco de apoyo de 75 metros fabricado por Damen Yachting.

Helicóptero a bordo

Este navío es el encargado de transportar helicóptero, -el mismo que transportó a DiCaprio- material auxiliar y parte del equipo de servicio. Juntos forman un tándem que permite largas travesías con independencia y todo tipo de lujos.

El nombre, Koru, alude a un símbolo maorí que evoca 'renacimiento, paz y crecimiento, filosofía que impregna su interior'. Está diseñado por el prestigioso estudio MHZ. Fue fabricado en Países Bajos y costó en torno a 500 millones de dólares, cifra que incluye un diseño a medida, tecnología de navegación de última generación y acabados de lujo.

Jezz Bezos y Lauren Sánchez, con Leonardo DiCaprio en Ibiza. GTRES

Con capacidad para 18 invitados y 40 tripulantes, ofrece el lujo más exclusivo: suites con camas king-size, baños en suite y la principal con vestidor y jacuzzi privado.

En cubierta, piscina infinita, jacuzzis, spa, gimnasio, cine privado y salones con vistas panorámicas invitan a disfrutar del mar sin renunciar a ninguna comodidad.

En la proa, un mascarón de madera rinde homenaje a Lauren Sánchez, recordando al mundo entero, por si no nadie se ha enterado ya, que este yate es también un símbolo personal para el magnate y para su amada.

Los tacones de aguja de Sánchez

Entre las anécdotas de la visita de Bezos a Ibiza cabe destacar los siempre afanados (y fallidos) intentos de DiCaprio por ocultar su rostro ante los objetivos de la prensa.

Lauren Sánchez, en su luna de miel en Ibiza. GTRES

Otros instantes para el recuerdo: las serias dificultades de Sánchez para caminar con tacones de aguja por los rocosos caminos que conducen a los embarcaderos. Una estampa propia de Sánchez. Para qué llevar calzado plano, que es más cómodo. Antes muerta que sencilla.

Eso sí, tras su tortuosa experiencia atravesando algunos senderos ibicencos aprendió la lección. Y aparcó sus stilettos para andar con sandalias, e incluso descalza, durante resto de su estancia en la isla.

Una estancia en la que no se ha quitado el Richard Mille RM07 Intergalactic Dark Night, un reloj que fue el regalo de bodas de su marido, valorado en unos 250.000 euros. Una fortuna para un simple mortal, pero calderilla para él.

El empresario, con una fortuna estimada en 2024 en más de 223.500 millones de dólares, posee la tercera mayor fortuna del planeta, solo por detrás de Elon Musk (54) y Larry Ellison (80). De su riqueza ha gozado -y alardeado- a más no poder en el archipiélago balear.